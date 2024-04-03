Костылева прыгнула два четверных сальхова, Юрова – тройной аксель, Принева – четверной тулуп в произвольной программе на первенстве России старшего возраста
Фигуристка Елена Костылева победила на первенстве России старшего возраста.
Костылева чисто исполнила произвольную программу, в которой прыгнула секвенцию четверной сальхов – двойной аксель и сольный четверной сальхов.
Алиса Юрова, занявшая второе место, прыгнула в произвольной тройной аксель.
Надежда Понтелеенко заняла третье место. Она исполнила секвенцию четверной тулуп – двойной аксель, а на сольном четверном тулупе ошиблась.
Валерия Лукашова упала с четверного лутца, прыгнула каскад четверной тулуп – двойной тулуп и четверной сальхов.
Екатерина Ципухина исполнила секвенцию четверной сальхов – двойной аксель и сольный четверной сальхов.
Алена Принева упала с четверного тулупа, затем сделала четверной тулуп – двойной аксель – двойной аксель.
Диана Мильто прыгнула каскад четверной сальхов – двойной тулуп и сольный четверной сальхов с ошибкой.
Первенство России старшего возраста. Костылева победила, Юрова – 2-я, Понтелеенко – 3-я, Принева – 8-я, Петрова – 12-я
Девочка откатала красивую прогу с двумя квад сальховами.Отличная скорость,дорожки 4 уровня, в чем дело судьи-совсем коррупция что-ли-какого Диана Мильто на 10 Карл месте???????????????Умудрились закатать девочку под тех кто в проге НЕ ВЫПОЛНЯЕТ квады.....Позор просто.
Сделала два Квад Сальхов в финале юношеского Кубка пару недель назад, сделала два Квад Сальхова сегодня!
Удивительная Стабильность!
Такой же набор как у Чемпионки Лены Костылевой - (4s, 4s-2A)!
За счёт длины ног Кати ее квады понравились мне больше чем чемпионские квады Лены!
Девочка из Нижегородской области! Мисс Четверной Сальхов!
Твои фанаты будут ходить эти дни с высоко поднятой головой!
В общей сложности 10 из 18 участниц зашли на ультра-си, и в первой шестёрке нет никого без ультра-си. Это при том, что на турнире не было Базылюк, Стрельцовой, Андреевой и других ультрасишниц. Жесточайшая конкуренция у девочек в этом поколении
Тоже вел конспект - это треш смотреть лучших фигуристок планеты без комменторов, без аналитики, как в футболе...