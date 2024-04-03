Куклачев о нейтральном статусе на ОИ: «Все знают, что это русские ребята. Статус, не статус, а наши побеждают – это самое главное»

Куклачев поделился мнением, нужно ли ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.

«Я не знаю, стоит ли ехать, дело в том, что примет решение страна. Что такое спортсмен? Это временная способность, год-два, и ты выходишь из формы.

Если спортсмен добился удивительных результатов, пусть он выйдет, я не вижу в этом ничего страшного. Если так они нас зажали, то человек причем здесь?

Видно, что это наши ребята, все знают, что они русские, русские победили. Они могут говорить – статус, не статус, а наши побеждают, это самое главное», – сказал народный артист РСФСР Юрий Куклачев.

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