Медведева о своем ютуб-шоу: «Это определенный способ заработка, бизнес. Шоу когда-нибудь закончатся, но у меня будет работа»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева YouTube деньги Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала о своем ютуб-шоу «Бес комментариев».

– Ты запустила свое ютуб-шоу, и оно вообще не про спорт. Почему? 

– Потому что так захотелось. За время моей медийной карьеры я познакомилась с большим количеством людей – не спортсменов. Интересных людей, абсолютно разных. И думаю: а почему бы и нет?

Все-таки есть хорошие примеры, когда спортсмен выходит на очень высокий медийный уровень, та же Ляйсан Утяшева. Я думаю: а, так можно? Ну, надо как-то развиваться в этом плане. И случилось вот такое вот ютуб-шоу, которое очень хорошо просматривается. 

– А идея была твоя? Или у тебя есть команда?

– У меня есть большая команда, и моя хорошая медийность – ни в коем случае не только моя заслуга. У меня есть офигенный директор, мой менеджер, который ведет всю мою медийную карьеру. И это было наше общее решение – создать ютуб-канал и приглашать знакомых блогеров, спортсменов, комиков, кого угодно. Кого знаем, тех приглашаем и общаемся. 

– Судя по касту, ты знаешь всех комиков ТНТ.

– На самом деле так и есть. Был период времени, когда я ходила по большому количеству шоу и там перезнакомилась со всеми. Набрала контактов. Многие удивляются – почему у меня столько комиков? Да потому что я их всех знаю. 

– А как ты видишь дальше развитие своего канала? Это один из пунктов твоей медийности, у тебя есть какой-то глобальный план по развитию себя в медийном поле?

– Давай не забывать, что прежде всего... Меня недавно спрашивали: что больше всего тебе приносит финансы? На первом месте реклама, на втором – фигурное катание. И это идет параллельно. В ютуб-выпусках есть такая вещь, как рекламная интеграция. И это определенный способ заработка для меня. 

Но при этом на первом месте, конечно же, развитие меня как личности, как профессионала, как интервьюера. И это бесценно, что у меня есть возможность и развиваться, и зарабатывать на этом, это круто. Бизнес – это заработок. Это определенный бизнес. <...> 

Сейчас для меня время развиваться как профессионал в разговорной сфере. Научиться говорить, научиться задавать вопросы правильно, выглядеть в камере хорошо. Собрать команду мечты, которая за последний год у меня сформировалась. С командой мечты мы можем сделать вообще все что угодно.

Спорт закончится, шоу тоже закончатся, у меня появятся дети. Я уже в силу физических изменений и размеров не смогу подпрыгивать на полметра ото льда. Но у меня будет работа, будет карьера, я смогу зарабатывать, – сказала двукратная чемпионка мира в подкасте «Несладкий бизнес».  

36 комментариев
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и правильно делает, что создает тылы. Не спортом и шоу едиными...
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-15
+23
Правильно Женя делает, что выбирает себе дальнейший путь, развивает речь и умение контактировать с людьми
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Очень правильный подход и понимание того, что будет. Твердо стоит на ногах.
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-7
+16
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Какой вред они приносят? И зачем всех равнять , блогеры бывают разные.
+11
-1
+10
Ответ juliaft@yandex.ru
В общем, работать никто не хочет) Развиваем речь... хорошая отмазка
Вот уж совсем не по адресу претензия о нежелании работать. Она с детства пахала на льду, чтобы впоследствии принести множество медалей стране, угробила здоровье, вполне заслужила теперь заниматься другим видом деятельности, не физическим, а интеллектуальным.
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-10
+10
Ответ Елена Спирина
Правильно Женя делает, что выбирает себе дальнейший путь, развивает речь и умение контактировать с людьми
Согласна, про будущее забывать нельзя, неизвестно что будет дальше и нужно всегда иметь "подушку безопасности"
+14
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+9
Ответ juliaft@yandex.ru
В общем, работать никто не хочет) Развиваем речь... хорошая отмазка
Слушайте, ну, это уже как-то совсем обесценивание труда. То есть, подготовка интервью, свое ютуб-шоу - это не работа?

А работа что? Надеюсь, хоть тренерскую работу Вы относите к работе?
+11
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+9
Ответ juliaft@yandex.ru
Комментарий скрыт
Женя - пример человека, который с детства работал. Пока другие беззаботно радовались жизни, к девяти шли в школу, играли в своё удовольствие во дворе, а вечером, приготовив уроки, отдыхали дома, Женя и многие-многие спортсмены работали, тренировались. Это и был их станок - спорт высоких достижений. Причём без гарантий, что когда-то эти трудовые вложения, отказ от многих развлечений в детстве принесут дивиденды.
А когда принесут, то найдутся люди, которые ткнут пальчиком: "Давай, работай!" Имея в виду, ну, ты там поработала всё детство, теперь на завод давай. 🤷‍♀️
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Нравится шоу Жени. Видно что она старается, с каждым новым выпуском у неё получается всё лучше и лучше. Удачи в развитие шоу , с нетерпением жду новые выпуски и интересных гостей.
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Всегда жду новые выпуски БеСкомментариев, нравится формат, Женя развивается
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Ответ juliaft@yandex.ru
В общем, работать никто не хочет) Развиваем речь... хорошая отмазка
Это не отмазка, а действительно работа или вы думаете создать шоу и работать над улучшением речи это очень просто.
+12
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С каждым выпуском Женя берет интервью все лучше и лучше
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Ответ nikolett
Как же Женя правильно развивается. Личность. Умеет сказать всё, что хочет сказать. За это её и уважают окружающие её люди.
Вот согласнс вами. Сказать правду не все могут. Послушала полностью ее интервью - очень понравилось.
+17
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+7
Мне очень нравится шоу Жени на ютуб и я действительно считаю, что такой формат может существовать долгие годы.
+16
-9
+7
Ответ juliaft@yandex.ru
Комментарий скрыт
Женя в своем развитии достигла столького, сколько всем вместе взятым знатокам кому что делать, и не снилось.
+8
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Очень люблю шоу Жени ,с нетерпением жду всегда новые выпуски
+9
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+6
Ответ juliaft@yandex.ru
В общем, работать никто не хочет) Развиваем речь... хорошая отмазка
А работа в вашем понимании что, у станка стоять, другой работы не может быть? Есть спрос на то, чем она занимается, из бюджета деньги не берет, никого не оббирает.
+9
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+6
Лично мне нравится то, чем Женя занимается. Всегда с интересом смотрю ее шоу БесКомментариев, отмечаю, ее прогресс в плане интервьюера, уверена, что у этого шоу есть будущее. А еще очень нравится ее сотрудничество с Динамо, такие классные там выпуски с ней и футболистами.
+8
-3
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Женя молодец, что продолжает развитие там, где получается, где чувствует отдачу и уверенность в своих силах. Молодец так же, что критически к себе относится, старается улучшать слабые стороны, совершенствоваться даже в мелочах. Ведь очень важно заниматься не просто тем, к чему душа лежит и приносит заработок, а делать качественную работу и постоянно учиться.
+9
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Ответ juliaft@yandex.ru
В общем, работать никто не хочет) Развиваем речь... хорошая отмазка
Речь развивать, та ещё работа. Это не комментарии писать
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Ответ Елена Спирина
Вот согласнс вами. Сказать правду не все могут. Послушала полностью ее интервью - очень понравилось.
Женя молодец на всё имеет сво мнение и не боится его сказать
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+5
Ответ juliaft@yandex.ru
Комментарий удален модератором
А вы и не спали, видимо
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-2
+4
Ответ Возм.нет пред.
Комментарий скрыт
Зачем их запрещать? Они сами по себе уже уходят в небытие. Прошло их время. Все эти блогеры и комики ходят на выпуски бывших спортсменов потому, что их собственные уже не вызывают интерес. Уходящая натура.
+20
-17
+3
Молодец Женя, всё правильно говорит, участие в ледовых шоу, это конечно хорошо, но надо иметь и "запасной аэродром", своё ютуб-шоу помогает развиваться, как минимум в разговорном жанре, удачи Жене во всех её начинаниях!
+6
-3
+3
Кто смотрел всё это интервью, (хотя это была беседа скорее) тот услышал, как Женя говорит, что она, и будучи в спорте, уже старалась развиваться. Учила английский, улучшала речь, чтобы достойно отвечать на вопросы в интервью. Интересовалась многими сторонами жизни, т.е не росла как в лесу.
И это очень чувствуется. Не побоюсь сказать, что Женя, наверное, чуть ли не самая развитая в речевом аспекте фигуристка. Она же знала, что будет медийной личностью, чисто благодаря своим титулам, как минимум, поэтому время даром не теряла.
Поэтому сейчас, в любой студии она чувствует себя свободно, рассуждая на любые темы, причём без купюр и перезаписываний по тыщу раз. Но не считает себя ни журналисткой, ни великим интервьюером. Весьма скромно отзывается о себе в этом плане.
Медвеботам в очередной раз можно только позавидовать. За Женю никогда не стыдно. Она очень интересный собеседник. Поэтому её и зовут везде.
+10
-7
+3
Удачи Женечке в этом пути! И заметьте, она не присосалась к государственной кормушке и без "первых каналов" медленными шажками строит себе медийную кареьру, своими силами. Это очень похвально.
+7
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+3
Отлично видно, что у Жени большой прогресс в умении говорить и подавать себя. Это видно не только в ее блоге на ютуб, но вот даже в этом интервью. Интересно было слушать. Женя рассуждает и анализирует, дает развернутые ответы. Молодец.
+7
-4
+3
Ответ juliaft@yandex.ru
тренерская очень сложная. потому никто не хочет этим заниматься.
Чтобы стать хорошим тренером, должно быть призвание, а это ни каждому дано, многие спортсмены пройдя большой путь в спорте, понимают, что не их, странно осуждать за это, у каждого свой путь в жизни!
+5
-2
+3
По крайней мере не распыляется. Ведущая, значит ведущая. В телек не лезет. Выбрала свой формат и работает в нем
+11
-9
+2
В общем, работать никто не хочет) Развиваем речь... хорошая отмазка
+22
-20
+2
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