Медведева о хейте: «На меня оказали влияние всякие статьи, высказывания тренеров. А все, что творится в комментариях – просто развлечение для психики»
Евгения Медведева рассказала, как переживала хейт в свой адрес.
– Твое ютуб-шоу называется «Бес комментариев», и ты читаешь комментарии своим гостям. А как ты сама относишься к хейту? Мне кажется, у тебя было много периодов травли.
– Было несколько «волн», которые я успешно прожила. Не то чтобы этот хейт на меня сильно повлиял. Если мы говорим про комментарии людей под фотографией – это одно, а другое, когда на тебя медийно люди набрасываются.
Когда журналисты начинают звонить твоим знакомым тренерам, и эти тренеры говорят: «Ой, ну, кстати, да»... Или когда спортсмены начинают высказываться как-то. Или когда статьи выходят в крупных изданиях, которые направлены против меня. И ты сидишь такой – чего, блин?
Если мы говорим про хейт – больше на меня влияние оказали, конечно, всякие статьи. Высказывания тренеров, которых было мало, но они были. Мы говорим про волны хейта после каких-то конкретных событий в моей жизни.
А все, что в комментариях творится – это просто развлечение для психики. Хороший комментарий – классно, нехороший комментарий – ну ладно, пролистну дальше.
– Но ты их не ассоциируешь с собой.
– С собой – нет, не ассоциирую.
– У тебя же был случай, когда против тебя почти ополчилась целая страна. Я говорю про Японию. Какой-то неприятный для тебя случай в плане того, что это люди даже не из твоей страны, другой язык, все другое. И такое большое фан-сообщество.
– На самом деле эта шумиха создана как раз вот этими статьями. На русском. Заказными, – сказала двукратная чемпионка мира в подкасте «Несладкий бизнес».
Так не нужна была, что, когда стало невозможным ее участие (по понятным причинам), предпочли не заменять Женю, а отменить все шоу
Все четко обозначила кто стоит за статьями.
И не важно, что факты говорят другое. И люди с авторитетом и в спорте, и в медийке, говорят всюду абсолютно другое...
Но это не мешает нашей АллеS пребывать до сих пор в своей сказке. Может и нам не мешать ей?)
Как-будто никто это не помнит. Женю хотело видеть с Сейлор Мун в Японии в разы больше человек, чем писавших что-то там против неё в соцсетях.
А девушка интервьюер начиталась именно заказных статей.
Они до сих пор иногда выходят. Что поделать. Чужие успехи не всем приносят радость.
Я как услышала это, даже посмеялась, потому что точно помню, как всё это было и кем нагнеталось.
Женя прошла через это горнило хейта и не сломалась, не превратилось в нечто непонятное или бесхребетное.
Так держать и дальше!
Тренер же сейчас не скрывает ничего. Всё тайное стало явным. Не стесняясь иногда издевается над своими же спортсменами в интервью.
Сколько боли и хейта принесло Жене только одно враньё про "придержать кого-то", то, что Женя не могла сказать никогда. Да и сама тренер потом поменяла свои слова, когда поняла, что давно все доказали, что Женя в КиКе и после проката ничего такого не говорила.
А ведь весь хейт Жени построился именно на этом вранье.
Это сейчас Женя взрослая, умудрённая жизнью.Понявшая, что уважение тренера этим же тренером совсем не ценится. А тогда она не смогла никому сказать, что тренер лжёт. Молчала.
Но это же не могло продолжаться вечно. Если сам тренер о своём авторитете не задумывается и несёт иногда чушь в интервью, то выросшие дети и подавно не будут больше делать это.
Пы.Сы. При этом я отнюдь не отрицаю, что тренер сделала очень много для Жени, как для своей фигуристки.
Именно в плане спорта. Но и Женя была благодарным и понятливым, усердным спортсменом для неё.