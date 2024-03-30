Яблоков прекратил тренировки с Ушаковой в академии Плющенко («Р-Спорт»)
Илья Яблоков приостановил тренировки в группе Натальи Линичук.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В начале февраля стало известно о переходе Яблокова из одиночного катания в танцы на льду. Он начал тренироваться в академии Евгения Плющенко и проходил пробы с Ариной Ушаковой.
Источник сообщает, что Яблоков склоняется к отказу от перехода в танцы и начал работу над восстановлением прыжков.
На шоу довольно неплохо прыгал
Ждём его обновленного, как в этом году нас порадовал Даня Самсонов.
Очень интересные фигуристы.
Наверное, снова к Буцаевой вернётся?
Я уверена, что Костылева -100% спортсменка Плюща, там все нормально будет.
Только, надеюсь, не с Плющенко.
А то, что пробовали, никто и не отрицает
Илью жаль, но может вернётся в одиночное, если не будет новых травм.
Надеюсь, травма не помешает ему вернуться в одиночку