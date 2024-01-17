Малинин, Сакамото и Уно вошли в шорт-лист премии ISU Skating Awards в номинации «Самый ценный фигурист», Пинзарроне и Репонд претендуют на «Лучшего новичка»

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Объявлены имена фигуристов, вошедших в шорт-листы премии ISU Skating Awards.

В категории «Самый ценный фигурист» номинированы призер ЧМ-2023 американец Илья Малинин, трехкратный призер Олимпийских игр японец Шома Уно и его соотечественница – двукратная чемпионка мира Каори Сакамото

На премию в номинации «Лучший новичок» претендуют Нина Пинзарроне (Бельгия), Кимми Репонд (Швейцария) и Хана Йошида (Япония). 

В шорт-лист в категории «Самая зрелищная программа» вошли произвольная программа Кевина Аймо (Франция), произвольная программа Адама Сяо Хим Фа (Франция) и произвольный танец дуэта из Великобритании Лайла Фир – Льюис Гибсон. 

В номинации «Лучший костюм» в тройку вошли бельгийка Луна Хендрикс (за произвольную программу), представительница Южной Кореи Хэ Ин Ли (за короткую программу) и танцевальный дуэт из США Мэдисон Чок – Эван Бейтс (за произвольный танец).

В категории «Лучший тренер» в тройку номинантов вошли Миэ Хамада, Стефан Ламбьель и Соноко Накано. 

На звание «Лучший хореограф» претендуют Ше-Линн Бурн, Стефан Ламбьель и Бенуа Ришо. 

Церемония вручения наград ISU Skating Awards пройдет 11 февраля 2024 года.

16 комментариев
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За Нину и Илью
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Ответ Syndycate
А где Щербакова?
В шоу у Навки
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За Шому и Нину
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Я за Шому, Нину и Ришо. Если выиграет Илья тоже не против.
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Однозначно в новичках должна Нина побеждать.
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Кевину за "Болеро"! Адам и так в шоколаде. За него пусть Ришо получит лучшего хореографа, давно пора. Не знаю, дадут ли Илье выиграть второй год подряд, но только его вижу ценным. А вообще "узок круг этих людей") Одни и те же имена. Интересно, Закарян снова за кулисами Art On Ice всё это провернёт?
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Уно. Классно перезапустил карьеру, восстановил квадритт и 4-3 даже прыгает снова
А Малинин еще успеет
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