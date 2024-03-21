Татьяна Тарасова: «Нужно продать родину, чтобы участвовать в Олимпиаде. Нам ставят нечеловеческие условия»
Татьяна Тарасова считает нечеловеческими условия участия россиян в Олимпиаде.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, комментируя условия допуска на Игры-2024, заявил: «Если будет возможность у спортсменов, наверное, надо ехать».
«Я эти слова говорила еще давно. Нужно ехать. Но сейчас нам ставят нечеловеческие условия. Нужно продать родину, чтобы участвовать в Олимпиаде. С этим я не согласна.
Решение должно остаться за спортсменами и их тренерами. Кто решил ехать – пусть едет. Главное – не запрещать», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
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Я РОДИНУ СВОЮ ЛЮБЛЮ
Под Курском соловьи поют,
В Москве зады, как прежде, лижут.. .
Я Родину люблю свою,
Но государство - ненавижу!
Везде ворьё, куда не плюнь,
И всяк из них летит "на царство"...
Я Родину свою люблю,
Но ненавижу государство!
Народу денег не дают,
Ракеты посылают к Марсу.. .
Я Родину свою люблю,
И ненавижу государство!
"Рублёвым" платят по рублю,
Зураб Россией не обижен.. .
Я Родину свою люблю,
А государство - ненавижу!
От "левой" водки все блюют,
В больницу - с собственным лекарством.. .
Я Родину свою люблю,
Но ненавижу государство!
Нам мир навешал столько плюх!
"Спартак" в газетах круче "Барса"...
Я Родину свою люблю,
Но ненавижу государство!
Немцов "курчавит" по Кремлю,
Климентьев, друг его, пострижен.
Ефимыча в упор не вижу,
Поскольку Родину люблю,
А государство ненавижу!
В себе желание давлю
Купить шале вблизи Парижа.
Я государство ненавижу,
Но очень Родину люблю!
Только фразы Шевчука не хватает
Как образовались? Раздали из нашего с тобой кармана, как ещё