Татьяна Тарасова: «Нужно продать родину, чтобы участвовать в Олимпиаде. Нам ставят нечеловеческие условия»

Теги Татьяна Тарасова Олимпийская сборная России Париж-2024 Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает нечеловеческими условия участия россиян в Олимпиаде.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, комментируя условия допуска на Игры-2024, заявил: «Если будет возможность у спортсменов, наверное, надо ехать».

«Я эти слова говорила еще давно. Нужно ехать. Но сейчас нам ставят нечеловеческие условия. Нужно продать родину, чтобы участвовать в Олимпиаде. С этим я не согласна.

Решение должно остаться за спортсменами и их тренерами. Кто решил ехать – пусть едет. Главное – не запрещать», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Наших допустили на Олимпиаду-2024: музыка для гимна готова, подписывать декларацию не нужно

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81 комментарий
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Анатольна, оставь уже спортсменов в покое, а насчет родины послушай, что Юрий Шевчук сказал.
Родину твой президент уже Китаю по дешевке сдает
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Тут продавать уже нечего, всë распродано - леса, недра, рыба, технологии. Золото в западных банках, миллиарды $ подарены африканским и латиноамериканским "друзьям".
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Советскую родину вы вроде уже продали, а только румяней стали
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Нужно ехать. Но не нужно. Хотя нужно ехать, но чуть-чуть.
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Родину уже продали, теть Тань. Китаю продали.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Комментарий скрыт
Ты погугли, сколько ежегодно долгов мы списываем всяким "друзьям", историк)
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Кто-нибудь, процитируйте ей Шевчука
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Таблетки забывает пить на старости лет Тарасова.
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Санитаров ей вызовите
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Ну где там речь идёт о продаже Родины? Какая-то отсебятина.
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Ответ maripous
Комментарий скрыт
Какое отношение спортсмены имеют к армии? Они соревнуются, а не воюют, как хочется некоторым.
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Один тверской и рязанский вице-губернатор писал:
„Многие склонны путать понятия: «Отечество» и «Ваше превосходительство».“
+7
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Ответ maripous
Вообще то имеют, как граждане страны. А в данном случае от них требуют не поддерживать свою армию.
Какое ужасное требование, заниматься своим делом.
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"Факт продажи Родины из протокола вычеркни" (с) 🤣
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Чтобы участвовать надо предать. Я против. Но надо ехать.
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Ответ Артём Горбенко
Ты погугли, сколько ежегодно долгов мы списываем всяким "друзьям", историк)
если бы просто списывали... так и сразу новые кредиты выделяем....
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Ответ Тайга86
А чего там прям нечеловеческого? Декларацию уже не надо подписывать. В открытии участвовать не будут...может это и к лучшему. Флага и гимна не будет, как не было его и раньше, если кто забыл. Насчет закрытия пока неизвестно...Неприятно, да. Обидно и даже где-то возмутительно. Но ведь никто и не ждал, что кто-то с восторгом примет в настоящее время делегацию из России, в том виде как кому-то хочется.
Да, было бы странно, если бы вывели делегацию с флажками на церемонии открытия под вспышки камер и рукоплескания, как раньше!
+3
0
+3
А чего там прям нечеловеческого? Декларацию уже не надо подписывать. В открытии участвовать не будут...может это и к лучшему. Флага и гимна не будет, как не было его и раньше, если кто забыл. Насчет закрытия пока неизвестно...Неприятно, да. Обидно и даже где-то возмутительно. Но ведь никто и не ждал, что кто-то с восторгом примет в настоящее время делегацию из России, в том виде как кому-то хочется.
+4
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🤡
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НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ условия
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Видимо, условия действительно неприемлемые, раз Татьяна Атольевна скорректировала своё мнение.
Сегодня услышала, что федерация бокса отказалась от участия в Олимпиаде.
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Спортсменов не заставляют ничего подписывать против государства, насколько мне понятно. Люди едут соревноваться, уже ездили и ранее под олимпийским флагом и в Корею и в Китай на ОИ и огромными делегациями с тренерами и журналистами, страны запада всегда были нам недружественны, что изменилось? И еще-выборы прошли, на ближайшие 6 лет можно не рассчитывать на возвращение в мировой спорт под эгидой нынешних спортивных властей.
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Татьяна Анатольевна

Е. Евтушенко написал этот стих 25 лет назад. Что изменилось?
Я РОДИНУ СВОЮ ЛЮБЛЮ

Под Курском соловьи поют,
В Москве зады, как прежде, лижут.. .
Я Родину люблю свою,
Но государство - ненавижу!

Везде ворьё, куда не плюнь,
И всяк из них летит "на царство"...
Я Родину свою люблю,
Но ненавижу государство!

Народу денег не дают,
Ракеты посылают к Марсу.. .
Я Родину свою люблю,
И ненавижу государство!

"Рублёвым" платят по рублю,
Зураб Россией не обижен.. .
Я Родину свою люблю,
А государство - ненавижу!

От "левой" водки все блюют,
В больницу - с собственным лекарством.. .
Я Родину свою люблю,
Но ненавижу государство!

Нам мир навешал столько плюх!
"Спартак" в газетах круче "Барса"...
Я Родину свою люблю,
Но ненавижу государство!

Немцов "курчавит" по Кремлю,
Климентьев, друг его, пострижен.
Ефимыча в упор не вижу,
Поскольку Родину люблю,
А государство ненавижу!

В себе желание давлю
Купить шале вблизи Парижа.
Я государство ненавижу,
Но очень Родину люблю!
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Ничего, Татьяна Анатольевна - не Вы первая, кто продал Родину, не Вы и последняя
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Где она это прочла? Один раз сказала правду ,неделю в себя прийти не может.
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Ответ Александр
если бы просто списывали... так и сразу новые кредиты выделяем....
Всё ради родины)
Только фразы Шевчука не хватает
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Так не просто так списываем. Головой нужно думать зачем это делается. А выплатили сколько долгов? И как они образовались может лучше расскажешь?
Ну поведай нам, какие высокие цели преследует прощение долгов странам за десятки тысяч километров от России)
Как образовались? Раздали из нашего с тобой кармана, как ещё
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ТАТ забыла добавить: "Попрошу факт продажи родины зафиксировать в протоколе."
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Я умею быстро переобуться..
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Бабка почитала бы требования, потом баснями кормила.
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