Татьяна Тарасова: «Нужно продать родину, чтобы участвовать в Олимпиаде. Нам ставят нечеловеческие условия»

Татьяна Тарасова считает нечеловеческими условия участия россиян в Олимпиаде.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, комментируя условия допуска на Игры-2024, заявил: «Если будет возможность у спортсменов, наверное, надо ехать».

«Я эти слова говорила еще давно. Нужно ехать. Но сейчас нам ставят нечеловеческие условия. Нужно продать родину, чтобы участвовать в Олимпиаде. С этим я не согласна.

Решение должно остаться за спортсменами и их тренерами. Кто решил ехать – пусть едет. Главное – не запрещать», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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