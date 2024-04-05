Мама Костылевой сообщила, что фигуристка не выступит в финале «Битвы школ»: «Плющенко принял такое решение, мы соглашаемся с тренером»
Фигуристка Елена Костылева не выступит в финале «Битвы школ».
Об этом сообщила мама 12-летней спортсменки Ирина.
«Лена не примет участия в финале «Битвы школ». Не видим смысла участвовать, это не из-за смены школы. Нужно готовиться к новому сезону, со следующей недели будут ставить новые программы. Она уже включается в работу на новый сезон, затем отдохнет 2-3 недели. Евгений Викторович [Плющенко] принял такое решение, мы соглашаемся с тренером.
То же самое с турниром в Санкт-Петербурге [Всероссийские соревнования на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга], очень хотели поехать, но по той же причине не сможем», – сказала Ирина Костылева.
Но вот сейчас передумали. Леночка теперь собственность школы АП, негоже чтобы еще кто то использовал Леночку. Тем более Евгений уже столько вложил в нее))