«Саша – одна из немногих, кто готова на правильный кипиш». Галлямов позвонил Трусовой по поводу совместного трека

Александр Галлямов позвонил Александре Трусовой по поводу совместного трека.

Видео с телефонным разговором опубликовано в телеграм-канале Галлямова.

«Саша – одна из немногих, кто готова на правильный кипиш. Безумно уважаю ее и все ее начинания.

P. S. Хотели меня поймать на слабо», – написал Галлямов.

Он предложил Трусовой записать совместную песню в декабре.

Галлямов предложил Трусовой записать совместный трек: «Санчелла, давай со мной на фит? Я подтяну флоу, а ты залетишь на припев!»