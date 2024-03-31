Рудковская о победе сына Александра на турнире на призы Лазуткина: «Пятый старт в сезоне – пятое золото в копилке! Все тройные прыжки показал в произвольной программе!»
Яна Рудковская высказалась о победе сына Александра на турнире в Москве.
Александр Плющенко выиграл турнир на призы Героя России А. И. Лазуткина по 2-му спортивному разряду. 11-летний фигурист получил 107,96 балла за две программы.
«Пятый старт в сезоне – пятое золото в копилке! Все тройные прыжки показал в произвольной программе!
Конечно, есть над чем работать, но когда Саня и катается, и поет в своей программе, а также получает удовольствие от стартов и проката – это, наверное, и есть одна из главных целей спорта. Более чем уверена, что труд и ежедневная работа в команде «Ангелы Плющенко» под руководством Евгения приведут его в спорте к наивысшим достижениям.
Очень хочется, чтобы все-таки спорт для этих детей был вне политики, и наших юниоров и взрослых спортсменов допустили до международных стартов! Так как спорт – это их главный смысл жизни на сегодняшний день! 6-8-часовые тренировки почти каждый день, травмы, огромная конкуренция ради того, чтобы исполнить свою мечту!
Горжусь нашим сыном и верю в справедливость», – написала Рудковская.
Смотрю протокол, ан нет http://ffkm.ru/images/files/online/2024-03-30_mechta/2Mao__Scores.pdf
Оба 3Л недокруты на галку, 3Ф недокрут на две галки и неясное ребро, 3С недокрут кушка, так же кушка на 2 ритте...
Хотя, если специально соперников подбирать, то можно и пятидесятым золотом в копилке хвастаться)
http://ffkm.ru/images/files/online/2024-03-30_mechta/
О какой справедливости идёт речь?
ЗЫ. а в ПП то он каких багов навалил! любо-дорого))