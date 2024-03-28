София Качушкина и Марк Волков перешли из тренерского штаба Жулина в группу Крыловой

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Анжелика Крылова ТАСС Марк Волков София Качушкина Фигурное катание

София Качушкина и Марк Волков покинули штаб Александра Жулина.

Танцевальный дуэт перешел тренироваться к Анжелике Крыловой.

«Качушкина и Волков у меня катаются, они перешли ко мне в группу», – сообщила Крылова. 

В сезоне-2023/24 дуэт занял 10-е место на чемпионате России. 

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21 комментарий
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Марк – лучший друг Дарио Чиризано, будут теперь вместе тренироваться)
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Это ожидаемо. Жулин набрал больше спортсменов, чем может потянуть. В итоге всё внимание лидерам, а остальные - сами по себе.

Крылова тоже хороший специалист. И у ребят теперь будут интересные постановки.
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Внимания не хватает на всех, ребята правильно ушли, и в правильный штаб с современными постановками, а не нафталиновые нудли донашивать за старшими товарищами.
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Обратная миграция :)
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+12
Ответ Роман Волков
Жулин своими действиями, набрав к себе лучших, всех остальных от себя разогнал. Посмотрим к чему это приведёт, но мне кажется, что Анжелика Крылова в следующем сезоне его Порвёт! Все её, по сути, новые пары катаются офигенно здорово, а пара Кагановской вообще феноменально😍
Главное чтобы судьи были объективны. А то у Жулина с ними кажется свои игры
+13
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+12
Ну отлично!!! Сейчас программы будут интереснее!!!
+13
-2
+11
Честно говоря, не понимаю, что все лидеры сборной вдруг перешли к Жулину? До сих пор жалею, что Степанова и Букин тоже туда сунулись. Им такие классные программы ставили у Жук и Свинина. В этом году постановки С и Б намного слабее (я бы даже сказала — неудачные и неинтересные). Я очень разочарована.
Так что правильно, что Волков и Качушкина ушли к Крыловой — хуже точно не будет.
+9
0
+9
Жулин своими действиями, набрав к себе лучших, всех остальных от себя разогнал. Посмотрим к чему это приведёт, но мне кажется, что Анжелика Крылова в следующем сезоне его Порвёт!
Все её, по сути, новые пары катаются офигенно здорово, а пара Кагановской вообще феноменально😍
+14
-8
+6
Мне очень нравится творческий подход Анжелики Крыловой
+6
-1
+5
Ответ Djusik
У Крыловой тоже две пары уже есть. Как минимум третьей парой будут.
У Крыловой уже есть 5 пар по мастерам, если с Качушкиной/Волковым считать))
+5
0
+5
Ответ Х.К.Ф.
Честно говоря, не понимаю, что все лидеры сборной вдруг перешли к Жулину? До сих пор жалею, что Степанова и Букин тоже туда сунулись. Им такие классные программы ставили у Жук и Свинина. В этом году постановки С и Б намного слабее (я бы даже сказала — неудачные и неинтересные). Я очень разочарована. Так что правильно, что Волков и Качушкина ушли к Крыловой — хуже точно не будет.
У СБ были очень стильные и штучные программы в прежнем штабе - тоже очень жаль, что больше таких программ в их исполнении, скорее всего, увидеть не удастся 💔
+5
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+5
Ответ Туц
Комментарий скрыт
У Крыловой тоже две пары уже есть. Как минимум третьей парой будут.
+3
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+3
Ответ Даша Лавренова
Главное чтобы судьи были объективны. А то у Жулина с ними кажется свои игры
Судейская лабуда по любому будет, танцы это такой вид где судьи должны своими глазами увидеть и осознать разницу. Я думаю, на это потребуется пара этапов нашего Гран-при, а вот на Чемпионате России, уверен, всё будет по другому.
Тут многое будет зависеть от зрительской оценки пары.
Я уверен, что больше никакой судейской наглости не будет.
От группы Анжелики Крыловой будет сразу несколько пар👍
Сезон обещает быть очень интересным🌟
+3
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Всё-таки оправданный переход в группу Крыловой. Профессиональный специалист, который будет уделять должное внимание этой паре. В ТШ Жулина перебор с танцорами и внимание больше уделяется сборникам, лидерам.
+2
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+2
Ответ Дружба11
все верно, правда в том,что Анжелика-Умница. с Жулином же пары за судейскими грибами,надеюсь судьи найдут совесть к следующему сезону и не будут беспредельничать по парам Анжелики.
Дело в том, что в Танцах как ни крути существует очередь, и претенденты на главный старт 26 года это пары Жулина.
Обыграть их ещё два года у молодых не получится, все это понимают.
Ну это танцы🤷‍♂️
Тут не может быть такого, как Победа Марго с Арсением на Прыжковом турнире.
Но в танцах очень многое зависит от Зрителя, от Популярности!
Если паре Кагановской удастся, так скажем, прилично превзойти в этом всех, то и результат Будет! Не сомневаюсь.
+1
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Наконец-то у ребят будут годные проги, а не треш в желтом платье, как в прошлом сезоне.
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Зря, Жулин им ставил прекрасные программы, а у Крыловой, при всей моей симпатии к ней, уже полна коробочка взрослых пар.
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Я ВСЕГДА верил в Анжелику, она действительно новый глоток,в отличии от нафталина Жулина.Да, у него не грибы,но на поставках и прогах засыпаешь,он выработался-ничего нового,все старая пластинка-жаль талантливых спортсменов ради грибов при нем, думаю понимают,что катаю халтуру высшего порядка.
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Ответ Роман Волков
Судейская лабуда по любому будет, танцы это такой вид где судьи должны своими глазами увидеть и осознать разницу. Я думаю, на это потребуется пара этапов нашего Гран-при, а вот на Чемпионате России, уверен, всё будет по другому. Тут многое будет зависеть от зрительской оценки пары. Я уверен, что больше никакой судейской наглости не будет. От группы Анжелики Крыловой будет сразу несколько пар👍 Сезон обещает быть очень интересным🌟
все верно, правда в том,что Анжелика-Умница.
с Жулином же пары за судейскими грибами,надеюсь судьи найдут совесть к следующему сезону и не будут беспредельничать по парам Анжелики.
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