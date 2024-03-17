Татьяна Тарасова: «На месте Макрона я бы предложила, чтобы вся российская команда участвовала в Олимпийских играх, а потом уже что-то другое»

Татьяна Тарасова прокомментировала высказывания президента Франции Макрона.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция предложит России ввести режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады-2024.

«На месте Макрона я бы предложила, чтобы вся российская команда участвовала в Олимпийских играх, а потом уже что-то другое. Ему надо думать в другом направлении – как пригласить всех русских спортсменов.

Наше неучастие в Олимпиаде — нелогично. Когда сильнейшие спортсмены, которые всегда украшали Олимпийские игры своим присутствием, отстранены — это ненормально. Редкий идиотизм», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Захарова о словах Макрона про прекращение огня на Украине на время Олимпиады: «Выхожу с ответным предложением: прекратить поставки вооружений, из которых убивают мирных»