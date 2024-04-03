Куклачев о нейтральном статусе на ОИ: «Все знают, что это русские ребята. Статус, не статус, а наши побеждают – это самое главное»

Теги Олимпийская сборная России Париж-2024 Легкая атлетика

Куклачев поделился мнением, нужно ли ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.

«Я не знаю, стоит ли ехать, дело в том, что примет решение страна. Что такое спортсмен? Это временная способность, год-два, и ты выходишь из формы.

Если спортсмен добился удивительных результатов, пусть он выйдет, я не вижу в этом ничего страшного. Если так они нас зажали, то человек причем здесь?

Видно, что это наши ребята, все знают, что они русские, русские победили. Они могут говорить – статус, не статус, а наши побеждают, это самое главное», – сказал народный артист РСФСР Юрий Куклачев. 

Пранкеры позвонили Томасу Баху – и он разозлил весь наш спорт

Материалы по теме

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жаль, нет олимпиады среди кошек.
Куклачёвские были бы на ней вне конкуренции.
+32
-2
+30
Легенда, брат Зюганыча
+15
0
+15
Я считаю, коты Куклачева должны нагадить в тапки членам МОК!)
+14
-3
+11
Товарищ Куклачев, а, вы, в каком полку служили, простите в каком виде спорта специалист?
+8
-2
+6
Мои кошки одобряют
+6
0
+6
Ответ Муми-тролль и комета
Жаль, нет олимпиады среди кошек. Куклачёвские были бы на ней вне конкуренции.
Куклачевских бы тоже отменил кошачий МОК
+5
-1
+4
На кошачьих олимпиадах куклачевские были бы вне конкуренции
+4
0
+4
Вот это я понмаю-неожиданный эксперт.
+4
0
+4
Раньше клоунада была любительская , сейчас уже профессиональная
+3
0
+3
Жена Юрия Куклачева родила восемь детей. Семерых раздали, одного, самого красивого, оставили себе.☺️
+2
0
+2
Ответ Шурум-Бурум
Товарищ Куклачев, а, вы, в каком полку служили, простите в каком виде спорта специалист?
В троеборье, конкуре и выездке
😏
+2
0
+2
Экспертов подвезли
+2
0
+2
Хм, я сначала пытался вспомнить спортсмена по фамилии Куклачев)) Но дочитал до "народный артист РСФСР Юрий Куклачев" - и дошло)) Что ж, каждый имеет право на своё мнение - и Юрий Дмитриевич Куклачёв, и противники поездки, и сторонники. Но скажем прямо - МОК сделал эту поездку максимально затруднительной для спортсменов, которые не планируют эмигрировать из России.
+3
-1
+2
Харатьян или Боярский не высказывались? В конце концов они вплотную связаны с фехтованием и конным спортом, уровень экспертизы у них повыше.
+1
0
+1
Ширятся ряды клоунов-комментаторов.
+2
-1
+1
Как они этих экспертов выбирают?) Вы бы еще еще у Шакро спросили)
+1
0
+1
Вот нафига это тут?
Скоро просто мнение людей в электричке будете спрашивать и постить сюда ради трафика?
+1
0
+1
Позвоните Джигурде.
+1
0
+1
Алла Пугачёва, Раиса Горбачёва, Катя Лычëва
+1
0
+1
Ответ Муми-тролль и комета
Жаль, нет олимпиады среди кошек. Куклачёвские были бы на ней вне конкуренции.
Во время пожара в театре Юрия Куклачева кошки не паниковали, а взяли
деньги, документы, построились и спокойно вышли на улицу.
+1
0
+1
Всё правильно.
Если ты поехал на олимпиаду и выиграл её - то все знают кто ты и какую страну прославляешь.
Но нет, надо дома сидеть. Так сказали.
+3
-2
+1
Ответ Michael Scott
Алла Пугачёва, Раиса Горбачёва, Катя Лычëва
Дмитрия Сычёва
+1
0
+1
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
На кошачьих олимпиадах куклачевские были бы вне конкуренции
Порвали бы всех как рулон бумаги)
+1
0
+1
Теперь будем тренироваться побеждать в Олимпиадах на кошках.
0
0
0
Золотые слова от главного по кошкам в стране.
+1
-1
0
Ответ Виктор Огай
Куклачевских бы тоже отменил кошачий МОК
На чем сидят?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий