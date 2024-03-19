Татьяна Тарасова: «Уткин говорил очень часто, очень много и очень хорошо. Он настоящий человек, настоящий комментатор»

Татьяна Тарасова выразила соболезнования в связи со смертью Василия Уткина.

Спортивный журналист и комментатор Уткин скончался сегодня в возрасте 52 лет.

«Только что я прочла об этом, минуту назад. И вы мне звоните. Да что же такое, как же так получилось! Ему же всего ничего, всего 52 года. Это ужас. Слышала, что инсульт.

Уткин говорил очень часто, очень много и очень хорошо. Он настоящий человек, настоящий комментатор. В нем было то, что определяет профессию. Он в своей профессии был очень большим комментатором.

Спасибо ему, он почему‑то всегда меня поддерживал. Хотя мы были едва знакомы», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.

Умер Василий Уткин. Что он значил для вас?