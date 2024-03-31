Рудковская о победе сына Александра на турнире на призы Лазуткина: «Пятый старт в сезоне – пятое золото в копилке! Все тройные прыжки показал в произвольной программе!»

Теги Евгений Плющенко сборная России мужское катание Яна Рудковская Гном Гномыч Академия Плющенко Фигурное катание

Яна Рудковская высказалась о победе сына Александра на турнире в Москве.

Александр Плющенко выиграл турнир на призы Героя России А. И. Лазуткина по 2-му спортивному разряду. 11-летний фигурист получил 107,96 балла за две программы.

«Пятый старт в сезоне – пятое золото в копилке! Все тройные прыжки показал в произвольной программе!

Конечно, есть над чем работать, но когда Саня и катается, и поет в своей программе, а также получает удовольствие от стартов и проката – это, наверное, и есть одна из главных целей спорта. Более чем уверена, что труд и ежедневная работа в команде «Ангелы Плющенко» под руководством Евгения приведут его в спорте к наивысшим достижениям.

Очень хочется, чтобы все-таки спорт для этих детей был вне политики, и наших юниоров и взрослых спортсменов допустили до международных стартов! Так как спорт – это их главный смысл жизни на сегодняшний день! 6-8-часовые тренировки почти каждый день, травмы, огромная конкуренция ради того, чтобы исполнить свою мечту!

Горжусь нашим сыном и верю в справедливость», – написала Рудковская.

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90 комментариев
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Посмотрела я тут заради интереса прокат ПП Саши на предыдущем старте. Ну это же полный трындец, граждане. По всем статьям. Какие МС, Яна, прекратите искать в сыне 5тикратного ОЧ, его там НЕТ.
+88
-6
+82
Батюшки, все тройные в ПП. 3А, видимо тоже)
Смотрю протокол, ан нет http://ffkm.ru/images/files/online/2024-03-30_mechta/2Mao__Scores.pdf
Оба 3Л недокруты на галку, 3Ф недокрут на две галки и неясное ребро, 3С недокрут кушка, так же кушка на 2 ритте...
Хотя, если специально соперников подбирать, то можно и пятидесятым золотом в копилке хвастаться)
+74
-1
+73
в протоколе 6 недокрутов на 5 тройных, включая один пониженный прыжок. И почему все тройные, если риттбергера, тулупа не было тройных?)
+68
-3
+65
Количество подписичников Гном Гномыча в инста - 1,3 млн. Это больше чем, у олимпийских чемпионок Ани и Алины. Кто все эти люди? Под каждым постом стабильно 300-400 однотипных комментариев. Ясно-понятно😅Рудковская всех держит за идиотов, создавая видимость популярности Саши?
+56
-1
+55
Ответ Оксана Васильева
Вдруг он резко прибавит? Никому нельзя отказывать в возможности развития
Там без шансов. Совсем. Он не слышит музыку, пластика мамина (ее нет 🙈), прыжки раньше от вращений было не отличить, сейчас ото льда кое-как отрывается, но про докруты забыть.
+52
-2
+50
😂😂😂 я прям даже ждала - будет хвастаться? Правильно Янка, держись и дальше своей легенды, потому как совсем недолго осталось вам всей семьей делать вид что ГГ "бомбит"))) КК растет и уже в сл году будет весьма странно его настойчивое отсутствие на реальных конкурентных стартах. А пока наслаждайтесь, там уже стыдливое ку начали ставить на лутце в каскаде первым элементом)) недокручивает жестко над своей газеткой, нельзя совсем проигнорить. Но тем не менее грибочки, аккуратненько заготовленные, в лукошечке))
http://ffkm.ru/images/files/online/2024-03-30_mechta/
+48
-1
+47
Что значит пять стартов - пять побед? А почему Яна забыла о старте осенью, когда Саша с большим отрывом проиграл Егору Васько, который почти на год моложе?
+44
-1
+43
Ответ garovatat
ага, на международку собралась, юмористка)) хоть один существенный внутрироссийский старт по своему возрасту для начала пусть осилят, отберутся хотя бы
Организует ему "всемирный чемпионат "Дубайские узоры" или "Скейт Мальдивы", где будут только местные с одинарными, вот и выиграет международку)
+37
0
+37
Для нас интересно будет ли когда-нибудь А. Плющенко хотя бы соревноваться с ровесниками Федотовым и Вороновым.
+35
0
+35
Со всеми тройными прыжками и 107.96 за ДВЕ программы? Это как ?
+34
-1
+33
Победоносное шествие Александра по турнирам десятого рейтинга)))
+34
-1
+33
Ответ Agura
Горжусь нашим сыном и верю в справедливость», – написала Рудковская. О какой справедливости идёт речь?
О той, в которой Плющенко-младшего без отбора отправят на Олимпиаду и выдадут золотую медаль))
+33
-1
+32
Ответ Лакс
Для нас интересно будет ли когда-нибудь А. Плющенко хотя бы соревноваться с ровесниками Федотовым и Вороновым.
Не барское это дело. Он на ОИ уже отобрался по наследству решением тренерского совета. И видео намедни было, как он всему маминому бомонду торжественно в микрофон на тусовке обещал, что станет чемпионом ОИ.
+31
-1
+30
Почему вместо Гномыча выступал какой-то Саня?
+32
-3
+29
А главные, какие сильные были соперники!
+30
-3
+27
Бедный ребёнок его ждёт серьезный удар по самолюбию в ближайшие 2 года
+28
-2
+26
Горжусь нашим сыном и верю в справедливость», – написала Рудковская.

О какой справедливости идёт речь?
+26
0
+26
Не знаю о каких 6-8 ч. почти ежедневных тренировок говорит Рудковская. Но по прокатам Саши, его техники прыжков этого ничего не видно. Мальчик больше уже на публику работает, чем над своим катанием , прыжками и исполнением других элементов. Мама победы считает, но где и над кем ? При таком подходе он так и останется второразрядником грибником с перспективой получить первый разряд.
+26
-1
+25
Пусть Саня по юниорам сначала что-нибудь выиграет, а то Яна рвётся уже на международные старты.
+29
-4
+25
Ответ Faith12
Что значит пять стартов - пять побед? А почему Яна забыла о старте осенью, когда Саша с большим отрывом проиграл Егору Васько, который почти на год моложе?
И, к слову о справедливости, на этом старте Егору, который в этом году победил на России, судьи дали на 3,5 балла меньше в компонентах, на балл ниже в короткой и 2.5 !!! в произвольной. С-справедливость
+23
0
+23
турнир на призы Гимли еще надо провести. Там тоже будет золото.
+22
0
+22
Ответ Александр Шульгин
Бедный ребёнок его ждёт серьезный удар по самолюбию в ближайшие 2 года
Я обратила внимание на победный йес после проката, примерно, как у Щербаковой на ОИ. Т.е.мальчик реально живет в стране розовых единорогов, где вот это вот- большой успех.
+22
-1
+21
Этот «чемпион» в ПП ни одного прыжкового элемента не выполнил на плюс🤭😂
+21
0
+21
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Посмотрела я тут заради интереса прокат ПП Саши на предыдущем старте. Ну это же полный трындец, граждане. По всем статьям. Какие МС, Яна, прекратите искать в сыне 5тикратного ОЧ, его там НЕТ.
ага, на международку собралась, юмористка)) хоть один существенный внутрироссийский старт по своему возрасту для начала пусть осилят, отберутся хотя бы
+22
-1
+21
Очередная героическая победа на турнире, где нет никого из хотя бы мало-мальски известных сверстников. В протоколе куча грязи, недокрутов вплоть до понижения. Технически Гном Гномыч совсем не тянет, но нужно гнать на прыжки. Ну что же, водокачек много, будет так ещё несколько сезонов покорять олимпы заштатных турниров и изображать "победителя"
+21
-1
+20
Когда в МО говорят все тройные, то подразумевают и аксель. Но Яна показывает что она из шоубиза и не годится даже для роли мамы фигуриста.
+19
0
+19
Конечно , родителям трудно быть объективным , но все таки какие то границы должны быть … в их случае лучше не выходить в публичное пространство с восхвалением того , чего …нет .
+19
0
+19
Ответ Оксана Васильева
Вдруг он резко прибавит? Никому нельзя отказывать в возможности развития
не прибавит)) отказывать в развитии конечно не будем, но шансов у него в одиночном столько же, сколько у матери, вздумай она начать стартовать.
ЗЫ. а в ПП то он каких багов навалил! любо-дорого))
+19
0
+19
Ответ Адриана
Комментарий удален пользователем
Остальные соперники были с двойными, за исключением одного, который показал два тройных, один недокрученный, если судить по протоколу. Некоторые были даже с одинарными))
+19
-1
+18
Скажите пожалуйста, где можно посмотреть, этот чудо прокат, пятикратного чемпиона самоварного золота???
+19
-1
+18
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