Роднина о снижении числа занимающихся фигурным катанием: «Федерация должна предлагать какие‑то программы, а не заниматься только женским одиночным»

Теги сборная России Ирина Роднина ФФКР женское катание Министерство спорта России синхронное катание массовый спорт Фигурное катание

Роднина высказалась о снижении числа занимающихся фигурным катанием в России.

По данным Минспорта, в 2023 году фигурным катанием в РФ стали заниматься на 375 тысяч человек меньше, чем в 2022-м.

– Федерация должна предлагать какие‑то программы, а не заниматься только женским одиночным катанием. В фигурном катании много больших массовых видов: то же синхронное катание, танцевальные коллективы, среди которых проводятся соревнования. Этим надо заниматься.

Но никто не готовит этих специалистов, а федерация не развивает их. Они отчитываются результатами и все. Федерация должна заниматься не только подготовкой сборной страны, которой в основном занимаются тренеры. Катков стало много, специалистов мало, внутренних программ развития практически нет.

– Не связываете это с тем, что вид спорта дорогой.

– Да, дорогой. Лед стоит дорого, плюс форма, коньки. А это вопрос к министерству спорта: почему у нас коньки, ботинки только импортные, более 92% спортивного инвентаря – заграничное. А где импортозамещение – неясно, – сказала Ирина Роднина.

Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта

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9 комментариев
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Импортзамещение в фантазиях чиновников, и не только в спорте.
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А это вопрос к министерству спорта: почему у нас коньки, ботинки только импортные, более 92% спортивного инвентаря – заграничное. А где импортозамещение – неясно.

А раньше депутаты не в курсе были, что у нас нормально умеют производить только военную технику? Не до этого было?
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Ответ Ебздрогыч
А это вопрос к министерству спорта: почему у нас коньки, ботинки только импортные, более 92% спортивного инвентаря – заграничное. А где импортозамещение – неясно. А раньше депутаты не в курсе были, что у нас нормально умеют производить только военную технику? Не до этого было?
Такое нишевое производство на внутреннем рынке никогда не окупится, слишком технологически сложное производство и маленький рынок. Справедливости ради, есть отечественные производители - например, Royal skate, но они производят начальные линейки. Ботинки с жесткостью 90 для многооборотных прыжков или профессиональные ботинки для танцоров - это совсем другая история. Нужно вложить миллионы долларов в разработку, в технологический процесс ради рынка сбыта максимум в сотню спортсменов в России. Это никогда не окупится
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Не будут заниматься сборниками и они разбегутся и тогда Первому не с кем будет устраивать свои шоу.
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Ответ philadelphia7650
А это вопрос к министерству спорта: почему у нас коньки, ботинки только импортные, более 92% спортивного инвентаря – заграничное. А где импортозамещение – неясно (c) простим американской депутатше непонимание того, кто за что отвечает. производство материальной продукции и импортозамещение - это вотчина минпромторга. и минпромторг четко сказал: дефицита продукции нет, 70% - отечественное! https://tass.ru/ekonomika/14227997 неужто соврал?..
Здесь нет никакого вранья. "Есть ложь, большая ложь и статистика" (с) Условно 90% населения бегает в демиксах и им подобных отечественных аналога и только 10% в профессиональных Nike и Reebok. Точно так же и в фигурном катании - подавляющее большинство любителей катается в отечественных Nordway, Royal Skate и прочих аналогах, а профессиональные спортсмены, которым нужны Wifa, Jackson, Graf, Risport и Edea - это считанные проценты от общего числа катающихся. Вот только в общей массе это 1-2%, а в процентах от профессиональных спортсменов - это близко к 100%.
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Да, действительно, неужели в России не могут сделать ботинки и лезвия?
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А это вопрос к министерству спорта: почему у нас коньки, ботинки только импортные, более 92% спортивного инвентаря – заграничное. А где импортозамещение – неясно (c)
простим американской депутатше непонимание того, кто за что отвечает.
производство материальной продукции и импортозамещение - это вотчина минпромторга.

и минпромторг четко сказал: дефицита продукции нет, 70% - отечественное!
https://tass.ru/ekonomika/14227997
неужто соврал?..
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Ответ Адриана
Да, действительно, неужели в России не могут сделать ботинки и лезвия?
Не могут. Это только кажется - чего сложного, ботинок сделать. На самом деле это очень сложно, если речь идёт о ботинках для квадистов. Нужно совместить несовместимое - максимальную жёсткость конструкции и при этом максимальную лёгкость и выносливость. Ботинок должен быть очень лёгким, но при этом выдержать с десяток тысяч приземлений с 70-80 см взрослого мужика (ударная нагрузка по 700-800 кг) и при этом не развалиться. Нужна очень высококачественная кожа, специальная отделка и высочайшее качество подгонки слоев. Не случайно лучшие мировые производители - итальянцы, у которых многовековые традиции обувного производства. Наша обувь, будем честны, никогда качеством не славилась. Я подозреваю, что даже если наши озадачатся такой задачей и ввалят в это нужное количество сил, времени и ресурсов, на выходе получится ботинок весом раза в полтора больше, который будет сидеть на ноге хуже и развалится от ударной нагрузки в 2-3 раза быстрее, а падать с прыжков спортсмены будут в разы чаще. Импортозамещение в таких узкоспециализированных нишах - это полнейший бред и бессмысленная трата денег. Есть 3-4 фирмы в мире, которые этим занимаются, и их никто технологически не догонит. Не нужно пытаться это копировать - получится убогая подделка, в сложившихся условиях самое оптимальное - это отлаженный параллельный импорт через третьи страны. Это не микросхемы и не комплектующие для ТЭК, поэтому никто это всерьёз блокировать не будет
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