Ари Закарян: «Я уверен, до 2030 года минимум три спортсмена будут прыгать пятерные. Думаю, Кагияма и русские мальчишки вполне способны»
Ари Закарян считает, что российские фигуристы смогут исполнять пятерные прыжки.
– Раньше люди даже не думали, что возможно исполнять такие вещи, которые сейчас исполняет Илья (Малинин). У людей даже в голове не укладывалось это. Сейчас идет преодоление человеческого и физиологического максимализма. Я уверен, что до 2030 года минимум три спортсмена будут прыгать пятерные прыжки.
– Вы уже видите у кого-то потенциал для этого?
– Да. Я думаю, что Кагияма и русские молодые мальчишки вполне способны на это.
– Российские мальчишки – это кто, на ваш взгляд?
– Мне очень нравятся Арсений Федотов и Лев Лазарев. Дикиджи тоже очень амбициозный парень, у него есть юношеский максимализм. Думаю, что он, возможно, покажет что-нибудь интересное.
– Сейчас они смогли бы показать что-то интересное, если бы не отстранение? Ребята могли бы на данный момент претендовать хотя бы на призы, учитывая конкуренцию в мужском катании?
– Не знаю. Нужно, чтобы они соревновались со всеми остальными, чтобы было видно. На данный момент в первую тройку войти было бы очень сложно, – сказал агент американского фигуриста Малинина Ари Закарян.
В нашей фигурке назрела дуэль как у Плющенко и Ягудина? Эти парни не знают страха
маленьких толстожопиков и невысоких веретено,
ставлю на веретено...)