Медведева о своем ютуб-шоу: «Это определенный способ заработка, бизнес. Шоу когда-нибудь закончатся, но у меня будет работа»

Евгения Медведева рассказала о своем ютуб-шоу «Бес комментариев».

– Ты запустила свое ютуб-шоу, и оно вообще не про спорт. Почему?

– Потому что так захотелось. За время моей медийной карьеры я познакомилась с большим количеством людей – не спортсменов. Интересных людей, абсолютно разных. И думаю: а почему бы и нет?

Все-таки есть хорошие примеры, когда спортсмен выходит на очень высокий медийный уровень, та же Ляйсан Утяшева. Я думаю: а, так можно? Ну, надо как-то развиваться в этом плане. И случилось вот такое вот ютуб-шоу, которое очень хорошо просматривается.

– А идея была твоя? Или у тебя есть команда?

– У меня есть большая команда, и моя хорошая медийность – ни в коем случае не только моя заслуга. У меня есть офигенный директор, мой менеджер, который ведет всю мою медийную карьеру. И это было наше общее решение – создать ютуб-канал и приглашать знакомых блогеров, спортсменов, комиков, кого угодно. Кого знаем, тех приглашаем и общаемся.

– Судя по касту, ты знаешь всех комиков ТНТ.

– На самом деле так и есть. Был период времени, когда я ходила по большому количеству шоу и там перезнакомилась со всеми. Набрала контактов. Многие удивляются – почему у меня столько комиков? Да потому что я их всех знаю.

– А как ты видишь дальше развитие своего канала? Это один из пунктов твоей медийности, у тебя есть какой-то глобальный план по развитию себя в медийном поле?

– Давай не забывать, что прежде всего... Меня недавно спрашивали: что больше всего тебе приносит финансы? На первом месте реклама, на втором – фигурное катание. И это идет параллельно. В ютуб-выпусках есть такая вещь, как рекламная интеграция. И это определенный способ заработка для меня.

Но при этом на первом месте, конечно же, развитие меня как личности, как профессионала, как интервьюера. И это бесценно, что у меня есть возможность и развиваться, и зарабатывать на этом, это круто. Бизнес – это заработок. Это определенный бизнес. <...>

Сейчас для меня время развиваться как профессионал в разговорной сфере. Научиться говорить, научиться задавать вопросы правильно, выглядеть в камере хорошо. Собрать команду мечты, которая за последний год у меня сформировалась. С командой мечты мы можем сделать вообще все что угодно.

Спорт закончится, шоу тоже закончатся, у меня появятся дети. Я уже в силу физических изменений и размеров не смогу подпрыгивать на полметра ото льда. Но у меня будет работа, будет карьера, я смогу зарабатывать, – сказала двукратная чемпионка мира в подкасте «Несладкий бизнес».