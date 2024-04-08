Ари Закарян: «Дай Бог, чтобы не было травм – тогда Малинин сможет показать очень уникальные вещи. Его выступление в Монреале – не предел возможностей»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию Ари Закарян сборная США мужское катание Олимпиада-2026 Илья Малинин Фигурное катание

Агент Ильи Малинина считает, что фигурист способен усложнить программу.

В марте американец Малинин выиграл чемпионат мира в Монреале. В произвольной он исполнил шесть четверных прыжков, включая аксель, и установил новый мировой рекорд по баллам за программу (227,79).

– Многие верили, что он станет чемпионом мира, но думали ли вы, что он сможет установить новый мировой рекорд?

– Да, я этого ожидал. За то время, пока я работаю с Ильей, я все больше его понимаю. Я абсолютно удивлен тем, какой он уникальный человек. Не знаю, это от природы или от родителей. Дай Бог, чтобы не было травм – тогда он сможет показать очень уникальные вещи. <...>

– Наверное, Олимпиада для Ильи – это самый главный турнир, к которому он максимально постарается усложнить свою программу, чтобы гарантированно стать первым. Уже есть какие-то наметки на Олимпиаду?

– Пока нет конкретной информации, что Илья покажет на Олимпиаде. Но, зная его, думаю, что его выступление в Монреале – это только начало. Это не предел его возможностей, – сказал агент Малинина Ари Закарян.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Маргарита В Сафронова
Илья лучший за всю историю мужского фигурного, я не думаю, что в ближайшее время кто-то превзойдӗт его по сложности. Очень трудно долго удерживаться на пике своих возможностей. Спад неизбежен. Хочется, чтобы он был обусловлен не травмами, а технической необходимостью.
Какой бред 🙈 с чего он "лучший"? Он такой же чистый джампер, как и Трусова. Разбег-прыжок, разбег-прыжок, фигурного катания там и близко нет, как раз. Хотя именно эти персонажи постоянно ставили ТШТ в упрек, что у нас спорт-"фигурного катания, а не прыгания". А теперь гляди ка, переобулись.
+8
-3
+5
Илья лучший за всю историю мужского фигурного, я не думаю, что в ближайшее время кто-то превзойдӗт его по сложности. Очень трудно долго удерживаться на пике своих возможностей. Спад неизбежен. Хочется, чтобы он был обусловлен не травмами, а технической необходимостью.
+5
-5
0
Арик , он , как и Чен , проект до золотой медали ОИ .
Арутюнян и Арик это сила.
+2
-2
0
Я бы пожелала Илье не двигаться дальше в сторону увеличения количества квадов, а лучше бы прибавлять в компонентах, в пластике, в хореографии,--т.е. двигаться в сторону гармоничного, сбалансированного развития...
Но, конечно же, он, как хороший джампер, будет развиваться в сторону прыжков... К сожалению...
0
0
0
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Какой бред 🙈 с чего он "лучший"? Он такой же чистый джампер, как и Трусова. Разбег-прыжок, разбег-прыжок, фигурного катания там и близко нет, как раз. Хотя именно эти персонажи постоянно ставили ТШТ в упрек, что у нас спорт-"фигурного катания, а не прыгания". А теперь гляди ка, переобулись.
Именно лучший. Или вы забыли, что это спорт? В техническом плане его никто не превзошёл
И то, у Илья прекрасные вращения, харизма, энергетика. Как и у Саши.
+1
-1
0
Ответ Lapo Elkann
Арик , он , как и Чен , проект до золотой медали ОИ . Арутюнян и Арик это сила.
Илья любит фк и соревнования .Врядли для него золото ои это конечная цель
0
0
0
Ответ Katerina Sunny
Для этого и есть мама, чтобы остужала пыл Ильи. Как бы не казалось, что Илья легко прыгает, но это нагрузка на организм. А цель явно не очередной ЧМ выиграть, пусть и с рекордом.
ЧМ всё-таки главный старт сезона и по статусности уступает только олимпипде.С таким контентом глупо выходить на этапы гп,но на важных стартах выдавать максимум как раз самое то
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий