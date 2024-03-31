Рудковская о победе сына Александра на турнире на призы Лазуткина: «Пятый старт в сезоне – пятое золото в копилке! Все тройные прыжки показал в произвольной программе!»

Яна Рудковская высказалась о победе сына Александра на турнире в Москве.

выиграл турнир на призы Героя России А. И. Лазуткина по 2-му спортивному разряду. 11-летний фигурист получил 107,96 балла за две программы.

«Пятый старт в сезоне – пятое золото в копилке! Все тройные прыжки показал в произвольной программе!

Конечно, есть над чем работать, но когда Саня и катается, и поет в своей программе, а также получает удовольствие от стартов и проката – это, наверное, и есть одна из главных целей спорта. Более чем уверена, что труд и ежедневная работа в команде «Ангелы Плющенко» под руководством приведут его в спорте к наивысшим достижениям.

Очень хочется, чтобы все-таки спорт для этих детей был вне политики, и наших юниоров и взрослых спортсменов допустили до международных стартов! Так как спорт – это их главный смысл жизни на сегодняшний день! 6-8-часовые тренировки почти каждый день, травмы, огромная конкуренция ради того, чтобы исполнить свою мечту!

Горжусь нашим сыном и верю в справедливость», – написала .