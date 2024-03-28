Качушкина об уходе от Жулина: «Уверена, что под руководством Крыловой мы сможем раскрыть новые грани»

Фигуристка София Качушкина объяснила уход от тренера Александра Жулина.

Качушкина выступает в танцах на льду с Марком Волковым. Сегодня стало известно, что дуэт продолжит тренировки под руководством Анжелики Крыловой.

«Александр Вячеславович (Жулин) – чудесный тренер! Помимо прочего, пообщавшись и посоветовавшись с ним, мы поняли, что сейчас нашей паре хочется открыть для себя что‑то новое.

Мне всегда нравился подход Анжелики Алексеевны (Крыловой), она прекрасный специалист со своим невероятным видением, поэтому уверена, что под ее руководством мы сможем раскрыть новые грани и найти то самое новое!

Сейчас уже приступили к работе, все очень нравится, коллектив дружный, все проходит на позитиве», – рассказала Качушкина.