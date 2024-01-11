Американский журналист Филипп Херш: «С российскими фигуристами соревнования намного интереснее. Там на самом деле много невероятных людей»

Журналист Филипп Херш считает, что с российскими фигуристами турниры интереснее.

«Я не торопился бы складывать все в одну корзину. Да, в России была масштабная допинговая программа перед Сочи-2014, плюс был допинг в других видах: легкой атлетике, плавании и так далее. Но ведь это не означает, что каждый российский спортсмен принимал допинг.

Сейчас у нас есть доказательства, что приняла запрещенный препарат, но это не означает, что все спортсмены из группы Этери Тутберидзе принимали запрещенные препараты. Может, принимали, а, может, и нет. Но я бы не стал сваливать всех в одну кучу.

Но с российскими фигуристами соревнования становятся намного интереснее. Это же короли драмы: от и , которые кричали, что у Лайсачека нет четверных, до и , которая сама по себе произведение искусства. Там на самом деле много невероятных людей, настолько, что я даже хотел бы знать русский, чтобы поговорить с ними и узнать их получше», – сказал Херш в подкасте The Skating Lesson.