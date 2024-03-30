Трусова и Тутберидзе провели мастер-классы в Челябинске

Александра Трусова и Этери Тутберидзе провели мастер-классы в Челябинске.

Сегодня в Челябинске стартует тур ледового шоу команды Тутберидзе.

Агент Мария Шашина сообщает, что такие мастер-классы будут проводиться в каждом городе.

Фигуристы снова на шоу: Этери и Навка делят Загитову, Этери и Плющенко – Трусову, а вот Валиеву никуда не взяли