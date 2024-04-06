Максим Траньков: «Сальто в фигурном катании исполняет каждый второй, а потому давно пора его разрешить»

Теги Максим Траньков ISU сборная Франции мужское катание Адам Сяо Хим Фа Фигурное катание

Максим Траньков оценил инициативу ISU разрешить сальто в фигурном катании.

Ранее сообщалось, что вопрос о разрешении сальто могут поднять на конгрессе организации в июне.

«Сальто в фигурном катании прыгали уже неоднократно. Случалось это даже на Олимпийских играх и на последнем чемпионате мира в Монреале. Человек (Адам Сяо Хим Фа – Sports) с ним в программе даже вошел в тройку. Просто раньше оно было запрещено.

Видимо, ISU хочет устроить дополнительное шоу для болельщиков. Повторюсь, сальто в фигурном катании исполняет каждый второй, а потому давно пора его разрешить», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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2 комментария
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Каждый второй? А каждый из скольких делал это сальто в соревновательных программах за всё время существования фигурного катания? Может Траньков эту информацию озвучит? Вот поражаюсь я таким высказываниям от, казалось бы, специалистов своего дела! Как можно сравнивать показательный номер или финальный выезд вполне себе отдохнувших участников с единственным элементом и полноценный соревновательных прокат? И, кстати, сам-то Траньков из каких будет: из вторых или из первых? А то ведь некоторые только болтать могут...
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А оценивать сальто будут?
А если начнут делать Двойное сальто?
Интересно, сколько баллов?
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