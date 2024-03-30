Яблоков прекратил тренировки с Ушаковой в академии Плющенко («Р-Спорт»)

Илья Яблоков приостановил тренировки в группе Натальи Линичук.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В начале февраля стало известно о переходе Яблокова из одиночного катания в танцы на льду. Он начал тренироваться в академии Евгения Плющенко и проходил пробы с Ариной Ушаковой.

Источник сообщает, что Яблоков склоняется к отказу от перехода в танцы и начал работу над восстановлением прыжков.