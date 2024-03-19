Илья Малинин: «Я видел четверной аксель Дикиджи. Радуюсь, когда у кого-то он получается, никакой ревности тут быть не может»

Малинин заявил, что не чувствует ревности из-за четверного акселя Дикиджи.

Американец Илья Малинин – первый в истории фигурист, чисто исполнивший этот прыжок на соревнованиях. Россиянин Владислав Дикиджи в марте приземлил четверной аксель на тренировке.

«Конечно, я видел четверной аксель в исполнении Влада Дикиджи. Я был правда поражен.

Я помню, чего мне стоили попытки четверного акселя в свое время – надо было решиться его прыгнуть, это было непросто с моральной точки зрения. Влад исполняет его с такой внешней легкостью, это потрясающе. Здорово, что у меня получилось вдохновить кого-то на этот прыжок. Моя цель – продвинуть фигурное катание вперед, я рад, что кто-то еще решается прыгнуть четверной аксель – надеюсь, таких успешных попыток будет еще больше.

Я и правда радуюсь, когда у кого-то он получается, никакой ревности тут быть не может», – цитирует Малинина корреспондент Sports Майя Багрянцева.