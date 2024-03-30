Медведева о хейте: «На меня оказали влияние всякие статьи, высказывания тренеров. А все, что творится в комментариях – просто развлечение для психики»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала, как переживала хейт в свой адрес.

– Твое ютуб-шоу называется «Бес комментариев», и ты читаешь комментарии своим гостям. А как ты сама относишься к хейту? Мне кажется, у тебя было много периодов травли.

– Было несколько «волн», которые я успешно прожила. Не то чтобы этот хейт на меня сильно повлиял. Если мы говорим про комментарии людей под фотографией – это одно, а другое, когда на тебя медийно люди набрасываются.

Когда журналисты начинают звонить твоим знакомым тренерам, и эти тренеры говорят: «Ой, ну, кстати, да»... Или когда спортсмены начинают высказываться как-то. Или когда статьи выходят в крупных изданиях, которые направлены против меня. И ты сидишь такой – чего, блин?

Если мы говорим про хейт – больше на меня влияние оказали, конечно, всякие статьи. Высказывания тренеров, которых было мало, но они были. Мы говорим про волны хейта после каких-то конкретных событий в моей жизни. 

А все, что в комментариях творится – это просто развлечение для психики. Хороший комментарий – классно, нехороший комментарий – ну ладно, пролистну дальше. 

– Но ты их не ассоциируешь с собой.

– С собой – нет, не ассоциирую.

– У тебя же был случай, когда против тебя почти ополчилась целая страна. Я говорю про Японию. Какой-то неприятный для тебя случай в плане того, что это люди даже не из твоей страны, другой язык, все другое. И такое большое фан-сообщество.

– На самом деле эта шумиха создана как раз вот этими статьями. На русском. Заказными, – сказала двукратная чемпионка мира в подкасте «Несладкий бизнес». 

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37 комментариев
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Ответ russalka
Да уж, как Женю хейтили, так никому наверное не досталось.
Это было чудовищно по отношению , прежде всего, к юной девушке, и только после, к прославленной спортсменке. Столько грязи и оскорблений вылито было, причем, не одномоментно, а продолжалось длительное время. Не знаю ни одну страну, где такое было бы возможно. Очевидная травля на всех ресурсах, которая резко прекратилась, как только она вернулась в тшт. И сразу полились елейные репортажи на Первом канале и в СМИ. Вывод один - заказуха. Позорище такой системе.
+23
-11
+12
Ответ Ливия
Как классно Женя разнесло хейтеров)) И про заказные статейки отлично. Все четко обозначила кто стоит за статьями.
особенно, про редкие интервью тренеров))) обожаю ее тонюсенькие укольчики.
+20
-8
+12
Ответ Alexandra Mosunova
Это было чудовищно по отношению , прежде всего, к юной девушке, и только после, к прославленной спортсменке. Столько грязи и оскорблений вылито было, причем, не одномоментно, а продолжалось длительное время. Не знаю ни одну страну, где такое было бы возможно. Очевидная травля на всех ресурсах, которая резко прекратилась, как только она вернулась в тшт. И сразу полились елейные репортажи на Первом канале и в СМИ. Вывод один - заказуха. Позорище такой системе.
Этим они сделали её только сильнее, молодец Женя достойно прошла этот период, а людям которые всё это делали должно быть стыдно. Конечно и сейчас остались хейтеры, но это так уже в сравнении с тем что было, детский сад
+17
-7
+10
Ответ Tacciana
Да да, конечно не звали. Так не нужна была, что, когда стало невозможным ее участие (по понятным причинам), предпочли не заменять Женю, а отменить все шоу
Ну что вы ,Аллас же. как всегда в курсе всего, что касается Жени)
+13
-3
+10
Ответ AllaS
Ни кто ее не звал приехать в это ковидное время на шоу , уехала она без приглашения 1 апреля , а шоу предполагалось в июне и организаторы четко об этом высказались . И даже сообщили о том, что на многие роли будут приглашены другие фигуристы в связи с ограничениями . Организаторам пришлось это сделать , когда пошла волна недовольства ее длительным присутствием в Стране . А как она говорила ранее , пристроил ее приезд туда через своих знакомых Орсер . Но самая знаменитая переворачивательница событий в которых она и сама запуталась , давая взаимоисключающие интервью и есть сама ЕМ , ее слушай и дели на 10 ть
Да да, конечно не звали.
Так не нужна была, что, когда стало невозможным ее участие (по понятным причинам), предпочли не заменять Женю, а отменить все шоу
+14
-4
+10
Ответ Mary
Этим они сделали её только сильнее, молодец Женя достойно прошла этот период, а людям которые всё это делали должно быть стыдно. Конечно и сейчас остались хейтеры, но это так уже в сравнении с тем что было, детский сад
Тем, кто травил, не ведомо чувство стыда, у них звериная сущность в человеческом обличье((
+12
-2
+10
Здоровое отношение к хейту, молодец
+21
-12
+9
На Женю обрушилось огромное количество хейта, она молодец справилась. Правильное отношение к хейту сейчас, надо меньше обращать на него внимания.
+19
-10
+9
Ответ Боевой Бурят Путина
«Ополчилась целая страна - Япония»😂 Некоторые блогеры любят преувеличивать не хуже татарских бабушек-комментаторов со спортса. Так еще можно было бы сказать, если бы Медведеву оттуда депортировали с пожизненным запретом на въезд, все японские газеты несколько дней выходили с ее фото на передовицах, а телеканалы ставили сюжеты во все новостные выпуски, премьер-министр выступил бы со специальным заявлением. 125-миллионная страна, 4-я экономика мира ополчилась против фигуристки😂 Если и было какое-то локальное бурление, то с участием максимум нескольких тысяч рьяных любителей ФК. И то речь скорее не об «ополчении», а о возмущении, недовольстве
Каких "нескольких тысяч.."? Кучка фанючек, из тех, что записки с угрозами подкидывали на шоу, еще задолго до ковида, просто воспользовались ситуацией.
+16
-7
+9
Ответ Елена Спирина
Женя про это и сказала. Подняли волну как раз соотечественники, которым не нравилось, что Женя была в Японии. А ведь поехала она туда по приглашению участвовать в шоу в главной роли, но из-за когда все отменилось
Из-за ковида
+14
-5
+9
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Не кашляй
+13
-5
+8
Ответ Rina
Как сказано!👍🏻
Татьяна Анатольевна умеет
+14
-6
+8
Ответ Alexandra Mosunova
Тем, кто травил, не ведомо чувство стыда, у них звериная сущность в человеческом обличье((
Звучит печально
+9
-1
+8
Ответ Mary
Этим они сделали её только сильнее, молодец Женя достойно прошла этот период, а людям которые всё это делали должно быть стыдно. Конечно и сейчас остались хейтеры, но это так уже в сравнении с тем что было, детский сад
да, нынешние "пук-пук", остатки былой "роскоши", им уже столько не платят))
+9
-1
+8
Ну а как же без хейта. Женя личность, очень успешная, известная. У таких всегда полно завистников. Но на Женю была организована травля, очень мерзкие люди этим занимались и сейчас продолжают. Хотябы этот ресурс взять, приходят сюда, пишут вранье из года в год этим занимаются
+17
-9
+8
Ответ Lapo Elkann
Комментарий скрыт
Вопрос, а сколько ЭТ говорит о Жене в интервью? Ответ: постоянно ни одно интервью ЭТ нет без упоминания Жени и всегда в негативном ключе, а на что так обиделась тренерша, на правду!
+13
-5
+8
Ответ Боевой Бурят Путина
«Ополчилась целая страна - Япония»😂 Некоторые блогеры любят преувеличивать не хуже татарских бабушек-комментаторов со спортса. Так еще можно было бы сказать, если бы Медведеву оттуда депортировали с пожизненным запретом на въезд, все японские газеты несколько дней выходили с ее фото на передовицах, а телеканалы ставили сюжеты во все новостные выпуски, премьер-министр выступил бы со специальным заявлением. 125-миллионная страна, 4-я экономика мира ополчилась против фигуристки😂 Если и было какое-то локальное бурление, то с участием максимум нескольких тысяч рьяных любителей ФК. И то речь скорее не об «ополчении», а о возмущении, недовольстве
Женя про это и сказала. Подняли волну как раз соотечественники, которым не нравилось, что Женя была в Японии. А ведь поехала она туда по приглашению участвовать в шоу в главной роли, но из-за когда все отменилось
+24
-17
+7
Ответ Tacciana
Она такая великая спортсменка, в отличие от той публики, которая пишет всякое де рьмо (с)
Как сказано!👍🏻
+15
-8
+7
Да уж, как Женю хейтили, так никому наверное не досталось.
+22
-17
+5
Она такая великая спортсменка, в отличие от той публики, которая пишет всякое де рьмо (с)
+21
-16
+5
Как классно Женя разнесло хейтеров)) И про заказные статейки отлично.
Все четко обозначила кто стоит за статьями.
+24
-20
+4
АллаS как всегда со своими сценариями, со своим видением мира. В том мире Женю никто не любит и не уважает. А вот её любимку народ чтит как дар богов свыше.
И не важно, что факты говорят другое. И люди с авторитетом и в спорте, и в медийке, говорят всюду абсолютно другое...
Но это не мешает нашей АллеS пребывать до сих пор в своей сказке. Может и нам не мешать ей?)
+13
-10
+3
До сих пор в шоке от того количества хейта от кое-чьих фанатов, которое вылилось на Женю во время работы с Орсером. У этих шакалов была цель -- сломать девчонке психику, убить веру в себя, но не получилось. И Жене до сих пор за это никто не принес извинения!
+11
-8
+3
Ответ Боевой Бурят Путина
«Ополчилась целая страна - Япония»😂 Некоторые блогеры любят преувеличивать не хуже татарских бабушек-комментаторов со спортса. Так еще можно было бы сказать, если бы Медведеву оттуда депортировали с пожизненным запретом на въезд, все японские газеты несколько дней выходили с ее фото на передовицах, а телеканалы ставили сюжеты во все новостные выпуски, премьер-министр выступил бы со специальным заявлением. 125-миллионная страна, 4-я экономика мира ополчилась против фигуристки😂 Если и было какое-то локальное бурление, то с участием максимум нескольких тысяч рьяных любителей ФК. И то речь скорее не об «ополчении», а о возмущении, недовольстве
Всё вы правильно говорите. В первую очередь, японских фанатов ФК завели наши неугомонные персональные хейтеры Жени, по совместительству фанаты одной непревзойдённой.
Как-будто никто это не помнит. Женю хотело видеть с Сейлор Мун в Японии в разы больше человек, чем писавших что-то там против неё в соцсетях.
А девушка интервьюер начиталась именно заказных статей.
Они до сих пор иногда выходят. Что поделать. Чужие успехи не всем приносят радость.
Я как услышала это, даже посмеялась, потому что точно помню, как всё это было и кем нагнеталось.
+7
-5
+2
Ответ Alexandra Mosunova
Это было чудовищно по отношению , прежде всего, к юной девушке, и только после, к прославленной спортсменке. Столько грязи и оскорблений вылито было, причем, не одномоментно, а продолжалось длительное время. Не знаю ни одну страну, где такое было бы возможно. Очевидная травля на всех ресурсах, которая резко прекратилась, как только она вернулась в тшт. И сразу полились елейные репортажи на Первом канале и в СМИ. Вывод один - заказуха. Позорище такой системе.
я совершенно не понимаю почему она вернулась к источнику травли и почему не было никакой совместной работы после.
+2
0
+2
Ответ Лакс
я совершенно не понимаю почему она вернулась к источнику травли и почему не было никакой совместной работы после.
Простите, но совершенно не хочется вновь ворошить те тягчайшие обстоятельства. Кто Женю любил и следил за ситуацией не задают подобных вопросов, ибо в курсе дела ( без обид, пожалуйста).
+2
-1
+1
Умница! "Правду говорить легко и приятно." М.Булгаков
Женя прошла через это горнило хейта и не сломалась, не превратилось в нечто непонятное или бесхребетное.
Так держать и дальше!
+34
-33
+1
Ответ Lapo Elkann
Комментарий скрыт
Разве можно сравнить молчаливый уход без предупреждения с предательством тренера?
Тренер же сейчас не скрывает ничего. Всё тайное стало явным. Не стесняясь иногда издевается над своими же спортсменами в интервью.
Сколько боли и хейта принесло Жене только одно враньё про "придержать кого-то", то, что Женя не могла сказать никогда. Да и сама тренер потом поменяла свои слова, когда поняла, что давно все доказали, что Женя в КиКе и после проката ничего такого не говорила.
А ведь весь хейт Жени построился именно на этом вранье.
Это сейчас Женя взрослая, умудрённая жизнью.Понявшая, что уважение тренера этим же тренером совсем не ценится. А тогда она не смогла никому сказать, что тренер лжёт. Молчала.
Но это же не могло продолжаться вечно. Если сам тренер о своём авторитете не задумывается и несёт иногда чушь в интервью, то выросшие дети и подавно не будут больше делать это.
Пы.Сы. При этом я отнюдь не отрицаю, что тренер сделала очень много для Жени, как для своей фигуристки.
Именно в плане спорта. Но и Женя была благодарным и понятливым, усердным спортсменом для неё.
+10
-9
+1
Не знаю как где, а здесь на сайте воздух стал определенно чище, когда одна всем известная команда значительно поредела в своих рядах. Видимо ушла упиваться на другие сайты, с более глубоким изучением древнерусского.
+9
-9
0
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