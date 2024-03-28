Трусова об участии в шоу Тутберидзе: «Я подготовила совершенно новые программы, которые, надеюсь, вам очень понравятся»

Александра Трусова рассказала о новых программах к шоу Этери Тутберидзе.

«Дорогие друзья! Уже через пару дней стартует тур команды Этери Тутберидзе, я буду ждать встречи с вами.

Я подготовила совершенно новые программы, которые, надеюсь, вам очень понравятся.

Жду всех 30 марта в Челябинске, 2 апреля в Новосибирске и 3 апреля в Барнауле», – сказала серебряный призер Олимпиады-2022 Трусова в видео для телеграм-канала.