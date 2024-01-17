Малинин, Сакамото и Уно вошли в шорт-лист премии ISU Skating Awards в номинации «Самый ценный фигурист», Пинзарроне и Репонд претендуют на «Лучшего новичка»

Объявлены имена фигуристов, вошедших в шорт-листы премии ISU Skating Awards.

В категории «Самый ценный фигурист» номинированы призер ЧМ-2023 американец , трехкратный призер Олимпийских игр японец Шома Уно и его соотечественница – двукратная чемпионка мира .

На премию в номинации «Лучший новичок» претендуют (Бельгия), (Швейцария) и Хана Йошида (Япония).

В шорт-лист в категории «Самая зрелищная программа» вошли произвольная программа (Франция), произвольная программа Адама Сяо Хим Фа (Франция) и произвольный танец дуэта из Великобритании Лайла Фир – Льюис Гибсон.

В номинации «Лучший костюм» в тройку вошли бельгийка Луна Хендрикс (за произвольную программу), представительница Южной Кореи Хэ Ин Ли (за короткую программу) и танцевальный дуэт из США Мэдисон Чок – Эван Бейтс (за произвольный танец).

В категории «Лучший тренер» в тройку номинантов вошли Миэ Хамада, Стефан Ламбьель и Соноко Накано.

На звание «Лучший хореограф» претендуют Ше-Линн Бурн, Стефан Ламбьель и Бенуа Ришо.

Церемония вручения наград ISU Skating Awards пройдет 11 февраля 2024 года.