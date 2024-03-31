Мозер о «Битве школ»: «Активно ведем обсуждение по поводу изменения формата. Все команды не имеют в наличии тех участников, которые изначально планировались»

Теги сборная России мужское катание женское катание Нина Мозер Евгения Медведева Федерация фигурного катания Москвы Александра Трусова Кубок Московского спорта Фигурное катание

Нина Мозер анонсировала изменения в формате турнира «Битва школ».

Сегодня в Москве прошел шестой этап юношеских соревнований, где выступали спортсмены в возрасте от 6 до 12 лет.

«Мы абсолютно точно будем менять формат, потому что у нас катастрофическая нехватка мальчиков, все команды не имеют в наличии тех участников, которые изначально планировались.

Сейчас активно ведем обсуждение по поводу изменения формата «Битвы школ». 10 апреля состоится президиум, будем обсуждать этот вопрос.

Насколько важно для детей видеть в качестве хедлайнера Евгению Медведеву, Александру Трусову и других? Это у детей надо спросить, честно, этим занимаются организаторы, мне это неинтересно.

Мы даем возможность детям научиться выступать, быть фигуристами и получать удовольствие от того, что они делают.

Чем «Битва школ» отличается от других соревнований? Это командное соревнование, здесь сидят команды, болеют друг за друга, это основное направление, которое мы используем на этом турнире.

Было интересно именно посмотреть, какие школы лучшие в Москве, как выступают дети, как они умеют болеть, быть одной командой, это те вещи, которых к индивидуальных соревнованиях абсолютно нет», – рассказала гендиректор Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Слишком много ответов у Мозер, которые начинаются со слов " мне это не интересно ". Сама Мозер уже давно многим не интересна.
+9
-3
+6
Жадь,что информация о этих соревнованиях плохая.
+1
0
+1
Ответ Адриана
Слишком много ответов у Мозер, которые начинаются со слов " мне это не интересно ". Сама Мозер уже давно многим не интересна.
Вы чего ку-ку!
Она такой турнирище умудрилась создать и продолжает его развивать.
Я не сомневаюсь, что Битва Школ через какое-то время станет всероссийским турниром.
Чем вам Мозер не нравится.
+2
-1
+1
Ответ Роман Волков
Вы чего ку-ку! Она такой турнирище умудрилась создать и продолжает его развивать. Я не сомневаюсь, что Битва Школ через какое-то время станет всероссийским турниром. Чем вам Мозер не нравится.
Она мне не интереснаю как и битва школ, предпочитаю битву спортсменов. С теми, кто "ку-ку", не общаюсь, так что - прощайте.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий