Трусова и Тутберидзе провели мастер-классы в Челябинске

Теги сборная России видео женское катание Этери Тутберидзе Александра Трусова Мария Шашина Фигурное катание

Александра Трусова и Этери Тутберидзе провели мастер-классы в Челябинске.

Сегодня в Челябинске стартует тур ледового шоу команды Тутберидзе.

Агент Мария Шашина сообщает, что такие мастер-классы будут проводиться в каждом городе.

Фигуристы снова на шоу: Этери и Навка делят Загитову, Этери и Плющенко – Трусову, а вот Валиеву никуда не взяли

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37 комментариев
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Ответ Alexander 1977
Ага сперва ушла неизвестно кому. А как подставили Камилу и бросили из сборной,так быстро нашли замену
Во первых не неизвестно к кому, а к Плющенко, во вторых это не замена, Сашу и в прошлом году приглашали к Этери в шоу, но она отказалась из-за занятости. И перестаньте писать чушь сколько можно уже желчь на людей лить.
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Ответ Грязный лютик
Комментарий скрыт
Вы как-то сбавили обороты, меньше платить что-ли стали? Копировать-вставить. Неинтересно.
Провести мастер-класс перед началось шоу ЭТ это под началом бабыЯны?
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Ответ N-fox
Может, Саша таки надумает в большой спорт вернуться.... Это было бы возможно только в ТШТ, имхо
Работу ТШТ со взрослыми фигуристками все прекрасно видели на ЧР на примере Майи Хромых
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Ответ Девочка с севера
Комментарий скрыт
Просто сотрудничество, все взрослые люди, пожелаем им хороших результатов.
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Ответ tanya_1111
Саше надо очень очень призадуматься о возвращении в спорт, если вдруг будут допускать спортсменов до международных, ведь с каждым годом сделать это будет все сложнее и сложнее, а Саша в спорте еще не все сказала, пусть даже для того что бы показать себя уже взрослую, другую.
На мс непонятно как будут оценивать наших фигуристов.

Раньше был Лакерник и некоторым нашим блатным все прощали и "чтстые" протоколы.

А сейчас если наших будут зажимать всячески, то выходить можно только с железобетонным аргументов в виде хотя бы одного квад-лутца в каскаде. И то не факт, судя по тому как упаковали Трусову на ОИ под Щербакову с разницев в техбазе почти 20 баллов.

А сейчас на мс грибуют Сакамото, Хендрикс.

Сашу родная федра даже на внутрироссийских соревнованиях упаковывает при любой возможности. В прошлом сезоне ей единственной выставляли ребра.
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Может, Саша таки надумает в большой спорт вернуться.... Это было бы возможно только в ТШТ, имхо
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Ответ k4rmazin2007
Работу ТШТ со взрослыми фигуристками все прекрасно видели на ЧР на примере Майи Хромых
Посмотрим на Майю в следующем сезоне, все возможно. В Ангельской академии тоже никого взрослых не видать, Соня, скорее всего, в пубертат уйдет, а больше и нет никого.
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Ответ N-fox
Может, Саша таки надумает в большой спорт вернуться.... Это было бы возможно только в ТШТ, имхо
Да навряд ли. Почти 2 года пропущено. Пусть лучше к Плюху идёт, она там своя))))
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Здорово, детям очень повезло потренироваться с Сашей!
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Ответ N-fox
Ну, как ее там учили, мы уже видели
Но для шоу-то сгодится такая подготовка. А в возвращение в спорт что-то не верится. Я даже в возвращение Анны уже давно не верю (хотя Анна не затерялась бы и без квада!) Но Трусова реально была интересна только тогда, когда квадов прыгала больше всех. Больше ей похвастаться нечем
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Ответ Шубина
Саша прекрасно катается и сохраняет форму даже после соревнований, но в том, что так и будет, никто и не сомневался. А вот новыми образами, женственностью, пластикой и проникновенным исполнением Саша удивила.) Между тем, шоу уже идет, пожелаем Саше успешной премьеры!
Сейчас Саша выступает на шоу. В черных кожаных штанах, с рыжим хвостом, похоже на образ рокерши. Звезда!

Прыгает тройной лутц с руками наверх, легко.

Зал в Челябинске полный.
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Ответ Алёна Вода
Или по конькобежному спорту. У неё же, типа, "скольжение хорошее")))
Да уж ," скольжение на высоте"...
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Ответ Железная Леди
А сколько стоит мастер-класс тренера?
я не тренер, не знаю
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Ответ Железная Леди
Ролик неудачный или мастер класс неудачный ЭТ вышла попозировала перед камерой, повернувшись к детям спиной. Дети разъехались.
Вы думаете, вам весь мастер-класс показывать будут? У коллеги дочка была в восторге.
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Ответ Анастасия Платонова
Да уж ," скольжение на высоте"...
Ха, "любительница" Саши во всех ее темах отметилась. Что так расстроилась от Сашиной популярности?
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Ответ Маргарита В Сафронова
классный тандем
А сколько стоит мастер-класс тренера?
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Ответ Svetmel
Вы думаете, вам весь мастер-класс показывать будут? У коллеги дочка была в восторге.
А почему пишите вы, а не дочка коллеги? хочется видеть работу мастера , а не комменты чужих теть.
Значит из Челябинска светите ?
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