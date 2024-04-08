Ари Закарян: «Дай Бог, чтобы не было травм – тогда Малинин сможет показать очень уникальные вещи. Его выступление в Монреале – не предел возможностей»

Агент Ильи Малинина считает, что фигурист способен усложнить программу.

В марте американец Малинин выиграл чемпионат мира в Монреале. В произвольной он исполнил шесть четверных прыжков, включая аксель, и установил новый мировой рекорд по баллам за программу (227,79).

– Многие верили, что он станет чемпионом мира, но думали ли вы, что он сможет установить новый мировой рекорд?

– Да, я этого ожидал. За то время, пока я работаю с Ильей, я все больше его понимаю. Я абсолютно удивлен тем, какой он уникальный человек. Не знаю, это от природы или от родителей. Дай Бог, чтобы не было травм – тогда он сможет показать очень уникальные вещи. <...>

– Наверное, Олимпиада для Ильи – это самый главный турнир, к которому он максимально постарается усложнить свою программу, чтобы гарантированно стать первым. Уже есть какие-то наметки на Олимпиаду?

– Пока нет конкретной информации, что Илья покажет на Олимпиаде. Но, зная его, думаю, что его выступление в Монреале – это только начало. Это не предел его возможностей, – сказал агент Малинина Ари Закарян.