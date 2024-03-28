Трусова об участии в шоу Тутберидзе: «Я подготовила совершенно новые программы, которые, надеюсь, вам очень понравятся»
Александра Трусова рассказала о новых программах к шоу Этери Тутберидзе.
«Дорогие друзья! Уже через пару дней стартует тур команды Этери Тутберидзе, я буду ждать встречи с вами.
Я подготовила совершенно новые программы, которые, надеюсь, вам очень понравятся.
Жду всех 30 марта в Челябинске, 2 апреля в Новосибирске и 3 апреля в Барнауле», – сказала серебряный призер Олимпиады-2022 Трусова в видео для телеграм-канала.
Хотя, наверное, они уже упустили момент
Пс: я согласна с вами в плане того, что все шоу должны быть строго коммерческие. Бюджетные деньги и без шоу есть куда тратить.
А если люди покупают билеты на шоу, получают удовольствие, дети радуются- зачем закрывать?
Туктамышева тоже не уходила долго, сама говорила, что потому что некуда уходить. Как только предложили контракт на первом, много шоу- ушла.
А Леонова каталась до последнего.
Думаю, Москвина всех переиграла, когда посоветовала Бережной и Сихарулидзе выйти на повторное награждение с канадцами
Они потом по шоу делали парный номер, и навалились на этом хорошо.
А сейчас да, момент упущен
У ТЩК по итогу тоже слишком разные пути, их вообще невозможно представить в одном поле
Хотя те времена просто супер любимые в фк, такая ностальгия