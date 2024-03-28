Трусова об участии в шоу Тутберидзе: «Я подготовила совершенно новые программы, которые, надеюсь, вам очень понравятся»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Александра Трусова рассказала о новых программах к шоу Этери Тутберидзе.

«Дорогие друзья! Уже через пару дней стартует тур команды Этери Тутберидзе, я буду ждать встречи с вами.

Я подготовила совершенно новые программы, которые, надеюсь, вам очень понравятся.

Жду всех 30 марта в Челябинске, 2 апреля в Новосибирске и 3 апреля в Барнауле», – сказала серебряный призер Олимпиады-2022 Трусова в видео для телеграм-канала.

94 комментария
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Вот что меня реально удивляет, почему условные ТЩК + ЗагиМед не устроят общее шоу. Не выйти 1-2 номера откатать, а прям с размахом.
Хотя, наверное, они уже упустили момент
+32
-8
+24
Ответ Howard Norfolk
Как то некрасиво звучит, Я подготовила, а хореограф, костюмер, мимо проходили?
Хоть раз слышали: "Мы с костюмером подготовили новый номер"?)))
+29
-12
+17
Ответ Mion
Вот что меня реально удивляет, почему условные ТЩК + ЗагиМед не устроят общее шоу. Не выйти 1-2 номера откатать, а прям с размахом. Хотя, наверное, они уже упустили момент
Некоторые на фоне остальных будут выглядеть не в лучшем свете. Хотя сама идея привлекла бы огромное количество зрителей
+25
-9
+16
Как то некрасиво звучит, Я подготовила, а хореограф, костюмер, мимо проходили?
+40
-25
+15
Правильнее бы сказать, мы со своей командой подготовили новые супер номера. Номер, это кропотливая работа многих специалистов. Можно хотя бы так обозначать их работу. А так, в целом, пожелаю , чтоб шоу прошло хорошо. На радость зрителям. У Тутбиридзе халтуры не бывает. Всем приятных встреч с любимыми спортсменами!!!!👏👏👏👏
+26
-11
+15
Ответ наталья Головченко
Согласна на все 💯 Чтобы спортсмены подольше оставались в спорте, нужно запретить все эти шоу, с космическими гонорарами. Пусть лучше пенсионерам, которые всю жизнь пахали на заводах, врачами, учителями, научными сотрудниками, повысят пенсии. А то, какой-то беспредел творится. Спорт, должен быть оплачен, но не шоу!!!!
Шоу запретить, театры закрыть, кино тоже. Все на завод или врачами)))

Пс: я согласна с вами в плане того, что все шоу должны быть строго коммерческие. Бюджетные деньги и без шоу есть куда тратить.

А если люди покупают билеты на шоу, получают удовольствие, дети радуются- зачем закрывать?
+16
-3
+13
Ответ Шубина
Гадости тут написал поклонник Ани, хоть это и тема Саши Трусовой. Но анина поддержка не привыкла оглядываться на себя, зато любит призывать к этому других.
я не видела, что там написал поклонник Ани, зато вижу, что регулярно пишете про Аню вы, под всеми её новостями. ну, а тот, кто плохо написал про Сашу, это тоже не от большого ума.
+20
-8
+12
Ответ Howard Norfolk
Как то некрасиво звучит, Я подготовила, а хореограф, костюмер, мимо проходили?
Люди уже реально не знают к чему прицепиться.
+19
-8
+11
Ответ Mion
Вот что меня реально удивляет, почему условные ТЩК + ЗагиМед не устроят общее шоу. Не выйти 1-2 номера откатать, а прям с размахом. Хотя, наверное, они уже упустили момент
для этого нужна была бы серьезная административная и финансовая поддержка.... коей у 15-18 летних девчонок не было... и отдельно от тшт их никто продвигать не хотел...
+12
-3
+9
Ответ tanya_1111
Фуфло это в другом месте. У Саши качественные постановки и прокаты.
Были и у Саши качественные когда то ....сейчас сплошная халтура и фуфло...
+20
-11
+9
Ответ Шубина
Хотя бы одна программа от Никиты Михайлова, как мне кажется. Было сообщение, что Саша с ним работала.
у неё параллельно будут выступления и в шоу Плющенко... как-то слабо верится, что тшт включат в шоу не свои постановки....
+11
-2
+9
Несите ваши денежки за мое фуфло.....
+27
-18
+9
Я подготовила...
+14
-6
+8
Ответ Шубина
Комментарий скрыт
вот вы только, написали гадость про Анну, но почему то заранее обвинили её фанатов Ани,что они будут гадости писать. на себя оглянитесь. А Анна прекрасна, чемпионка и красавица. если у вас плохо со зрением, ваши проблеммы.
+20
-12
+8
Ответ Зиля Бадриева
Комментарий скрыт
Все в порядке с билетами)
+15
-7
+8
Ответ vanessa2021
Зато если Петросян три квоты не принесёт, то за это и ответит. Вспомним прошлый сезон, на экр Аделия в кп триксель со степом и недокрутищем, каскад- падение с тройного и минус. В ПП из двух квадов один упаден, оба с недокрутом и пр. . Как вы думаете, куда отправят Петросян с таким прокатом на мс при предвзятом судействе? Я думаю, что и в призы не попадет. Там Левито, Сакамото и та же Хендрикс (если не сильно щавалит) обойдут Аделию. Судьи будут за чистое, зрело-женское))) А Саша вообще ни одного разу никуда не "встревала", ни одного грибочка никогда не было. Так что не надо. Федра не любит Сашу, ее на мс отправят только если блатные совсем полягут. Тогда федра обяжет Трусову поехать на мс и спасать российское фк квад- лутцами)))
Для того, чтобы спасать российское ФК, Саша должна восстановить квадлутцы. А этим и не пахнет. Там даже вращения с трудом даются. Не выдавайте желаемое за действительное.
+8
0
+8
Ответ vanessa2021
Я бы не хотела, если внезапно допустят наших на мс с одной квотой, чтобы Саша ехала. Имхо, наших будут давить оценками, Сашу с потрохами съедят, если не будет 1 места. А фк- очень субьективный вид спорта, пусть уж лучше Петросян на мс под Сакамото с Хендрикс упаковывают и она потом оправдывается, почему не смогла 5 чистейших квадов прыгнуть с хореографией примы Большого театра одновременно)))
Хватит уж заливать. Сашу грибовали в постолимпийский сезон, когда она была у Соколовской, как не в себя. А квадами там и не пахло.
+10
-2
+8
Ответ Karamazoff
С 5-ю четверными?
А что, вы у Щербаковой или Валиевой в шоу видели квады?))
+17
-10
+7
Ответ Mion
Вот что меня реально удивляет, почему условные ТЩК + ЗагиМед не устроят общее шоу. Не выйти 1-2 номера откатать, а прям с размахом. Хотя, наверное, они уже упустили момент
Да, было бы интересно такой совместный номер посмотреть.)
+11
-4
+7
Очень жаль, что до Пензы вы всё же не доедете, а я так хотела сходить...
+8
-2
+6
Я обожаю ФК, но только в спорте. Вообще не понимаю все эти ледовые шоу: и не спорт и не театр. Все какое то серединка на половинку.
+10
-4
+6
Ответ Black&White
Потому что они привыкли жить на всем готовом. Это же видно, что никакой инициативы от них нет, и к сожалению, не будет скорее всего. А по контрактам деньги и так капают, а делать ничего ре надо. Из всех них характер проявила только Алена, которая из спорта не ушла и еще в новой дисциплине себя пробует. Немного разочарована. Качество выступлений остальных достаточно низкое. Саша старается сохранить прыжки, но могла бы и больше и лучше.
У Косторной самая неудачная карьера в спорте из тщк, полгода по взрослым фактически и все. Нет популярности, не успела набрать фанатскую базу. Монетизации и близко нет как у Трусовой, Щербаковой, Загитовой, Медведевой. Поэтому и не уходит. Пытается хоть скандалами в парном набрать какуюто медийность. В свою карьеру в парном и сама не верит, имхо.

Туктамышева тоже не уходила долго, сама говорила, что потому что некуда уходить. Как только предложили контракт на первом, много шоу- ушла.

А Леонова каталась до последнего.
+8
-2
+6
Ответ Дудабот Уно
Хоть раз слышали: "Мы с костюмером подготовили новый номер"?)))
Так ведь был такой костюмер))))))
+5
0
+5
Так Саша с умными или красивыми?
+8
-4
+4
Ответ Howard Norfolk
Как то некрасиво звучит, Я подготовила, а хореограф, костюмер, мимо проходили?
У неё всегда так и было)))
+12
-8
+4
Ответ Lapo Elkann
Ну конечно новые проги , а некоторые ее фанаты ждали с скрипкой. Хотя справедливости ради, даже Ванесса советовала забыть о пасторальных прогах от Плюща и мечтала о новых от ТШТ.
При живом Глейхенгаузе катать проги от Михайлова? Да ни в жисть)
+9
-5
+4
Ответ qdmn9rmcrv
Я обожаю ФК, но только в спорте. Вообще не понимаю все эти ледовые шоу: и не спорт и не театр. Все какое то серединка на половинку.
Согласна на все 💯 Чтобы спортсмены подольше оставались в спорте, нужно запретить все эти шоу, с космическими гонорарами. Пусть лучше пенсионерам, которые всю жизнь пахали на заводах, врачами, учителями, научными сотрудниками, повысят пенсии. А то, какой-то беспредел творится. Спорт, должен быть оплачен, но не шоу!!!!
+10
-6
+4
Ответ qdmn9rmcrv
Я обожаю ФК, но только в спорте. Вообще не понимаю все эти ледовые шоу: и не спорт и не театр. Все какое то серединка на половинку.
Я тоже такого мнения, но меня очень впечатляет изменения именно Трусовой, ей бы сейчас кататься в прогах она так раскрывается во многих образах, ведь до 18 лет мы ее знали действительно как ракету кто тогда от нее мог ожидать такие номера как номер со скрипкой или "Любовь похожая на сон" мы даже представить не могли, а теперь она совсем другая и увидеть это раскрытие можно только на шоу. Хотя я лично очень хочу еще увидеть Сашу на соревнованиях, но для этого надо очень и очень много пахать, нужно огромное желание и здоровье о котором мы толком не знаем.
+12
-9
+3
Ответ Mion
Вот что меня реально удивляет, почему условные ТЩК + ЗагиМед не устроят общее шоу. Не выйти 1-2 номера откатать, а прям с размахом. Хотя, наверное, они уже упустили момент
Женя с Алиной были совсем маленькие девы, плюс обе сразу после игр были настроены продолжить карьеру, плюс драма на играх, а хотя вот тогда деньги стричь можно было бесконечные

Думаю, Москвина всех переиграла, когда посоветовала Бережной и Сихарулидзе выйти на повторное награждение с канадцами
Они потом по шоу делали парный номер, и навалились на этом хорошо.

А сейчас да, момент упущен

У ТЩК по итогу тоже слишком разные пути, их вообще невозможно представить в одном поле

Хотя те времена просто супер любимые в фк, такая ностальгия
+4
-1
+3
Ответ Irina037
Так Саша с умными или красивыми?
У Саши со всеми прекрасные отношения, это только хейтеры везде втирают что Саша ни с кем не дружит)), а на деле совсем другая картина. Никаких обидок ни на кого нет.
+10
-7
+3
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