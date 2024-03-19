Илья Малинин: «Я видел четверной аксель Дикиджи. Радуюсь, когда у кого-то он получается, никакой ревности тут быть не может»

Теги сборная России сборная США мужское катание Илья Малинин Владислав Дикиджи Фигурное катание

Малинин заявил, что не чувствует ревности из-за четверного акселя Дикиджи.

Американец Илья Малинин – первый в истории фигурист, чисто исполнивший этот прыжок на соревнованиях. Россиянин Владислав Дикиджи в марте приземлил четверной аксель на тренировке.

«Конечно, я видел четверной аксель в исполнении Влада Дикиджи. Я был правда поражен.

Я помню, чего мне стоили попытки четверного акселя в свое время – надо было решиться его прыгнуть, это было непросто с моральной точки зрения. Влад исполняет его с такой внешней легкостью, это потрясающе. Здорово, что у меня получилось вдохновить кого-то на этот прыжок. Моя цель – продвинуть фигурное катание вперед, я рад, что кто-то еще решается прыгнуть четверной аксель – надеюсь, таких успешных попыток будет еще больше.

Я и правда радуюсь, когда у кого-то он получается, никакой ревности тут быть не может», – цитирует Малинина корреспондент Sports Майя Багрянцева.

19 комментариев
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Хотим параллельный 4А 😁
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Прекрасный парень!! Спасибо, Илья 😘
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Хорошие мальчишки, талантливые. Жаль только, что один будет решать включать ли его в короткую на МС, а другой спорить или нет еще с кем-нибудь на элемент высшего пилотажа к концу лета...Удачи им обоим, надеюсь еще встретятся на одном льду. Во всяком случае, очень хочется в это верить.
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Нормальная реакция парня. Наблюдает за сильнейшими, с кем в дальнейшем придётся соревноваться.
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Молодец Илья, достойно отреагировал. Это мир сильнейших специалистов.
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Успехов Илье на ЧМ. Пусть всё задуманное получится, победы.
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Ответ Тайга86
Хорошие мальчишки, талантливые. Жаль только, что один будет решать включать ли его в короткую на МС, а другой спорить или нет еще с кем-нибудь на элемент высшего пилотажа к концу лета...Удачи им обоим, надеюсь еще встретятся на одном льду. Во всяком случае, очень хочется в это верить.
На одном льду и в соревнованиях.
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Прекрасные слова замечательного парня!
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Вот это красавчик. Уважение
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Прекрасные слова от Ильи, поддержка нашему Владу и признание его 4А!
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Ты молодец, Илья Малинин!
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Ну, здорово!
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Наш человек.
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Достойный ответ , достойного спортсмена! Илья , удачи на ЧМ и победы! БОЛЕЮ!
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
На одном льду и в соревнованиях.
Естественно.
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Ответ профи, прекрасного фигуриста и воспитанного молодого человека. Молодец Илья. Удачи и успеха на ЧМ.
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