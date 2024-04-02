Представитель ООН: «Призываем МОК обеспечить соответствие критериев допуска нейтральных спортсменов международному праву в области прав человека»
Критерии МОК для допуска спортсменов должны соответствовать международному праву.
Об этом заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо.
Международный олимпийский комитет (МОК) в марте объявил, что допускает российских спортсменов, прошедших отбор, к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. Это не касается командных видов спорта, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.
«Что касается условий участия отдельных нейтральных спортсменов в парижских Играх 2024 года, опубликованных 19 марта, УВКПЧ призывает МОК обеспечить, чтобы критерии, используемые для определения права спортсменов на участие, соответствовали международному праву в области прав человека, включая свободу слова, и чтобы оценка проводилась в каждом конкретном случае, в том числе в случае потенциальной поддержки войны», – сказала Уртадо.
Ранее глава МОК Томас Бах в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом рассказал, что МОК просил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов в интернете.
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