Авербух о снижении числа занимающихся фигурным катанием: «Массовый спорт и профессиональный – разные истории»

Илья Авербух высказался о снижении числа занимающихся фигурным катанием в России.

По данным Минспорта, в 2023 году фигурным катанием в РФ стали заниматься на 375 тысяч человек меньше, чем в 2022-м.

«В последние годы произошел большой всплеск интереса к фигурному катанию. Он начался с 2014 года с точки зрения занимающихся, возможно, случился какой‑то перепад.

Профессиональных фигуристов становится все больше и больше. Массовый спорт и профессиональный – разные истории. Наш профессиональный находится на высоком уровне, появляются новые имена, в том числе и в фигурном катании», – сказал Авербух.

Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта