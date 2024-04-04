Максим Ставиский: «Кагановская прицепом ездила с Ангелополом, а тут как будто выросла. Очевидный плюс, что поменяла партнера»

Теги Максим Ставиский сборная России танцы на льду Максим Некрасов Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Максим Ставиский высказался о перспективах дуэта Кагановская – Некрасов.

Перед сезоном Василиса Кагановская рассталась с партнером Валерием Ангелополом, с которым выступала в течение 5 лет.

– У Кагановской, считаю, плюс с Максом получился. Ей в плюс – здоровый партнер, мощный, сильный, крутит ее как пушинку, как угодно.

– Работа с ними, когда она с Валерой каталась… Авансы были просто невероятные: считалось, что через несколько лет это первая пара страны.

– Да-да-да, все так легко и быстро случается, сказки про белого бычка. Ты пойми: катается состав мастерских пар, они катаются не первый год, между собой у них идет возня. И тут появляется молодая пара, симпатичная, смазливенькая, неплохо катающаяся, с очень неплохой программой. Такая свежая кровь. Естественно, это в глаза бросается: все, они будущие лидеры.

Но любая пара может распасться, появиться с другими партнерами – и опять же будет неплохо. Так получается. Но потом они разошлись – сразу скандал, обсуждение на уровне «разошлись Грищук с Платовым» или «Букин бросил Степанову и начала кататься с Ильиных». Это я понимаю, есть смысл пообщаться.

А тут пара только начала кататься в мастерах, что-то у них не сложилось – дети еще в пубертате находятся, разбежались. Можно понять и простить. С другой стороны, заморачиваться на эту тему… Ну бывает.

Она с Некрасовым прекрасно выглядит, они очень хорошо катаются. Кагановской довелось поработать с Лешей Горшковым, который как минимум в России непревзойденный мастер технику поставить. Хочешь научиться кататься в танцах – иди к Лехе.

Она поработала с Лехой и говорит: я поехала! Она ногами шевелит, сама что-то делает. А то она прицепом ездила с Валерой, в глаза бросалось. А тут она как будто выросла. Здесь очевидный плюс того, что она поменяла партнера.

По поводу Валеры мы должны увидеть на соревнованиях, они с Сашей Шинкаренко должны скататься, на следующий год показать себя, – отметил двукратный чемпион мира в подкасте «Ход коньком».

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4 комментария
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Все таки Вася с Валерой очень выделялись на фоне других юниорских пар, да среди взрослых не затерялись. Но, что случилось, то случилось. Характер - это судьба, Валерий - явное тому подтверждение. Хочется обоим пожелать успеха, они молодые, все впереди.
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Шпиля, Киля, Лёха - такой ощущение, что пацаны в падике собрались и за жизнь трут. и нет, Вася не ездила прицепом (видали мы прицепы, их не спутаешь), и да, их пару с Валерой жаль, потому что смотрелись, потому что был огонь. мне как зрителю жаль, уж простите
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Кагановская "смазливенькая, но прицепом ездила за Валерой", а вот "Леха" научил её катить ...
Что за речь, где он научился так выражаться??
Так поддержал новую пару, что лучше бы промолчал "двукратный чемпик".
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Жаль что пару сохранить не удалось.Ангелопол при всем своем мерзком характере фигурист отличный они с Васей шикарно катались
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