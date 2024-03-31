Авербух о смерти Дубинской: «В последние годы Наталья Петровна очень сильно болела. При этом она продолжала заряжать всех своей энергией»

Илья Авербух выразил соболезнования в связи со смертью Натальи Дубинской.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию скончалась накануне в возрасте 74 лет.

«Безусловно, это очень трагическая новость. К сожалению, в последние годы Наталья Петровна очень сильно болела. При этом она продолжала заряжать всех своей энергией. Она всегда потрясающе выглядела – на все 100. Никогда нельзя было понять, сколько ей лет. Всегда выглядела очень молодой и энергичной. Заряжала всех, действительно.

Меня она тренировала, когда я был совсем юным спортсменом. У нее всегда была сильная группа. Наталья Петровна работала в команде Виктора Кудрявцева, создавала костяк его школы. Потом уже все самые лучшие спортсмены переходили к Виктору Николаевичу. У меня самые добрые воспоминания о ней.

Ее сын Денис Самохин - один из лидеров в российских танцах как тренер. У него очень сильная школа в Балашихе. Его ученики стали чемпионами России в прошлом году. В общем, ледовое дело Натальи Петровны продолжает ее сын. Хочется пожелать ему больших результатов. Он человек целеустремленный, трудолюбивый.

На льду выступает и внук Натальи Петровны – Матвей. Как раз сын Дениса. Он тоже подает очень большие надежды. Возможно, мы увидим его совсем скоро на самых высоких местах. Так что это настоящая ледовая семья.

Сил близким. И всегда добрая и светлая память», – сказал хореограф Авербух.