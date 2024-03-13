Константинова о шоу-турнире: «Зачем вы меня ставите, показываете в новостях, чтобы на следующий день молча снять? Это унизительно и очень обидно»

Станислава Константинова назвала оскорбительным и унизительным снятие с турнира шоу-программ.

«Я давно придумала идею с «Бременскими музыкантами». Просто подумала, что нужно что-то веселое и запоминающееся, чтобы заявку одобрили. Если будет что-то простое или скучное, скорее всего, меня не рассмотрят даже.

Понимала, что нужно что-то яркое, цепляющее, что реально было бы интересно посмотреть. Плюс то, что я действительно смогла бы сделать, выкатать и раскрыть. Я выбрала эту музыку, примерно накидала себе, что могла бы сделать, и отправила.

У меня не было никаких сомнений в себе, потому что в декабре я начала снова кататься. Я очень много тренировалась. Много занималась катанием, прыжки тоже восстанавливаю. То есть вопрос о физической готовности не стоит.

Мне кажется, человек, который прыгает тройные, не может быть в плохой форме. Чтобы я прыгнула тройные, мне нужно набрать определенные кондиции, которые точно должны соответствовать уровню «Русского вызова». То есть все претензии, что я давно не каталась... Я давно не выступала.

Ладно, если бы я пришла, вообще не катаясь два года, не тренируясь, сделала бы себе бог знает какой номер за два дня, «халтурку» из старых программ, и пришла бы еле едущей. И сказала бы: «Берите меня, буду кататься с лучшими спортсменами страны!»

Но я тренировалась долго и прибавила в своем катании, стала намного мощнее. Да, у меня вес больше, чем в спорте, бесспорно. Но я прыгаю тройные. Я выставляю в инстаграме, и мне пишут: кажется, это выше и пролетнее, чем было в спорте.

Мне было настолько неприятно. Я пыталась найти от организаторов конкретную причину – почему нет? Спрашивала, и мне каждый раз говорили новую интересную версию про мои недостатки. Которая меня, естественно, задевала.

Я напрямую подошла и спросила: «А в чем причина?» Говорят: «У тебя нет элементов». Я говорю: «Вам нужны тройные прыжки? Я могу прыгнуть сальхов». Если бы вы сразу сказали, что вам нужны тройные прыжки и много элементов, я бы, наверное, следовала этому ТЗ.

«У тебя пустой номер». Почему пустой – в плане прыжков? «Да нет, в общем».

«Ты медленная». У меня хореографии много натыкано. Я что там должна делать? Крюк, выкрюк, твизлы? Не понимаю. У меня хореография поставлена, на каждое слово какое-то движение, какие-то финтифлюшки. Собираюсь снять все-таки этот номер и опубликовать его.

Нам никто не прислал средства – вот на них поставьте программу у хорошего постановщика, по регламенту 250 тысяч, вы поставьте, сшейте и приезжайте, мы оценим. Так не было.

Вот эти прописанные в регламенте средства – это на совести организаторов. Не знаю, дойдут ли эти средства для меня или нет. Но я на этот турнир была готова приехать и сама еще заплатить.

Это был мой душевный порыв, личная инициатива. Я не за деньги катаюсь, это было для меня важно. В моем любимом городе, хороший номер, веселая интересная тема. Готова была на голове крутиться, чтобы соответствовать этому номеру.

Если бы мне заранее позвонили, когда одобрили заявку, и спросили: «Стася, ты в какой форме? Как ты катаешься? Будут ли прыжки? И вообще мы бы хотели сначала посмотреть твой номер, может, ты сбросишь его?»

Я была готова прислать видео. Нет такого, что я считаю себя какой-то примой, что я должна кататься без согласования и в любом случае. Сказали бы заранее: отсмотрим твой номер, ничего не обещаем. Но когда вы мне ставите заявку...

Я не претендую на то, что я самая популярная фигуристка. Но это мой родной город. Как минимум 150 человек придет просто моих знакомых.

Зачем вы меня ставите, показываете в новостях в 9 вечера, чтобы на следующий день молча меня снять? Это было оскорбительно, унизительно и очень обидно. Меня это ранило до глубины души, просто сидела и плакала.

Подходила к организаторам и говорила: давайте я что-нибудь переделаю, добавлю прыжок. Еще раз прокатаю. <...> Старалась выдать максимум, но мне просто сказали: Стася, это не наш уровень. Не формат. Может быть, в следующем году, но нет», – сказала в интервью Okko.

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