Медведева о фотосессии для Maxim: «Не то чтобы я довольна тем, как выгляжу на фотографиях. Но для меня это был толчок развития себя как женщины»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала, как повлияла на нее фотосессия для журнала Maxim.

«Что касается обложки Maxim – для меня это опыт, который был прямо на грани риска. Не то чтобы я довольна тем, как выгляжу на фотках. Но я поняла, что для меня это был такой толчок развития себя как женщины. 

Я смотрю на эти фотки и понимаю, что я достаточно зажата там. И думаю: а я не хочу быть настолько зажатой. Казалось бы, закрытый купальник, ничего такого суперразвратного там нет. И я думаю: блин, а что я так зажалась-то?

Я молодая красивая девчонка, смотрю на эти фотки и думаю – а я не хочу стесняться. С того момента я начала в себе разгонять именно вот эту вот женственность. После этого у меня было много личных фотосессий, которые раскрыли во мне какой-то шарм, который я теперь вижу сама в себе.

Необходима ли была эта фотосессия в Maxim? Абсолютно нет. Помогла ли она мне? Да. Стыдно ли мне? Нет. Возможно, тогда мне было стыдно, а сейчас – вообще нет. Вот она, разница. И эта разница наступила именно из-за этой фотосессии», – сказала фигуристка в подкасте «Несладкий бизнес».

Ух, а вот и полная фотосессия Евгении Медведевой для журнала Maxim: 7 фотографий 

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106 комментариев
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Ответ Великий Алонсо
По её интервью сразу же предельно понятно, что у неё комплексы
По вашему нику и комментарию тоже можно многое сказать
+43
-12
+31
Стыдиться надо того, что причиняет вред другим людям. А стыд ради приличия, для галочки - это и есть зажатость. В этом плане надо быть раскованной и доброй, позитивной в противовес тому что не надо быть консервативной брюзгой в образе а-ля строгая гувернантка.
+38
-15
+23
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Комментарий скрыт
Стыдиться сняться в Максим в купальнике девушке со спортивной фигурой? Значит человек закомплексован. Вот Женя и говорит именно про отсутствие этого стыда. Что ты там имеешь своей фразой, тебе одному ведомо. На Женю не навешивай свои выводы
+41
-20
+21
Какие-то взаимно исключающие соображения высказала Медведева. "...я не хочу стесняться. С того момента я начала в себе разгонять именно вот эту вот женственность". Женственность и утрата стыдливости не есть одно и то же. У Жени, конечно, хорошо язычок подвешен, но говорит она, мягко говоря, иногда такую ахинею. С тех пор, как она сказанула, что с Анны Карениной каждая женщина хотела бы брать пример (вольная передача смысла ею сказанного) ничего не поменялось. А казалось бы, пора бы уже поумнеть.))
+49
-32
+17
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Комментарий скрыт
Зачем вырывать слова из контекста? Она говорит о съемках в журнале, а не вообще. Кстати фотки очень демократичные, ничего постыдного там нет. В купальниках свои фотки выкладывают все фигуристки
+29
-12
+17
Ответ Великий Алонсо
По её интервью сразу же предельно понятно, что у неё комплексы
Можно пример , у кого нет абсолютно никаких комплексов? Если даже нет явно выраженных, то скрытые есть у всех.
+19
-5
+14
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Комментарий скрыт
А когда мужчина теряет стыд, то кем он становится?
+19
-5
+14
Ответ Грязный лютик
Молодая - да. Харизматичная - пожалуй. Красивая - на вкус и цвет... но , скорее, нет. Я не пчуля, если что.
А мне нравится такой типаж, очень индивидуальный и запоминающийся.
+27
-15
+12
Все топовые спортсменки и в России, и в мире снимались для такого глянца. Журнал пригласил Женю и разместил в своем юбилейном выпуске. Круто!
+33
-22
+11
Ответ метель
так я не про ее личность с телами пишу, а именно про внешность
Я тоже говорю про внешность. В моём понимании красота - когда приятно смотреть, а на Женю приятно смотреть независимо от наличия или отсутствия макияжа
+10
0
+10
Ответ barcabarcabarcabarca
Каждая уважающая себя женщина на своём пути развития должна светануть жопой. Понятно
Как вы выразились, фигуристки этим сверкают на льду постоянно и никого не смущает, а тут прям ущемились
+15
-5
+10
Ответ Богдан
Комментарий скрыт
Женя снималась в журнале в купальниках
+9
0
+9
По её интервью сразу же предельно понятно, что у неё комплексы
+36
-27
+9
Ответ Diego 95
По твоей логике и голым можно ходить по улице,вреда же нет никакого,и раскованность присутствует
Это вы уже из крайности в крайность.
+9
0
+9
Ливии. Из наших в мужских журналах снимались - Медведева, Туктамышева, Навка, Бутырская, Семенович, Тотьмянина. Совсем немного от общего количества топовых фигуристок.
+14
-6
+8
Ответ Андрей Бердников
развитие женщины состоит в демонстрации на широкую аудиторию своего полуголого тела? не знал.
Женя стала чувствовать себя уверенней, вот и вся логика
+13
-5
+8
Ответ метель
так я не про ее личность с телами пишу, а именно про внешность
Это у Вас из области психологии - бегать и писать про человека, что он не красивый. Триггерит, похоже, Вас.
Что касается психологии - любовь к себе и к своей внешности - это база.
И тот, у кого с этой базой всё хорошо, никогда не будет маньячно преследовать в комментариях никого, подобно тому, как это делаете вы.
+7
0
+7
Красивая Женя!
+12
-5
+7
Ответ метель
мое отношение , как к спортсменке - это одно, а вот внешность , это как говорится, имеющий глаза,да увидит
Красота понятие субъективное и не надо выдавать своё мнение за единственно верное.
И если вам не нравится Женя зачем вы за ней следите?
+7
0
+7
Ответ метель
мое отношение , как к спортсменке - это одно, а вот внешность , это как говорится, имеющий глаза,да увидит
Я часто читаю комментарии на спортсе про внешность той или иной фигуристки. Кому-то нравится Аня, кому- то Алина, Саша и т. д., но я никогда не буду писать плохо о тех, кто мне не нравится внешне
+7
0
+7
Ответ метель
Комментарий удален модератором
На летчика учиться надо. А приходить в посты Жени с хейтерством вообще ничего не надо, кроме негатива к человеку. Что у тебя в избытке
+7
0
+7
Ответ Виктория Лысикова
Эх... Влюбиться Жене надо. Взаимно. Крепко. Тогда все комплексы отпадут.
Уже все комплексы отпали, если вы внимательно прочитали ее ответ
+11
-5
+6
Ответ метель
Комментарий скрыт
Есть люди, которым Женя несимпатична. Но не думаю, что это как-то влияет на её внешность
+9
-3
+6
Ответ метель
мое отношение , как к спортсменке - это одно, а вот внешность , это как говорится, имеющий глаза,да увидит
У вас свои глаза, у меня- свои. Мы никогда не придем к единому мнению
+6
0
+6
Ответ Богдан
Комментарий скрыт
Басня Эзопа "Лисица и виноград", изящно заканчивающаяся сентенцией в Вашем исполнении: "упаси нас Бог" от такого винограда.
+6
0
+6
Тогда было стыдно, потому что даже дикий фотошоп не смог спасти ситуацию..))
+30
-24
+6
Ответ Георгий Большаков
Разве констатация факта - оскорбление?
"как много вас упало в эту бездну.." ((
+5
0
+5
Ответ Сосед Педро - биопапа Месси
"чего стесняться, надо телом торговать, пока молодая" - в кратце смысл статьи о Медведевой.
"педро" - вкратце смысл этого комментария))
+11
-6
+5
Ответ Oleg Kostin
Сняться обнажённой в журнале это круто?) я считаю круто, это когда у девушки целомудрие, семья и приличие на первом месте стоит, а не как бы тело своё на всю страну засветить и оправдываться потом, что это женственно, получается у нас половину инстаграма женственных, судя по ее логике )
А где обнаженная? В купальнике и все прилично
+5
0
+5
Ответ Oleg Kostin
Сняться обнажённой в журнале это круто?) я считаю круто, это когда у девушки целомудрие, семья и приличие на первом месте стоит, а не как бы тело своё на всю страну засветить и оправдываться потом, что это женственно, получается у нас половину инстаграма женственных, судя по ее логике )
Потом сами же будете изменять целомудренной девушке, ибо она зажата, неуверенна и стесняется. Мужчины такие лицемеры.
+5
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