Роднина о снижении числа занимающихся фигурным катанием: «Федерация должна предлагать какие‑то программы, а не заниматься только женским одиночным»
Роднина высказалась о снижении числа занимающихся фигурным катанием в России.
По данным Минспорта, в 2023 году фигурным катанием в РФ стали заниматься на 375 тысяч человек меньше, чем в 2022-м.
– Федерация должна предлагать какие‑то программы, а не заниматься только женским одиночным катанием. В фигурном катании много больших массовых видов: то же синхронное катание, танцевальные коллективы, среди которых проводятся соревнования. Этим надо заниматься.
Но никто не готовит этих специалистов, а федерация не развивает их. Они отчитываются результатами и все. Федерация должна заниматься не только подготовкой сборной страны, которой в основном занимаются тренеры. Катков стало много, специалистов мало, внутренних программ развития практически нет.
– Не связываете это с тем, что вид спорта дорогой.
– Да, дорогой. Лед стоит дорого, плюс форма, коньки. А это вопрос к министерству спорта: почему у нас коньки, ботинки только импортные, более 92% спортивного инвентаря – заграничное. А где импортозамещение – неясно, – сказала Ирина Роднина.
Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта
А раньше депутаты не в курсе были, что у нас нормально умеют производить только военную технику? Не до этого было?
простим американской депутатше непонимание того, кто за что отвечает.
производство материальной продукции и импортозамещение - это вотчина минпромторга.
и минпромторг четко сказал: дефицита продукции нет, 70% - отечественное!
https://tass.ru/ekonomika/14227997
неужто соврал?..