София Качушкина и Марк Волков перешли из тренерского штаба Жулина в группу Крыловой

София Качушкина и Марк Волков покинули штаб Александра Жулина.

Танцевальный дуэт перешел тренироваться к .

« и Волков у меня катаются, они перешли ко мне в группу», – сообщила Крылова.

В сезоне-2023/24 дуэт занял 10-е место на чемпионате России.