Авербух о снижении числа занимающихся фигурным катанием: «Массовый спорт и профессиональный – разные истории»

Теги Илья Авербух сборная России массовый спорт Фигурное катание

Илья Авербух высказался о снижении числа занимающихся фигурным катанием в России.

По данным Минспорта, в 2023 году фигурным катанием в РФ стали заниматься на 375 тысяч человек меньше, чем в 2022-м.

«В последние годы произошел большой всплеск интереса к фигурному катанию. Он начался с 2014 года с точки зрения занимающихся, возможно, случился какой‑то перепад.

Профессиональных фигуристов становится все больше и больше. Массовый спорт и профессиональный – разные истории. Наш профессиональный находится на высоком уровне, появляются новые имена, в том числе и в фигурном катании», – сказал Авербух.

Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта

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8 комментариев
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Авербух не понимает, что одно связано с другим? Это одна и та же пирамида, разные уровни. Профессиональные фигуристы не берутся из воздуха, они появляются из числа любителей, массово занимающихся спортом. Если основание пирамиды схлопнулось более чем в два раза, то её верхний уровень неизбежно ждёт такое же схлопывание через несколько лет. Если количество 2-3-летних малышей в группах здоровья уменьшилось в два раза, через три года будет в два раза меньше шестилеток, занимающихся в спортшколах, а ещё через 3-4 года в два раза упадёт количество новисов и перворазрядников и т.д. Цифра для фигурного катания катастрофическая, просто самые серьёзные последствия этого оттока мы увидим не сейчас, а лет через 6-7
+8
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Профессиональные спортсмены не с Марса прилетели к нам. :) Нет интереса к массовому спорту, снизится привод детей, снизится привод детей, а он уже снизился и кратно, снизится конкуренция среди них и на выходе значительно упадет уровень уже в профессиональном спорте. Прибавляете 2 цикла и эти детишки будут составлять костяк сборной.
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+3
Ответ ретроградный меркурий
Авербух не понимает, что одно связано с другим? Это одна и та же пирамида, разные уровни. Профессиональные фигуристы не берутся из воздуха, они появляются из числа любителей, массово занимающихся спортом. Если основание пирамиды схлопнулось более чем в два раза, то её верхний уровень неизбежно ждёт такое же схлопывание через несколько лет. Если количество 2-3-летних малышей в группах здоровья уменьшилось в два раза, через три года будет в два раза меньше шестилеток, занимающихся в спортшколах, а ещё через 3-4 года в два раза упадёт количество новисов и перворазрядников и т.д. Цифра для фигурного катания катастрофическая, просто самые серьёзные последствия этого оттока мы увидим не сейчас, а лет через 6-7
Авербуха-шоумена массовый спорт не интересует. Пенсионеров для его шоу надолго хватит. Его профессиональные спортсмены интересуют на уровне: какое бы шоу замутить с их привлечением.
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+3
Ответ ретроградный меркурий
Авербух не понимает, что одно связано с другим? Это одна и та же пирамида, разные уровни. Профессиональные фигуристы не берутся из воздуха, они появляются из числа любителей, массово занимающихся спортом. Если основание пирамиды схлопнулось более чем в два раза, то её верхний уровень неизбежно ждёт такое же схлопывание через несколько лет. Если количество 2-3-летних малышей в группах здоровья уменьшилось в два раза, через три года будет в два раза меньше шестилеток, занимающихся в спортшколах, а ещё через 3-4 года в два раза упадёт количество новисов и перворазрядников и т.д. Цифра для фигурного катания катастрофическая, просто самые серьёзные последствия этого оттока мы увидим не сейчас, а лет через 6-7
Всё правильно он сказал да и цифры, что 700к что 200к дутые. Надо смотреть сколько в СШ занимаются и по ним делать выводы.
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Ответ Маргарита Михайловна
ТЩК и допингистка Валиева убили интерес к фигурному катанию не только в России но и во всём мире. Там этот интерес уже потихоньку возвращается.
А там с чего возвращается, если "и во всем мире Валиева убила"? Hам назло чтоли?
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