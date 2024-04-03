Костылева прыгнула два четверных сальхова, Юрова – тройной аксель, Принева – четверной тулуп в произвольной программе на первенстве России старшего возраста

Теги сборная России женское катание Елена Костылева Алена Принева Надежда Понтелеенко Валерия Лукашова Алиса Юрова Диана Мильто Екатерина Ципухина первенство России старшего возраста Фигурное катание

Фигуристка Елена Костылева победила на первенстве России старшего возраста.

Костылева чисто исполнила произвольную программу, в которой прыгнула секвенцию четверной сальхов – двойной аксель и сольный четверной сальхов.

Алиса Юрова, занявшая второе место, прыгнула в произвольной тройной аксель.

Надежда Понтелеенко заняла третье место. Она исполнила секвенцию четверной тулуп – двойной аксель, а на сольном четверном тулупе ошиблась. 

Валерия Лукашова упала с четверного лутца, прыгнула каскад четверной тулуп – двойной тулуп и четверной сальхов. 

Екатерина Ципухина исполнила секвенцию четверной сальхов – двойной аксель и сольный четверной сальхов. 

Алена Принева упала с четверного тулупа, затем сделала четверной тулуп – двойной аксель – двойной аксель.

Диана Мильто прыгнула каскад четверной сальхов – двойной тулуп и сольный четверной сальхов с ошибкой.

Первенство России старшего возраста. Костылева победила, Юрова – 2-я, Понтелеенко – 3-я, Принева – 8-я, Петрова – 12-я

21 комментарий
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Вопрос к фанатам Плющенко и внезапным фанатам Юровой - в чем сложность захода Юровой на триксель? Или в телеге кто-то написал без уточнений и вы понесли?)) А когда спрашивают конкретный элемент начинаете в молчанку?
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То,что Мильто -10-ая с двумя квад сальховами и отличной красивой прогой, и презентация у девочки на уровне -это позор и коррупция.Противно от таких стартов.
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Где Диана Мильто в тройке, хотя бы в 5-ке лидеров??????????
Девочка откатала красивую прогу с двумя квад сальховами.Отличная скорость,дорожки 4 уровня, в чем дело судьи-совсем коррупция что-ли-какого Диана Мильто на 10 Карл месте???????????????Умудрились закатать девочку под тех кто в проге НЕ ВЫПОЛНЯЕТ квады.....Позор просто.
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Ответ Lasto
Комментарий скрыт
про Юрову-ничего не могу сказать,не смотрел, не знаю спортсменку, но про Лену Костылеву-при чем здесь штаб неделька-девочка ГОД была у Игоря Лютикова-год, а до этого у Этери.К чему эти лицемерные хвальбы.Привыкли искажать всю инфу и реальность.
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Катя Ципухина просто Космос!
Сделала два Квад Сальхов в финале юношеского Кубка пару недель назад, сделала два Квад Сальхова сегодня!
Удивительная Стабильность!
Такой же набор как у Чемпионки Лены Костылевой - (4s, 4s-2A)!
За счёт длины ног Кати ее квады понравились мне больше чем чемпионские квады Лены!
Девочка из Нижегородской области! Мисс Четверной Сальхов!
Твои фанаты будут ходить эти дни с высоко поднятой головой!
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Ева Зубкова зашла на тройной аксель (падение). Елизавета Лабутина зашла на тройной аксель (недокрут, падение). Таисия Коробицына зашла на квадсальхов (даунгрейд, падение)
В общей сложности 10 из 18 участниц зашли на ультра-си, и в первой шестёрке нет никого без ультра-си. Это при том, что на турнире не было Базылюк, Стрельцовой, Андреевой и других ультрасишниц. Жесточайшая конкуренция у девочек в этом поколении
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Ответ RusVector
Для Мурманчанина37 Триксель у нее исполняется с инабауэра ! Если ничего не путаю, триксель с такого захода исполняла только Валиева, и то лишь по взрослым! Но теперь все видели исполнение трикселя с такого захода и у Алисы Юровой, причем даже не по юниорам, а еще в старшей группе! Несомненно, это огромное достижение!
Садись два - это не Ина Бауэр в плане сложности: ни один сложный критерий не исполнен
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Я проверила, у Лукашовой было 2 сальхова, не было тулупа
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Ответ Katya37
Ой, ждите камней от фанатиков Этери😂 Леру засудили, Лера незаслуженно без медали😂 все куплено, все продажные))
а как называется ситуация, когда фигуристка получает на одном трунире компоненты 63, а на следующем 57?Причем именно это внезапное снятие огромной суммы компонентов позволило засунуть Леру под девочек которых она техникой обыграла.
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Поздравляю Лену, умничка. Про вклад нового тш говорить ещё рано, Лена пока показывает то, на что была способна и до перехода. Но настраивали и готовили ее к выходу уже в новом, так что в любом случае совместная работа.
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Катя Ципухина просто Космос!
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+2
Костылеву с золотом. Сальхов у нее очень стабильный.
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Ответ ретроградный меркурий
Ева Зубкова зашла на тройной аксель (падение). Елизавета Лабутина зашла на тройной аксель (недокрут, падение). Таисия Коробицына зашла на квадсальхов (даунгрейд, падение) В общей сложности 10 из 18 участниц зашли на ультра-си, и в первой шестёрке нет никого без ультра-си. Это при том, что на турнире не было Базылюк, Стрельцовой, Андреевой и других ультрасишниц. Жесточайшая конкуренция у девочек в этом поколении
Люто плюсую!
Тоже вел конспект - это треш смотреть лучших фигуристок планеты без комменторов, без аналитики, как в футболе...
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