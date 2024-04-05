Мама Костылевой сообщила, что фигуристка не выступит в финале «Битвы школ»: «Плющенко принял такое решение, мы соглашаемся с тренером»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Елена Костылева Кубок Московского спорта Ирина Костылева Фигурное катание

Фигуристка Елена Костылева не выступит в финале «Битвы школ».

Об этом сообщила мама 12-летней спортсменки Ирина.

«Лена не примет участия в финале «Битвы школ». Не видим смысла участвовать, это не из-за смены школы. Нужно готовиться к новому сезону, со следующей недели будут ставить новые программы. Она уже включается в работу на новый сезон, затем отдохнет 2-3 недели. Евгений Викторович [Плющенко] принял такое решение, мы соглашаемся с тренером.

То же самое с турниром в Санкт-Петербурге [Всероссийские соревнования на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга], очень хотели поехать, но по той же причине не сможем», – сказала Ирина Костылева.

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Raphanus
Мама вдруг стала слушать тренера?
Не стоит торопиться с выводами, это только начало цикла, когда тренер хороший и правильный) Посмотрим, как дальше пойдет
+17
-1
+16
Мама вдруг стала слушать тренера?
+15
-1
+14
МамИру приручили? Вот, что делают контракты западного образца!
+11
-1
+10
Что случилось с мамой, которая считала, что Лена должна откатать на всех соревнованиях в сезоне?
+11
-2
+9
Начало в новом штабе хорошее положено, это все прекрасно понимают. Психологически ее правильно ведут: закончили сезон победой, расстались окончательно с прошлым, начали новую работу.
+12
-5
+7
Правильно сделали. Надо отдохнуть, в сезоне было много стрессов и травмы.
+8
-3
+5
Ответ Raphanus
Мама вдруг стала слушать тренера?
Так мы смотрим первую серию мыльной оперы. Пока у них начало-конфетно-букетный период)
+5
-1
+4
Она и не могла выступить, потому что в финал отобралась как фигуристка москвича, следовательно в финале должна была представлять эту школу.
+8
-5
+3
Ответ Pennywise
Она и не могла выступить, потому что в финал отобралась как фигуристка москвича, следовательно в финале должна была представлять эту школу.
Так переход не состоялся по документам, она всё ещё числится в Москвиче.
+3
0
+3
У Плющенко мозгов все-таки побольше, чем у мамы. Он не может не видеть, что ребёнка за сезон загнали, как скаковую лошадь. У Лены за сезон уже минимум 13 турниров при том, что в среднем у новисов 7-8, у топов 8-9, при этом куча мелких травм и повреждений, о чем сама же мама и писала, с приставкой "покой нам только снится" (ну конечно, не сама же с травмой катается). Я решительно не понимаю, зачем было таскать Лену на такое количество турниров? Приглядеться судьям - да они и так уже её знают как облупленную, все новисы такого уровня у судей наперечет. Накатать стабильность - уже осенью накатала сальховы и уверенно каталась. Во все сборные, какие только можно, уже отобралась. Похоже, маман не упускает возможность лишний раз потешить свое самолюбие, сфотографировавшись с ребёнком на пьедестале
+4
-1
+3
Все правильно. Лене нужно и отдохнуть после такого количества соревнований.
+2
0
+2
Мамире нужно градусник поставить, а вдруг...)))
+1
0
+1
Ответ Екатерина Куракулова
Так переход не состоялся по документам, она всё ещё числится в Москвиче.
Вы хоть комментарий перечитайте. Я об этом и говорю.
+2
-1
+1
О! Костылёва-старшая не протестует. И это хорошо.
0
0
0
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Так мы смотрим первую серию мыльной оперы. Пока у них начало-конфетно-букетный период)
Как говорится, еще далеко не вечер !
0
0
0
Комментарий удален модератором
Ответ Pennywise
Она и не могла выступить, потому что в финал отобралась как фигуристка москвича, следовательно в финале должна была представлять эту школу.
она говорила что все равно будет выступать и представлять Москвич Что в этом такого? Там наверно еще и призовые дают
Но вот сейчас передумали. Леночка теперь собственность школы АП, негоже чтобы еще кто то использовал Леночку. Тем более Евгений уже столько вложил в нее))
+3
-3
0
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Свежачок..))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий