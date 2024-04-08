Ари Закарян: «Я уверен, до 2030 года минимум три спортсмена будут прыгать пятерные. Думаю, Кагияма и русские мальчишки вполне способны»

Теги Ари Закарян сборная США мужское катание Юма Кагияма Илья Малинин Владислав Дикиджи Арсений Федотов Лев Лазарев Фигурное катание

Ари Закарян считает, что российские фигуристы смогут исполнять пятерные прыжки.

– Раньше люди даже не думали, что возможно исполнять такие вещи, которые сейчас исполняет Илья (Малинин). У людей даже в голове не укладывалось это. Сейчас идет преодоление человеческого и физиологического максимализма. Я уверен, что до 2030 года минимум три спортсмена будут прыгать пятерные прыжки.

– Вы уже видите у кого-то потенциал для этого?

– Да. Я думаю, что Кагияма и русские молодые мальчишки вполне способны на это.

– Российские мальчишки – это кто, на ваш взгляд?

– Мне очень нравятся Арсений Федотов и Лев Лазарев. Дикиджи тоже очень амбициозный парень, у него есть юношеский максимализм. Думаю, что он, возможно, покажет что-нибудь интересное.

– Сейчас они смогли бы показать что-то интересное, если бы не отстранение? Ребята могли бы на данный момент претендовать хотя бы на призы, учитывая конкуренцию в мужском катании?

– Не знаю. Нужно, чтобы они соревновались со всеми остальными, чтобы было видно. На данный момент в первую тройку войти было бы очень сложно, – сказал агент американского фигуриста Малинина Ари Закарян.

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4 комментария
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Если только ускорение свободного падения на планете Земля уменьшится на 25%.
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из антропоморфно
маленьких толстожопиков и невысоких веретено,
ставлю на веретено...)
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А чего не в 2045?
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Закарян похоже ещё хуже Лайшева в фигурном катании разбирается.
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