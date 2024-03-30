Трусова и Тутберидзе провели мастер-классы в Челябинске
Александра Трусова и Этери Тутберидзе провели мастер-классы в Челябинске.
Сегодня в Челябинске стартует тур ледового шоу команды Тутберидзе.
Агент Мария Шашина сообщает, что такие мастер-классы будут проводиться в каждом городе.
Фигуристы снова на шоу: Этери и Навка делят Загитову, Этери и Плющенко – Трусову, а вот Валиеву никуда не взяли
Провести мастер-класс перед началось шоу ЭТ это под началом бабыЯны?
Раньше был Лакерник и некоторым нашим блатным все прощали и "чтстые" протоколы.
А сейчас если наших будут зажимать всячески, то выходить можно только с железобетонным аргументов в виде хотя бы одного квад-лутца в каскаде. И то не факт, судя по тому как упаковали Трусову на ОИ под Щербакову с разницев в техбазе почти 20 баллов.
А сейчас на мс грибуют Сакамото, Хендрикс.
Сашу родная федра даже на внутрироссийских соревнованиях упаковывает при любой возможности. В прошлом сезоне ей единственной выставляли ребра.
Прыгает тройной лутц с руками наверх, легко.
Зал в Челябинске полный.
Значит из Челябинска светите ?