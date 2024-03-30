«Саша – одна из немногих, кто готова на правильный кипиш». Галлямов позвонил Трусовой по поводу совместного трека
Александр Галлямов позвонил Александре Трусовой по поводу совместного трека.
Видео с телефонным разговором опубликовано в телеграм-канале Галлямова.
«Саша – одна из немногих, кто готова на правильный кипиш. Безумно уважаю ее и все ее начинания.
P. S. Хотели меня поймать на слабо», – написал Галлямов.
Он предложил Трусовой записать совместную песню в декабре.
Галлямов предложил Трусовой записать совместный трек: «Санчелла, давай со мной на фит? Я подтяну флоу, а ты залетишь на припев!»