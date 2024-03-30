Медведева о хейте: «На меня оказали влияние всякие статьи, высказывания тренеров. А все, что творится в комментариях – просто развлечение для психики»

Евгения Медведева рассказала, как переживала хейт в свой адрес.

– Твое ютуб-шоу называется «Бес комментариев», и ты читаешь комментарии своим гостям. А как ты сама относишься к хейту? Мне кажется, у тебя было много периодов травли.

– Было несколько «волн», которые я успешно прожила. Не то чтобы этот хейт на меня сильно повлиял. Если мы говорим про комментарии людей под фотографией – это одно, а другое, когда на тебя медийно люди набрасываются.

Когда журналисты начинают звонить твоим знакомым тренерам, и эти тренеры говорят: «Ой, ну, кстати, да»... Или когда спортсмены начинают высказываться как-то. Или когда статьи выходят в крупных изданиях, которые направлены против меня. И ты сидишь такой – чего, блин?

Если мы говорим про хейт – больше на меня влияние оказали, конечно, всякие статьи. Высказывания тренеров, которых было мало, но они были. Мы говорим про волны хейта после каких-то конкретных событий в моей жизни.

А все, что в комментариях творится – это просто развлечение для психики. Хороший комментарий – классно, нехороший комментарий – ну ладно, пролистну дальше.

– Но ты их не ассоциируешь с собой.

– С собой – нет, не ассоциирую.

– У тебя же был случай, когда против тебя почти ополчилась целая страна. Я говорю про Японию. Какой-то неприятный для тебя случай в плане того, что это люди даже не из твоей страны, другой язык, все другое. И такое большое фан-сообщество.

– На самом деле эта шумиха создана как раз вот этими статьями. На русском. Заказными, – сказала двукратная чемпионка мира в подкасте «Несладкий бизнес».