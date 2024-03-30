«Саша – одна из немногих, кто готова на правильный кипиш». Галлямов позвонил Трусовой по поводу совместного трека

Теги сборная России видео пары женское катание Александр Галлямов Александра Трусова музыка Фигурное катание

Александр Галлямов позвонил Александре Трусовой по поводу совместного трека.

Видео с телефонным разговором опубликовано в телеграм-канале Галлямова.

«Саша – одна из немногих, кто готова на правильный кипиш. Безумно уважаю ее и все ее начинания.

P. S. Хотели меня поймать на слабо», – написал Галлямов.

Он предложил Трусовой записать совместную песню в декабре.

Галлямов предложил Трусовой записать совместный трек: «Санчелла, давай со мной на фит? Я подтяну флоу, а ты залетишь на припев!»

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
что-то Галлямова слишком много стало
+19
-3
+16
Мается парень от безделья. Луна не ответила, поэтому решил снова за Сашу взяться... Лучше бы смассовал парней поехать на отдых в теплые края, аж на целый месяц.
+12
0
+12
Ответ juliaft@yandex.ru
Галлям у нас великий музыкант или поэт?) Песня у Трусовой была отвратной, хотят продолжить позориться, но теперь на пару? В этом и есть, я так понимаю, готовность к правильному кипишу))
А разве на звание музыканта кто-то претендует?
+7
-2
+5
Галлям у нас великий музыкант или поэт?) Песня у Трусовой была отвратной, хотят продолжить позориться, но теперь на пару? В этом и есть, я так понимаю, готовность к правильному кипишу))
+12
-10
+2
Прочитала на провальный кипиш..
+1
0
+1
Ответ Мороженко
А разве на звание музыканта кто-то претендует?
кто то же сочиняет мелодии к этим песенкам. интересно, кто.
+2
-1
+1
Галямову от скуки заняться похоже не чем
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий