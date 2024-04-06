Максим Траньков: «Сальто в фигурном катании исполняет каждый второй, а потому давно пора его разрешить»
Максим Траньков оценил инициативу ISU разрешить сальто в фигурном катании.
Ранее сообщалось, что вопрос о разрешении сальто могут поднять на конгрессе организации в июне.
«Сальто в фигурном катании прыгали уже неоднократно. Случалось это даже на Олимпийских играх и на последнем чемпионате мира в Монреале. Человек (Адам Сяо Хим Фа – Sports) с ним в программе даже вошел в тройку. Просто раньше оно было запрещено.
Видимо, ISU хочет устроить дополнительное шоу для болельщиков. Повторюсь, сальто в фигурном катании исполняет каждый второй, а потому давно пора его разрешить», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
А если начнут делать Двойное сальто?
Интересно, сколько баллов?