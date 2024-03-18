Филипп Херш: «Слова Ягудина меня часто удивляют. В свое время его уволили в разгар шоу – за злоупотребление алкоголем и недостойные высказывания»

Журналист Филипп Херш поделился мнением об Алексее Ягудине и Татьяне Тарасовой.

– Раз вы следите за тем, что происходит в России, замечаете ли вы некоторые острые высказывания российских спикеров – например, Жулина, Тарасовой или Ягудина?

– явно придерживается гомофобной точки зрения. Конечно, это печально.

Высказывания Алексея Ягудина меня тоже часто удивляют. В свое время Том Коллинз (американский промоутер ледовых шоу – Sports.ru) уволил его в разгар одного из туров – за злоупотребление алкоголем и недостойные высказывания. Тогда он пропал со всех радаров, а потом – когда в России случился взрыв интереса к фигурному катанию из-за побед девушек – всплыл как телекомментатор. С новыми гомофобскими заявлениями.

Разочаровался ли я в нем? Меня разочаровали бы такие заявления от любого человека. , к сожалению, тоже часто позволяет себе говорить сомнительные вещи. Все эти теории заговора, что Запад старается побольнее укусить российский спорт, просто смешны.

Все это очень грустно. Я знаком с и много лет, они мировые легенды – и мне очень их не хватает на соревнованиях. Мишин действительно профессор – он принес в фигурное катание математику и опередил время научным подходом к спорту.

Он получил отличное тренерское образование в российской системе, где огромное внимание уделяется именно научной стороне физической подготовки.

В Америке ведь совсем не так: скажем, в футболе твоего ребенка может тренировать сосед, который может быть не в курсе даже, что мяч круглый. Поэтому я вообще не удивлен, что господин Мишин добился таких результатов. Я отношусь к нему с огромным уважением и всегда буду обращаться к нему «господин Мишин», настолько он великий, – рассказал американский журналист.

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