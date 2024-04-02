Представитель ООН: «Призываем МОК обеспечить соответствие критериев допуска нейтральных спортсменов международному праву в области прав человека»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах ООН Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Критерии МОК для допуска спортсменов должны соответствовать международному праву.

Об этом заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо. 

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте объявил, что допускает российских спортсменов, прошедших отбор, к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. Это не касается командных видов спорта, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Что касается условий участия отдельных нейтральных спортсменов в парижских Играх 2024 года, опубликованных 19 марта, УВКПЧ призывает МОК обеспечить, чтобы критерии, используемые для определения права спортсменов на участие, соответствовали международному праву в области прав человека, включая свободу слова, и чтобы оценка проводилась в каждом конкретном случае, в том числе в случае потенциальной поддержки войны», – сказала Уртадо. 

Ранее глава МОК Томас Бах  в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом рассказал, что МОК просил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов в интернете.

Наших допустили на Олимпиаду-2024: музыка для гимна готова, подписывать декларацию не нужно

Раскол в нашем спорте: кто стремится на Олимпиаду, а кто отказался от поездки?

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
МОК просил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов. Ниже падать некуда.
+7
-3
+4
Вначале МОК соберёт доносики от украинцев, ну а потом конечно обеспечит нейтральных спортсменов всеми оставшимися правами человека.
+6
-3
+3
Ответ VictorVallecano
Фраза обо всем и ни о чем.
как и собственно ООН во всех смыслах...
+3
-1
+2
Фраза обо всем и ни о чем.
+1
0
+1
биполярочка %)
+1
0
+1
А сам факт "нейтральности" у них вопросов не вызывает?
0
0
0
Ну и чего она сказала? Сказала чтобы сказать что ли?
0
0
0
Ответ Андрей Балабаев
А сам факт "нейтральности" у них вопросов не вызывает?
А должен?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий