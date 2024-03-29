«Я полечу на корабль к принцу, невзначай, я этого не репетировала». Трусова выпустила влог о ледовом шоу «Русалочка»
Александра Трусова опубликовала свой первый влог.
Выпуск посвящен ледовому шоу Евгения Плющенко «Русалочка», где фигуристка исполнила главную роль. Роль принца сыграл Евгений Семененко.
Влог опубликован на ютуб-канале Трусовой.
Женя классный, всё успевает и ЧР выиграл и на репетиции приехал, всё на высшем классе. Умилили Софа и Соня)
Сашуля молодец, здорово получилось.
Весело и интересно, можно почувствовать атмосферу за кулисами. Дима Алиев, как всегда, оригинален и креативен.
Лана - королева льда.)
Саша освоила влог-интонации.)
лично мне понравился шутливый комментарий Саши, и вообще этот показ. Увидела как непросто приходится фигуристам выступать в шоу. тут не выйдешь с программой, которую ты готовил год или полгода для соревнований.