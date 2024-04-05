Роднина о снижении числа занимающихся фигурным катанием: «Федерация должна предлагать какие‑то программы, а не заниматься только женским одиночным»

Роднина высказалась о снижении числа занимающихся фигурным катанием в России.

По данным Минспорта, в 2023 году фигурным катанием в РФ стали заниматься на 375 тысяч человек меньше, чем в 2022-м.

– Федерация должна предлагать какие‑то программы, а не заниматься только женским одиночным катанием. В фигурном катании много больших массовых видов: то же синхронное катание, танцевальные коллективы, среди которых проводятся соревнования. Этим надо заниматься.

Но никто не готовит этих специалистов, а федерация не развивает их. Они отчитываются результатами и все. Федерация должна заниматься не только подготовкой сборной страны, которой в основном занимаются тренеры. Катков стало много, специалистов мало, внутренних программ развития практически нет.

– Не связываете это с тем, что вид спорта дорогой.

– Да, дорогой. Лед стоит дорого, плюс форма, коньки. А это вопрос к министерству спорта: почему у нас коньки, ботинки только импортные, более 92% спортивного инвентаря – заграничное. А где импортозамещение – неясно, – сказала .

Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта