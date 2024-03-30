Медведева о фотосессии для Maxim: «Не то чтобы я довольна тем, как выгляжу на фотографиях. Но для меня это был толчок развития себя как женщины»

Евгения Медведева рассказала, как повлияла на нее фотосессия для журнала Maxim.

«Что касается обложки Maxim – для меня это опыт, который был прямо на грани риска. Не то чтобы я довольна тем, как выгляжу на фотках. Но я поняла, что для меня это был такой толчок развития себя как женщины.

Я смотрю на эти фотки и понимаю, что я достаточно зажата там. И думаю: а я не хочу быть настолько зажатой. Казалось бы, закрытый купальник, ничего такого суперразвратного там нет. И я думаю: блин, а что я так зажалась-то?

Я молодая красивая девчонка, смотрю на эти фотки и думаю – а я не хочу стесняться. С того момента я начала в себе разгонять именно вот эту вот женственность. После этого у меня было много личных фотосессий, которые раскрыли во мне какой-то шарм, который я теперь вижу сама в себе.

Необходима ли была эта фотосессия в Maxim? Абсолютно нет. Помогла ли она мне? Да. Стыдно ли мне? Нет. Возможно, тогда мне было стыдно, а сейчас – вообще нет. Вот она, разница. И эта разница наступила именно из-за этой фотосессии», – сказала фигуристка в подкасте «Несладкий бизнес».