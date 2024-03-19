Татьяна Тарасова: «Уткин говорил очень часто, очень много и очень хорошо. Он настоящий человек, настоящий комментатор»
Татьяна Тарасова выразила соболезнования в связи со смертью Василия Уткина.
Спортивный журналист и комментатор Уткин скончался сегодня в возрасте 52 лет.
«Только что я прочла об этом, минуту назад. И вы мне звоните. Да что же такое, как же так получилось! Ему же всего ничего, всего 52 года. Это ужас. Слышала, что инсульт.
Уткин говорил очень часто, очень много и очень хорошо. Он настоящий человек, настоящий комментатор. В нем было то, что определяет профессию. Он в своей профессии был очень большим комментатором.
Спасибо ему, он почему‑то всегда меня поддерживал. Хотя мы были едва знакомы», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.
Что лишний раз подчёркивает что Вася глыба и легенда 🤧
Как-будто родного человека потерял.
Лишь однажды я грустил из за незнакомого мне человека, когда ушел из жизни Честер ( Линкин Парк).
Теперь вот Василий.
С ним смотрел ЛЧ, с ним смотрел ЧМ 2006 Германия - Италия.
Царствие Небесное!
Как же обидно и больно, что уходят такие люди, не из касты " пополизов ", люди, которые, как писал Державин смели " правду брякнуть вслух" .
Земля пухом.
Светлая память 🙏
Земля пухом, Василий, ты был лучшим комментатором и очень порядочным человеком.
печально...