Яблоков прекратил тренировки с Ушаковой в академии Плющенко («Р-Спорт»)

Теги Наталья Линичук сборная России танцы на льду Арина Ушакова (танцы) мужское катание переходы Р-Спорт Академия Плющенко Илья Яблоков Фигурное катание

Илья Яблоков приостановил тренировки в группе Натальи Линичук.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

В начале февраля стало известно о переходе Яблокова из одиночного катания в танцы на льду. Он начал тренироваться в академии Евгения Плющенко и проходил пробы с Ариной Ушаковой.

Источник сообщает, что Яблоков склоняется к отказу от перехода в танцы и начал работу над восстановлением прыжков.

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43 комментария
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Пссс, Арина, обрати внимание на Дрозда...
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Оказалось, танцы не так легко.
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Такое ощущение, что Илья ещё хочет попробовать в одиночном.
На шоу довольно неплохо прыгал
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Костылевы довольны и счастливы, Плющ им подарил черный чемодан АП, уже Лена отрекламировала в vk. Лена, кстати, шикарно катает на тренировках и даже, о чудо, без перекатов по музыке. Плющ в восторге. МамоИро фонтан в сети тоже прикрыла, так что здесь пока обе стороны в плюсах. Я уверена, что Костылева -100% спортсменка Плюща, там все нормально будет.
Не надо предвосхищать события. Вы я смотрю, тоже вся в восторге от их восторгов. Давайте все-таки восторгаться будем от результатов будущих стартов, если такие будут. Хочу вам напомнить, сколько восторгов было после перехода Трусовой , а потом и Косторной к Плющенко. Восторги сыпались ото всюду, особенно от нашего бомонда, как тогда казалось очень прозорливого и профессионального, а также от самих перешедших фигуристок, особенно от Косторной. Чем закончилось эти переходы, мы знаем. Полным провалом и развалом Косторной и полным фиаско Трусовой на ЧМ, после которого Саша сбежала от Плющенко, как только открылось трансферное окно. Косторная и этого не дождалась, просто пришлось спасать фигуристку от кабальных финансовых претензий "академии". Я уже не буду перечислять, сколько известных спортсменок канули в этом "болоте", скажу одно, назовите мне хоть одну значимую победу Плющенко, из тех перешедших, кто позарился на его "пряники", а других у него и не было. Вот поэтому я и беспокоюсь за судьбу Лены, а первые восторги, это совсем не показатель, это как блюдце со сладким сиропом для мух, сядешь поесть, прилипнешь, а улететь уже не получится, так вот как бы Костылева не оказалась такой мухой.
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+17
О танцах легко на словах, да трудно на деле. Илья это прочувствовал на себе.
+19
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+16
Илья ещё не всё сказал в одиночном.
Ждём его обновленного, как в этом году нас порадовал Даня Самсонов.
Очень интересные фигуристы.
+18
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+16
На мой взгляд это логичное решение. Совершенно не представляла Илью танцором, тем более вместе с Ушаковой...
Наверное, снова к Буцаевой вернётся?
+16
-1
+15
Ответ Любитель_ФК
Академия Плющенко, это выражаясь языком астрономов, черная дыра, которая сначала засасывает в себя и в ней все пропадает. Линичук, это похоже тоже черная дыра. Две черных дыры соединились и образовали одну большую воронку. Яблоков вовремя одумался, понял куда он попал и что с ним может произойти. Надо возвращаться к реальной жизни и не испытывать судьбу в танцевальной очереди. Думаю, во всяком случае хотелось, чтобы и мама Лены Костылевой одумалась, как - то тревожно за девочку становится.
Костылевы довольны и счастливы, Плющ им подарил черный чемодан АП, уже Лена отрекламировала в vk. Лена, кстати, шикарно катает на тренировках и даже, о чудо, без перекатов по музыке. Плющ в восторге. МамоИро фонтан в сети тоже прикрыла, так что здесь пока обе стороны в плюсах.
Я уверена, что Костылева -100% спортсменка Плюща, там все нормально будет.
+19
-6
+13
Ответ Марина Иванова
Комментарий скрыт
Дрозду надо здраво смотреть не вещи: он сам тоже не купюра в 500 евро, далеко не подарок в его возрасте и с его требованиями. Собственно, девушка, с которой он тренируется, вряд ли лучше Арины даже с её перерывом.
+14
-1
+13
Академия Плющенко, это выражаясь языком астрономов, черная дыра, которая сначала засасывает в себя и в ней все пропадает. Линичук, это похоже тоже черная дыра. Две черных дыры соединились и образовали одну большую воронку. Яблоков вовремя одумался, понял куда он попал и что с ним может произойти. Надо возвращаться к реальной жизни и не испытывать судьбу в танцевальной очереди. Думаю, во всяком случае хотелось, чтобы и мама Лены Костылевой одумалась, как - то тревожно за девочку становится.
+22
-11
+11
Очень буду рада, если Илюша вернется в одиночное.
+10
0
+10
Ответ Аленка_76
Такое ощущение, что Илья ещё хочет попробовать в одиночном. На шоу довольно неплохо прыгал
Хорошо бы так и было.
+9
0
+9
Ну и здорово. Он был очень хорош в одиночке, если здоровье позволит, то посоревнуются ещё.
+7
0
+7
Вернуться к Буцаевой и продолжить карьеру одиночника.
+8
-1
+7
Ответ Оле-Лукойе
Дрозду надо здраво смотреть не вещи: он сам тоже не купюра в 500 евро, далеко не подарок в его возрасте и с его требованиями. Собственно, девушка, с которой он тренируется, вряд ли лучше Арины даже с её перерывом.
Дрозд в его возрасте и с его требованиями пару себе оперативно нашел, в отличие от Ушаковой, которая пока только рассуждает о том как потенциальные партнёры не вдупляют, да в домиках АП тусит, изредка детей подкатывая))
+10
-3
+7
Правильно, Илюша, а в пример тебе наша Синичка. Дерзай.
Только, надеюсь, не с Плющенко.
+8
-3
+5
Какой Илья непостоянный!
+6
-1
+5
Почему столько комментариев, что танцы оказались не такими простыми. Илья где то заявлял подобное? Попробовал, не пошло. Абсолютно нормальное явление.
+4
0
+4
А вот Арина уже говорит, что и не вставала с ним в пару)) Тем лучше, в одиночном он не сказал своего слова.
+6
-3
+3
Good man. I love him a single skater charisma and bright personality.
+5
-2
+3
Ответ N-fox
А вот Арина уже говорит, что и не вставала с ним в пару)) Тем лучше, в одиночном он не сказал своего слова.
Она говорит, что официально не объявляла.
А то, что пробовали, никто и не отрицает
+3
-1
+2
Ответ Любитель_ФК
Не надо предвосхищать события. Вы я смотрю, тоже вся в восторге от их восторгов. Давайте все-таки восторгаться будем от результатов будущих стартов, если такие будут. Хочу вам напомнить, сколько восторгов было после перехода Трусовой , а потом и Косторной к Плющенко. Восторги сыпались ото всюду, особенно от нашего бомонда, как тогда казалось очень прозорливого и профессионального, а также от самих перешедших фигуристок, особенно от Косторной. Чем закончилось эти переходы, мы знаем. Полным провалом и развалом Косторной и полным фиаско Трусовой на ЧМ, после которого Саша сбежала от Плющенко, как только открылось трансферное окно. Косторная и этого не дождалась, просто пришлось спасать фигуристку от кабальных финансовых претензий "академии". Я уже не буду перечислять, сколько известных спортсменок канули в этом "болоте", скажу одно, назовите мне хоть одну значимую победу Плющенко, из тех перешедших, кто позарился на его "пряники", а других у него и не было. Вот поэтому я и беспокоюсь за судьбу Лены, а первые восторги, это совсем не показатель, это как блюдце со сладким сиропом для мух, сядешь поесть, прилипнешь, а улететь уже не получится, так вот как бы Костылева не оказалась такой мухой.
Мой восторг здесь один-мать успокоилась и перестала угрожать маленьким детям, говорить гадости про Риту и поливать д..м тренеров. Ради одного этого стоило переводить Костылеву. По результатам-жизнь покажет. Я вижу, что будет синергия, она мегаодарена от природы, даже Плющ не испортит. Костылева умудрялась хорошо катать несмотря на весь тот ад, который ей устраивала приёмная мать.
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Не везёт Арине, желаю скорее найти подходящего партнёра.
Илью жаль, но может вернётся в одиночное, если не будет новых травм.
+6
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+2
Ответ Kareglazaya
В танцах конкуренция не меньше, да и нагрузки тоже серьёзные. А Илья уже не юниор. Сложно начинать всё с нуля.
Тут, скорее, не вопрос лёгкости, а вопрос соответствия (точнее--несоответствия). Илья катается широко, свободно, по-мужски, иногда немного импровизационно, а у Ушаковой всё вроде правильно, хорошо, но слишком академично (всегда как будто в рамках каких-то)
+2
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+2
В танцах конкуренция не меньше, да и нагрузки тоже серьёзные. А Илья уже не юниор. Сложно начинать всё с нуля.
+2
0
+2
Все думают, что танцы - это так легко. 😄
+5
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Ответ Алёна Вода
А ещё мне кажется, что Илья индивидуалист (в хорошем смысле слова). Тот, кто хорошо работает сам, не всегда может работать в паре,--я об этом сразу подумала, как только появилась новость о переходе Ильи в танцы. Он хорош сам по себе, к его манере кататься партнёрше трудно было бы приспособиться, так же как и ему--к её манере. Надеюсь, травма не помешает ему вернуться в одиночку
тоже очень надеюсь нравиться Илья
+1
0
+1
Ответ Kareglazaya
В танцах конкуренция не меньше, да и нагрузки тоже серьёзные. А Илья уже не юниор. Сложно начинать всё с нуля.
А ещё мне кажется, что Илья индивидуалист (в хорошем смысле слова). Тот, кто хорошо работает сам, не всегда может работать в паре,--я об этом сразу подумала, как только появилась новость о переходе Ильи в танцы. Он хорош сам по себе, к его манере кататься партнёрше трудно было бы приспособиться, так же как и ему--к её манере.
Надеюсь, травма не помешает ему вернуться в одиночку
+1
0
+1
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Мой восторг здесь один-мать успокоилась и перестала угрожать маленьким детям, говорить гадости про Риту и поливать д..м тренеров. Ради одного этого стоило переводить Костылеву. По результатам-жизнь покажет. Я вижу, что будет синергия, она мегаодарена от природы, даже Плющ не испортит. Костылева умудрялась хорошо катать несмотря на весь тот ад, который ей устраивала приёмная мать.
она то мега одаренна точно, но у Плющенко масса травм в его школе, понимаю они у всех тренеров, но....именно у него очень много, и где сейчас старшая Жилина тоже ведь в прыжковом плане одаренныя девочка , то что она восстанавливаеться не верю, нет не одного фото видео, если бы правда давно бы выложили, как к примеру Акатьеву.
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Ответ elenaa
тоже очень надеюсь нравиться Илья
Да. Если бы не травмы, он давно бы уже был на первых ролях в нашей МО. Буцаевой не везёт,--ещё и Ерохов травмировался, за Лёшу я тоже болела... 2 ведущих одиночника группы выбыли из строя
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