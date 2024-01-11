Американский журналист Филипп Херш: «С российскими фигуристами соревнования намного интереснее. Там на самом деле много невероятных людей»

Теги Эван Лайсачек Тамара Москвина Евгений Плющенко сборная России допинг Алексей Мишин Этери Тутберидзе Камила Валиева Филипп Херш Фигурное катание

Журналист Филипп Херш считает, что с российскими фигуристами турниры интереснее.

«Я не торопился бы складывать все в одну корзину. Да, в России была масштабная допинговая программа перед Сочи-2014, плюс был допинг в других видах: легкой атлетике, плавании и так далее. Но ведь это не означает, что каждый российский спортсмен принимал допинг.

Сейчас у нас есть доказательства, что Камила Валиева приняла запрещенный препарат, но это не означает, что все спортсмены из группы Этери Тутберидзе принимали запрещенные препараты. Может, принимали, а, может, и нет. Но я бы не стал сваливать всех в одну кучу.

Но с российскими фигуристами соревнования становятся намного интереснее. Это же короли драмы: от Плющенко и Мишина, которые кричали, что у Лайсачека нет четверных, до Этери Тутберидзе и Тамары Москвиной, которая сама по себе произведение искусства. Там на самом деле много невероятных людей, настолько, что я даже хотел бы знать русский, чтобы поговорить с ними и узнать их получше», – сказал Херш в подкасте The Skating Lesson.

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13 комментариев
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и где же доказательства, что она именно "приняла".
Когда у американки это же вещество, то оказывается оно попало через витамины, а когда у нас то обязательно сама "приняла" и даже есть доказательства у них.
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Ответ vm68
Может принимали, а может нет. Нужно бы расследование под эгидой ООН, не меньше, организовать. Или еще не вечер?
Хайли лайкли. Привыкнуть уже к этому надо(
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Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал © Херш, похоже, просится на стажировку на sports.ru)
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Может принимали, а может нет. Нужно бы расследование под эгидой ООН, не меньше, организовать. Или еще не вечер?
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То ли об…л, то ли похвалил😀
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Лол, амер рассказывает нам про допинг. Может он лучше расскажет о допинговых рекордах в бейсболе, амер.футболе, велогонках, ММА и прочих силовых направлениях? Как там дела, Херш? Как там Симон Байлз? Как там лыжники астматики, которые уже сами стебутся над этой темой? Когда на все эти вопросы поступят адекватные ответы, тогда ты Херш будешь иметь право открывать рот на тему допинга в России. Безусловно такая проблема имеется в каком-то масштабе, но большая её часть вызвана вот такими медийными набросами и фейками, людьми которые меняют пол, лицо и так далее и которым потом НЕОБХОДИМО верить на слово. И естественно это всё делалось параллельно со всеми другими гадостями в отношении нашей страны, сейчас мы видим апогей этого глобального процесса, который просто разваливается на глазах. Верю что допинговая тема в США вылезет наружу, также как и успехи немецкой экономики в посление 2 года в виде навоза на улицах и бастующих работников транспорта и других отраслей.
Лицемеры.
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нормально так расчесал Филиппок
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Допускаем россиян,пишем что все у них доперы и ловим хайп) А так про что писать?!
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Суждения забавные и противоречивые, но последний абзац (особенно про Москвину) крут!
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Так а что тебе мешает выучить язык?
А в целом,сказал вполне всё правильно.
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Аргументы своеобразные, но в целом посыл правильный))
Пусть учит русский: сможет все сплетни читать и участвовать в баталиях в комментариях на спортсе))
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