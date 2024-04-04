Максим Ставиский: «Кагановская прицепом ездила с Ангелополом, а тут как будто выросла. Очевидный плюс, что поменяла партнера»

Максим Ставиский высказался о перспективах дуэта Кагановская – Некрасов.

Перед сезоном рассталась с партнером , с которым выступала в течение 5 лет.

– У Кагановской, считаю, плюс с Максом получился. Ей в плюс – здоровый партнер, мощный, сильный, крутит ее как пушинку, как угодно.

– Работа с ними, когда она с Валерой каталась… Авансы были просто невероятные: считалось, что через несколько лет это первая пара страны.

– Да-да-да, все так легко и быстро случается, сказки про белого бычка. Ты пойми: катается состав мастерских пар, они катаются не первый год, между собой у них идет возня. И тут появляется молодая пара, симпатичная, смазливенькая, неплохо катающаяся, с очень неплохой программой. Такая свежая кровь. Естественно, это в глаза бросается: все, они будущие лидеры.

Но любая пара может распасться, появиться с другими партнерами – и опять же будет неплохо. Так получается. Но потом они разошлись – сразу скандал, обсуждение на уровне «разошлись с Платовым» или «Букин бросил Степанову и начала кататься с Ильиных». Это я понимаю, есть смысл пообщаться.

А тут пара только начала кататься в мастерах, что-то у них не сложилось – дети еще в пубертате находятся, разбежались. Можно понять и простить. С другой стороны, заморачиваться на эту тему… Ну бывает.

Она с прекрасно выглядит, они очень хорошо катаются. Кагановской довелось поработать с Лешей Горшковым, который как минимум в России непревзойденный мастер технику поставить. Хочешь научиться кататься в танцах – иди к .

Она поработала с Лехой и говорит: я поехала! Она ногами шевелит, сама что-то делает. А то она прицепом ездила с Валерой, в глаза бросалось. А тут она как будто выросла. Здесь очевидный плюс того, что она поменяла партнера.

По поводу Валеры мы должны увидеть на соревнованиях, они с Сашей Шинкаренко должны скататься, на следующий год показать себя, – отметил двукратный чемпион мира в подкасте «Ход коньком».