София Качушкина и Марк Волков перешли из тренерского штаба Жулина в группу Крыловой
София Качушкина и Марк Волков покинули штаб Александра Жулина.
Танцевальный дуэт перешел тренироваться к Анжелике Крыловой.
«Качушкина и Волков у меня катаются, они перешли ко мне в группу», – сообщила Крылова.
В сезоне-2023/24 дуэт занял 10-е место на чемпионате России.
Крылова тоже хороший специалист. И у ребят теперь будут интересные постановки.
Так что правильно, что Волков и Качушкина ушли к Крыловой — хуже точно не будет.
Все её, по сути, новые пары катаются офигенно здорово, а пара Кагановской вообще феноменально😍
Тут многое будет зависеть от зрительской оценки пары.
Я уверен, что больше никакой судейской наглости не будет.
От группы Анжелики Крыловой будет сразу несколько пар👍
Сезон обещает быть очень интересным🌟
Обыграть их ещё два года у молодых не получится, все это понимают.
Ну это танцы🤷♂️
Тут не может быть такого, как Победа Марго с Арсением на Прыжковом турнире.
Но в танцах очень многое зависит от Зрителя, от Популярности!
Если паре Кагановской удастся, так скажем, прилично превзойти в этом всех, то и результат Будет! Не сомневаюсь.
с Жулином же пары за судейскими грибами,надеюсь судьи найдут совесть к следующему сезону и не будут беспредельничать по парам Анжелики.