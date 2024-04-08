Ари Закарян: «Я уверен, до 2030 года минимум три спортсмена будут прыгать пятерные. Думаю, Кагияма и русские мальчишки вполне способны»

Ари Закарян считает, что российские фигуристы смогут исполнять пятерные прыжки.

– Раньше люди даже не думали, что возможно исполнять такие вещи, которые сейчас исполняет Илья (Малинин). У людей даже в голове не укладывалось это. Сейчас идет преодоление человеческого и физиологического максимализма. Я уверен, что до 2030 года минимум три спортсмена будут прыгать пятерные прыжки.

– Вы уже видите у кого-то потенциал для этого?

– Да. Я думаю, что Кагияма и русские молодые мальчишки вполне способны на это.

– Российские мальчишки – это кто, на ваш взгляд?

– Мне очень нравятся Арсений Федотов и Лев Лазарев. Дикиджи тоже очень амбициозный парень, у него есть юношеский максимализм. Думаю, что он, возможно, покажет что-нибудь интересное.

– Сейчас они смогли бы показать что-то интересное, если бы не отстранение? Ребята могли бы на данный момент претендовать хотя бы на призы, учитывая конкуренцию в мужском катании?

– Не знаю. Нужно, чтобы они соревновались со всеми остальными, чтобы было видно. На данный момент в первую тройку войти было бы очень сложно, – сказал агент американского фигуриста Малинина Ари Закарян.

В нашей фигурке назрела дуэль как у Плющенко и Ягудина? Эти парни не знают страха