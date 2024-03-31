Авербух о смерти Дубинской: «В последние годы Наталья Петровна очень сильно болела. При этом она продолжала заряжать всех своей энергией»

Теги Илья Авербух происшествия танцы на льду Виктор Кудрявцев Денис Самохин Матвей Самохин Наталья Дубинская Фигурное катание

Илья Авербух выразил соболезнования в связи со смертью Натальи Дубинской.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию скончалась накануне в возрасте 74 лет.

«Безусловно, это очень трагическая новость. К сожалению, в последние годы Наталья Петровна очень сильно болела. При этом она продолжала заряжать всех своей энергией. Она всегда потрясающе выглядела – на все 100. Никогда нельзя было понять, сколько ей лет. Всегда выглядела очень молодой и энергичной. Заряжала всех, действительно.

Меня она тренировала, когда я был совсем юным спортсменом. У нее всегда была сильная группа. Наталья Петровна работала в команде Виктора Кудрявцева, создавала костяк его школы. Потом уже все самые лучшие спортсмены переходили к Виктору Николаевичу. У меня самые добрые воспоминания о ней.

Ее сын Денис Самохин - один из лидеров в российских танцах как тренер. У него очень сильная школа в Балашихе. Его ученики стали чемпионами России в прошлом году. В общем, ледовое дело Натальи Петровны продолжает ее сын. Хочется пожелать ему больших результатов. Он человек целеустремленный, трудолюбивый.

На льду выступает и внук Натальи Петровны – Матвей. Как раз сын Дениса. Он тоже подает очень большие надежды. Возможно, мы увидим его совсем скоро на самых высоких местах. Так что это настоящая ледовая семья.

Сил близким. И всегда добрая и светлая память», – сказал хореограф Авербух.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий