Татьяна Тарасова: «На месте Макрона я бы предложила, чтобы вся российская команда участвовала в Олимпийских играх, а потом уже что-то другое»

Теги Татьяна Тарасова Париж-2024 Политика Эммануэль Макрон Фигурное катание

Татьяна Тарасова прокомментировала высказывания президента Франции Макрона.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция предложит России ввести режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады-2024.

«На месте Макрона я бы предложила, чтобы вся российская команда участвовала в Олимпийских играх, а потом уже что-то другое. Ему надо думать в другом направлении – как пригласить всех русских спортсменов.

Наше неучастие в Олимпиаде — нелогично. Когда сильнейшие спортсмены, которые всегда украшали Олимпийские игры своим присутствием, отстранены — это ненормально. Редкий идиотизм», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Захарова о словах Макрона про прекращение огня на Украине на время Олимпиады: «Выхожу с ответным предложением: прекратить поставки вооружений, из которых убивают мирных»

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50 комментариев
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При всем уважении к госпоже Тарасовой, жизни людей важнее спортивной карьеры спортсменов.
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ТАТ решила, что хватит , обсуждать Валиеву,Ягудина, Тутберидзе, пора и Макрону пару советов дать.
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Ответ inkogniatti
Сейчас не оправдываю российскую армию, но после вторжения сша в Ирак и геноцида местного населения, их в спорте нигде не банили. Украинский континент, кстати в Ираке тоже был
Сша оккупировали ирак? Ирак вошел в состав сша? Причина отстранения именно оккупация
+19
-7
+12
Ответ Howard Norfolk
ТАТ решила, что хватит , обсуждать Валиеву,Ягудина, Тутберидзе, пора и Макрону пару советов дать.
Иногда выходишь внутри своей головы на такой уровень, что можешь давать ценные советы вообще по любым вопросам)
+11
-1
+10
Наше неучастие в Олимпиаде — нелогично.
.....
Чего-то я не понял, вчера же говорила что никто не поедет и это логично.
Где, блин, логика? А, это не про неё, сорян))
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Ответ Carlton Palmer
Комментарий удален модератором
Вы думаете, что весь мир мечтает нас убить? тогда это наша вина.
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Иногда лучше промолчать, хотя сейчас любая дичь катит)
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Тарасова: «На месте Макрона я бы предложила... --- Хорошо хоть, что Тарасова не на месте Макрона...
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сразу видно: человек из страны советов.
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Ответ Аслан Ильясов
Вариант с прекращением огня на период олимпиады, это как раз то что им нужно в данный момент на поле битвы. Этим месяцем они с полна воспользуются, таких шансов им давать нельзя
Ты уже на передовой?
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Вот куда она лезет аа? Ваше дело ТАТ комментировать да с внуками нянчиться ( Ах да, у вас же нет внуков, простите. За то было три мужа) ).
И кто этот уникум что постоянно у нее интервью берет??
Не иначе тот же что и у Мостового.
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Ответ Carlton Palmer
Комментарий удален модератором
Это только твоя беда, что кругом ты видишь врагов.
По другому, это называется паранойя!
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Когда будут выборы баб Тани президентом Франции?
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Ответ Виктор Войнов
а может она хочет привлечь его внимание и урвать немного женского счастья
Действительно, Макрон ведь известен тем, что любит женщин постарше
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Не буду комментировать Тарасову, а то забаните. Но у неё совсем уже подсохло.
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Лучше бы ввел войска как обещал. Тогда народ во Франции устроит незабываемую Олимпиаду!
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Можно подумать что кто-то будет слушать Макрона.
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0
+2
Ответ Howard Norfolk
ТАТ решила, что хватит , обсуждать Валиеву,Ягудина, Тутберидзе, пора и Макрону пару советов дать.
а может она хочет привлечь его внимание и урвать немного женского счастья
+2
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+1
Ответ andrey kaluga
Сша оккупировали ирак? Ирак вошел в состав сша? Причина отстранения именно оккупация
Израиль оккупировал территорию Палестины, Турция- территорию Кипра...что со спортсменами Израиля или Турции?
+2
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+1
Ответ Dizzod
Ну фигуристов можно было бы пригласит в Париж.
В Париже будет летняя Олимпиада, фигуристов там не будет в любом случае.
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Ответ Carlton Palmer
Комментарий удален модератором
И когда это началось у вас?
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Ответ Coongur
Поспите с его с бабушкой-трансгендером, посмотрим как заговорите))
Ты уже испытал эту радость? 😏
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Полностью согласен с Татьяной Анатольевной!
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Но ты не на месте Макрона. Сиди уже в Ледниковлм периоде
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Ответ inkogniatti
Сейчас не оправдываю российскую армию, но после вторжения сша в Ирак и геноцида местного населения, их в спорте нигде не банили. Украинский континент, кстати в Ираке тоже был
Комментарий удален модератором
Согласен
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
На месте Макрона это по соседству с теми, кто на месте Наполеона. Так что Анатольевне - здоровья.
+3
-3
0
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
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