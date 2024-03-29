«Я полечу на корабль к принцу, невзначай, я этого не репетировала». Трусова выпустила влог о ледовом шоу «Русалочка»

Теги сборная России видео женское катание Евгений Семененко Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Александра Трусова опубликовала свой первый влог.

Выпуск посвящен ледовому шоу Евгения Плющенко «Русалочка», где фигуристка исполнила главную роль. Роль принца сыграл Евгений Семененко.

Влог опубликован на ютуб-канале Трусовой.

47 комментариев
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Очень дружественная атмосфера, приятно наблюдать )
+31
-13
+18
Крутой влог, весёлый. Заголовок уже не удивляет.
Женя классный, всё успевает и ЧР выиграл и на репетиции приехал, всё на высшем классе. Умилили Софа и Соня)
+33
-15
+18
Очень люблю смотреть наших спортсменов в такой неформальной обстановке: не напряжённые перед выходом на соревновательный лёд, а именно непосредственные, улыбающиеся, довольные, милая и добрая атмосфера.
Сашуля молодец, здорово получилось.
+29
-11
+18
Ответ Vasily Ivanov
Комментарий скрыт
Идите под ветку с Валиевой и пишите какая Валиева крутая там. Но зачем пихать её под ветками с другими? У неё была своя минута славы
+29
-13
+16
Тюльпан от Димы просто топ! Вот какие нужно задания включить на следующий КПК
+14
-4
+10
"Опять Валера..." )
Весело и интересно, можно почувствовать атмосферу за кулисами. Дима Алиев, как всегда, оригинален и креативен.
Лана - королева льда.)
Саша освоила влог-интонации.)
+26
-17
+9
Ответ Александр Шульгин
Комментарий скрыт
Мы тоже не понимаем зачем вы тут.
+21
-12
+9
Ответ Vasily Ivanov
Комментарий скрыт
Помни дальше,в чем проблема.
+19
-11
+8
Ответ Мороженко
Крутой влог, весёлый. Заголовок уже не удивляет. Женя классный, всё успевает и ЧР выиграл и на репетиции приехал, всё на высшем классе. Умилили Софа и Соня)
Хейтеры тут старались писали что Саша и Соня не общаются с Софьей, где интересно они все.
+20
-13
+7
Ответ Tresk2
Комментарий удален модератором
А он так нуждался в вашей зависти.
+16
-9
+7
С интересом посмотрела, красиво, а Саша стала взрослой, очень изменилась, уверенная, раскрепощенная, поработала с речью, говорит хорошо и правильно, с паузами и отчетливо, рада за неё
+22
-16
+6
Ответ Александр Шульгин
Комментарий скрыт
Действительно, зачем вы сюда зашли и пишите, если неинтересно
+18
-12
+6
Ответ Александр Шульгин
Комментарий скрыт
Ну что вам не зачем мы знаем !Зачем вы это пишете не понятно?Вы здесь не один .
+17
-11
+6
Хороший влог. Сашка такая прикольная и естественная. Вообще интересно наблюдать за процессом подготовки и репетициями.
+19
-14
+5
Ответ Vasily Ivanov
Комментарий скрыт
Не знаю,я лично помню девочку в 15 лет на тмз .Из-за которой сборная лишилась золотых меделей .
+30
-25
+5
Классный влог, реально смотрелся на одном дыхании. Спасибо за возможность понаблюдать за ребятами вне соревнований, за закулисными моментами, которые зачастую не менее интересны, чем официальные. Все такие счастливые, задорные, красивые. Ну а Дима с тюльпаном такой милаш.
+18
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+5
Ответ tanya_1111
Хейтеры тут старались писали что Саша и Соня не общаются с Софьей, где интересно они все.
А они выискивают к чему бы ещё докопаться 🤣
+15
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+4
Ответ Шубина
"Опять Валера..." ) Весело и интересно, можно почувствовать атмосферу за кулисами. Дима Алиев, как всегда, оригинален и креативен. Лана - королева льда.) Саша освоила влог-интонации.)
Не зря учится в МГУ. Успехов.
+5
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Очень хороший влог! Саша такая красивая, эффектная и харизматичная девушка! Здоровья и удачи во всём 🙏
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У Саши получился хороший блог ,раскрывающий подготовку к шоу .
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-15
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Ответ vanessa2021
У Саши получился классный влог! С неожиданными вопросами, с юмором. У ребят на репетиции такая веселая обстановка оказывается. Дима Алиев- мастер конька, он на льду тюльпан нарисовал и "подарил" его Саше))) .
На этом невинном, никого не затрагивающем комменте аж 15 минусов. Как же некоторые завидуют Саше)))
+7
-4
+3
Отличный влог у Саши, ждём и другие!
+9
-6
+3
Ответ Vasily Ivanov
Комментарий скрыт
МЫ это кто? Не надо за Мы. У всех мыслящих только свое мнение.
лично мне понравился шутливый комментарий Саши, и вообще этот показ. Увидела как непросто приходится фигуристам выступать в шоу. тут не выйдешь с программой, которую ты готовил год или полгода для соревнований.
+5
-2
+3
Ответ Грязный лютик
Каждый получает свое. Анна - быть Чемпионкой всего и с контрактами. И трусова - зависть, картонная медаль и эта... самодеятельность.
Да мы уж налюбовались. Пение в швабру - вдохновляет!)))
+4
-2
+2
Влог посмотрела на одном дыхании. Восхищена Сашей! Какая она трудяжка!Очень артистичная,хочется смотреть и смотреть. Если честно, прямо убеждала бы ее на месте тренеров вернуться на соревнования.С ее энергией, целеустремленностью она успеет и на соревнования, и в шоу выступать
+19
-17
+2
Ответ tanya_1111
Хейтеры тут старались писали что Саша и Соня не общаются с Софьей, где интересно они все.
Не знаю откуда они это притащили. Девочки и осенью совместный контент выкладывали, например https://telesco.pe/samodelkina18/1185
+11
-9
+2
Ответ 15909576@vkontakte.ru
Влог посмотрела на одном дыхании. Восхищена Сашей! Какая она трудяжка!Очень артистичная,хочется смотреть и смотреть. Если честно, прямо убеждала бы ее на месте тренеров вернуться на соревнования.С ее энергией, целеустремленностью она успеет и на соревнования, и в шоу выступать
Думаю этого в первую очередь должна хотеть сама Саша, если желания не будет то и результат будет так себе.
+12
-10
+2
Ответ Анастасия Платонова
Комментарий удален модератором
Вульгарны ваши комментарии. Впрочем как всегда 🤪
+17
-15
+2
Ответ Tresk2
Комментарий удален модератором
Не смогли сдержаться, чтобы не зайти в ветку и не написать очередную гадость. Фанаты других фигуристок такие предсказуемые.
+16
-14
+2
Классный влог, надо бы побольше Сашенька ))
+16
-14
+2
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