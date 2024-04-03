Костылева прыгнула два четверных сальхова, Юрова – тройной аксель, Принева – четверной тулуп в произвольной программе на первенстве России старшего возраста

Фигуристка Елена Костылева победила на первенстве России старшего возраста.

Костылева чисто исполнила произвольную программу, в которой прыгнула секвенцию четверной сальхов – двойной аксель и сольный четверной сальхов.

Алиса Юрова, занявшая второе место, прыгнула в произвольной тройной аксель.

Надежда Понтелеенко заняла третье место. Она исполнила секвенцию четверной тулуп – двойной аксель, а на сольном четверном тулупе ошиблась.

Валерия Лукашова упала с четверного лутца, прыгнула каскад четверной тулуп – двойной тулуп и четверной сальхов.

Екатерина Ципухина исполнила секвенцию четверной сальхов – двойной аксель и сольный четверной сальхов.

Алена Принева упала с четверного тулупа, затем сделала четверной тулуп – двойной аксель – двойной аксель.

Диана Мильто прыгнула каскад четверной сальхов – двойной тулуп и сольный четверной сальхов с ошибкой.

Первенство России старшего возраста. Костылева победила, Юрова – 2-я, Понтелеенко – 3-я, Принева – 8-я, Петрова – 12-я