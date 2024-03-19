Татьяна Тарасова: «Уткин говорил очень часто, очень много и очень хорошо. Он настоящий человек, настоящий комментатор»

Теги Василий Уткин Татьяна Тарасова происшествия Фигурное катание

Татьяна Тарасова выразила соболезнования в связи со смертью Василия Уткина.

Спортивный журналист и комментатор Уткин скончался сегодня в возрасте 52 лет.

«Только что я прочла об этом, минуту назад. И вы мне звоните. Да что же такое, как же так получилось! Ему же всего ничего, всего 52 года. Это ужас. Слышала, что инсульт.

Уткин говорил очень часто, очень много и очень хорошо. Он настоящий человек, настоящий комментатор. В нем было то, что определяет профессию. Он в своей профессии был очень большим комментатором.

Спасибо ему, он почему‑то всегда меня поддерживал. Хотя мы были едва знакомы», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.

Умер Василий Уткин. Что он значил для вас?

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27 комментариев
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Прям настоящий единение у людей из всех сфер спортивной жизни, а не только футбола.

Что лишний раз подчёркивает что Вася глыба и легенда 🤧
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Никто даже близко так не владеет языком , как им владел Уткин. Всегда восхищался его метафорами. Чертов гений был
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Грустно. Очень.
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Мне кусок в рот не лезет…
Как-будто родного человека потерял.
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Многим бы поучиться принципиальности у Васи. В этом он был особенно хорош.
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Умер Футбольный Клуб … (((
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Просто ент слов, вроде лично его не знаешь,но какой же вес он имел,что словно кого-то родного потеряли.
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Как то грустно.
Лишь однажды я грустил из за незнакомого мне человека, когда ушел из жизни Честер ( Линкин Парк).
Теперь вот Василий.
С ним смотрел ЛЧ, с ним смотрел ЧМ 2006 Германия - Италия.
Царствие Небесное!
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Свобода честность. Это про него
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Вот за это спасибо, Татьяна Анатольевна
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День выборов прошёл....
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Василий Уткин - это легенда, мощь, глыба! Как жаль, что так рано уходят такие люди...Соболезнования родным и близким
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А сейчас очень пусто без осознания того что его нет((( Светлая память!
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Главное не как, а что и это было очень круто RIP 🔥
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К футболу равнодушна, но Василий Уткин нравился, умен, остроумен, всесторонне развит и образован, одно время даже читала его сайт, где он на вопросы всякие отвечал. Грустная очень новость...
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Светлая память этому талантливому человеку. Сама я не такой уж фанат футбола, хотя " прибаливаю" за "Спартак ". Василия очень любила читать. Такого меткого, образного языка нет больше и не будет никогда.
Как же обидно и больно, что уходят такие люди, не из касты " пополизов ", люди, которые, как писал Державин смели " правду брякнуть вслух" .
Земля пухом.
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Светлая память Василию! Не сильно была увлечена его деятельностью, но человеком он был известным и очень компетентным, очень жаль, царствие небесное и вечного покоя ему 😔🙏🏻
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удивительно, что так жаль! Царствие Небесное, рБ Василию. Сейчас ему нужны молитвы, псалтырь по усопшим помогает душе усопшего и утешает
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Печальная новость... Царствие небесное, вечная память !
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Очень жаль, что все восхищение таким людям высказывают, когда они уже не услышат. Очень жаль, настоящий был человек
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Очень жаль 😞 Талантливый был.
Светлая память 🙏
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Теперь наговорятся с Розановым.
Земля пухом, Василий, ты был лучшим комментатором и очень порядочным человеком.
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я не буду плакать ,из того, что это прошло ,я улыбнусь ,потому что это было !
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Важно соблюдать здоровую диету и умеренно заниматься спортом.
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сначала и не врубился - в честь чего такой "тёплый" комментарий....
печально...
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