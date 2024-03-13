Константинова о шоу-турнире: «Зачем вы меня ставите, показываете в новостях, чтобы на следующий день молча снять? Это унизительно и очень обидно»

Теги сборная России женское катание Станислава Константинова Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Станислава Константинова назвала оскорбительным и унизительным снятие с турнира шоу-программ.

«Я давно придумала идею с «Бременскими музыкантами». Просто подумала, что нужно что-то веселое и запоминающееся, чтобы заявку одобрили. Если будет что-то простое или скучное, скорее всего, меня не рассмотрят даже.

Понимала, что нужно что-то яркое, цепляющее, что реально было бы интересно посмотреть. Плюс то, что я действительно смогла бы сделать, выкатать и раскрыть. Я выбрала эту музыку, примерно накидала себе, что могла бы сделать, и отправила.

У меня не было никаких сомнений в себе, потому что в декабре я начала снова кататься. Я очень много тренировалась. Много занималась катанием, прыжки тоже восстанавливаю. То есть вопрос о физической готовности не стоит.

Мне кажется, человек, который прыгает тройные, не может быть в плохой форме. Чтобы я прыгнула тройные, мне нужно набрать определенные кондиции, которые точно должны соответствовать уровню «Русского вызова». То есть все претензии, что я давно не каталась... Я давно не выступала.

Ладно, если бы я пришла, вообще не катаясь два года, не тренируясь, сделала бы себе бог знает какой номер за два дня, «халтурку» из старых программ, и пришла бы еле едущей. И сказала бы: «Берите меня, буду кататься с лучшими спортсменами страны!»

Но я тренировалась долго и прибавила в своем катании, стала намного мощнее. Да, у меня вес больше, чем в спорте, бесспорно. Но я прыгаю тройные. Я выставляю в инстаграме, и мне пишут: кажется, это выше и пролетнее, чем было в спорте. 

Мне было настолько неприятно. Я пыталась найти от организаторов конкретную причину – почему нет? Спрашивала, и мне каждый раз говорили новую интересную версию про мои недостатки. Которая меня, естественно, задевала. 

Я напрямую подошла и спросила: «А в чем причина?» Говорят: «У тебя нет элементов». Я говорю: «Вам нужны тройные прыжки? Я могу прыгнуть сальхов». Если бы вы сразу сказали, что вам нужны тройные прыжки и много элементов, я бы, наверное, следовала этому ТЗ.

«У тебя пустой номер». Почему пустой – в плане прыжков? «Да нет, в общем». 

«Ты медленная». У меня хореографии много натыкано. Я что там должна делать? Крюк, выкрюк, твизлы? Не понимаю. У меня хореография поставлена, на каждое слово какое-то движение, какие-то финтифлюшки. Собираюсь снять все-таки этот номер и опубликовать его.  

Нам никто не прислал средства – вот на них поставьте программу у хорошего постановщика, по регламенту 250 тысяч, вы поставьте, сшейте и приезжайте, мы оценим. Так не было.

Вот эти прописанные в регламенте средства – это на совести организаторов. Не знаю, дойдут ли эти средства для меня или нет. Но я на этот турнир была готова приехать и сама еще заплатить.

Это был мой душевный порыв, личная инициатива. Я не за деньги катаюсь, это было для меня важно. В моем любимом городе, хороший номер, веселая интересная тема. Готова была на голове крутиться, чтобы соответствовать этому номеру.

Если бы мне заранее позвонили, когда одобрили заявку, и спросили: «Стася, ты в какой форме? Как ты катаешься? Будут ли прыжки? И вообще мы бы хотели сначала посмотреть твой номер, может, ты сбросишь его?»

Я была готова прислать видео. Нет такого, что я считаю себя какой-то примой, что я должна кататься без согласования и в любом случае. Сказали бы заранее: отсмотрим твой номер, ничего не обещаем. Но когда вы мне ставите заявку...

Я не претендую на то, что я самая популярная фигуристка. Но это мой родной город. Как минимум 150 человек придет просто моих знакомых.

Зачем вы меня ставите, показываете в новостях в 9 вечера, чтобы на следующий день молча меня снять? Это было оскорбительно, унизительно и очень обидно. Меня это ранило до глубины души, просто сидела и плакала.

Подходила к организаторам и говорила: давайте я что-нибудь переделаю, добавлю прыжок. Еще раз прокатаю. <...> Старалась выдать максимум, но мне просто сказали: Стася, это не наш уровень. Не формат. Может быть, в следующем году, но нет», – сказала Константинова в интервью Okko. 

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56 комментариев
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позорная история, конечно.
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+35
Видно, что у Стаси крик души. Второй год ее прокатывают с этим шоу, допуская очень сомнительные номера при этом. Не думаю, что она потерялась бы на общем фоне. Очень некрасиво со стороны канала, действительно унизительно. Будем ждать видео программы хотя бы и без спецэффектов.
+29
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+28
В какой бы форме ни была Стася, но хуже всех она бы точно не выступила. Особенно если учесть, что на турнир пригласили тех же Петрову и Тихонова, который вообще не катят в силу возраста.
Надеюсь, на следующий год большинство фигуристов вообще откажется участвовать в этом театре абсурда.
+27
0
+27
Ужасно некрасивая история. Стасю хотела бы посмотреть. Жду её видео с номером
+23
-1
+22
Ответ Назар Игорь
Кстати господин Рудковский за участие в этом шоу затребовал 10 000 000 ₽. Каков аппетитик?
Правильно прикололся,все равно бы Лёше дали победу.
А со Стачей некрасиво поступили,как и с теми,чьи номера не показали по телевидению.
Стася ,выкладывай в интернет,очень интересно,что ты подготовила.
+21
-2
+19
Очередной распил бабла, вот что представляло из себя это шоу-программ. Допустили до участия одних блатных. Устроили из шоу ледниковый период. Молодец Константинова, что не молчит. Удачи ей!
+19
0
+19
В смысле 250к не дошли? И этот взнос распилили? Интересно, до остальных дошли?
+19
0
+19
Ответ ЛЮДМИЛА
Стася, хватит унижаться.
Это не унижение. Это отстаивание личных границ. Ее обидели и задели за живое, она защищается.
Могли бы просто сказать: эфирного времени нет, давай мы тебя снимем тихонько, как будто бы ты заболела. Но они же зачем-то еще и оскорбили. Вот этого не понимаю
+13
-1
+12
Мерзкая история. Конечно, хорошо было бы сначала глянуть программу, чтобы проверить, насколько слова Стаси соответствуют реальности, но уж сомнений в том, что ее номер гораздо богаче хореографически, чем у тех же Петровой с Тихоновым, у меня нет. Да, возраст, да, они ЧМ и допускаются без отбора. Но какое же лицемерие заявлять Стасе, что она «не формат», а потом показывать на турнире это и еще несколько чисто ЛПшных программ. Ну а то, что организаторы еще и деньги на постановку придержали, их дискредитирует окончательно. Впрочем, на награждении судьи уже продемонстрировали нам, что регламент писался исключительно для красного словца, почему бы не нарушить его еще раз?
+11
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+11
Ответ Marina Syrovova
Где обещанное видео
Это дело не пяти минут - нужен лёд
+11
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+10
Стася они проявили неуважение не только к тебе одной, но и к нам, зрителям, кто покупал билеты чтобы увидеть тебя. Их шоу все равно провалилось. Стася мы тебя любим и всегда ждем! Тысячи людей поддержали тебя после несправедливого снятия! Ты сама видела какая у тебя огромная армия преданных болельщиков!
+10
0
+10
Ответ deli_skate
Одно и то же уже неделю. Ноет-ноет... по второму кругу пошла. Пусть идёт по третьему в экпресс-газету)))
Ноете здесь только вы.
+11
-1
+10
Похоже денег заранее никому не давали.
+10
0
+10
Фигурное катание превратили в гадюшник. Сначала подлейшее и несправедливое снятие Стаси с турнира, теперь скандал между Тарасовой и Тутберидзе. Позор организаторам турнира шоу-программ. Нельзя так поступать с людьми, нельзя, тем более против девушки которая готовилась к этому турниру и мы были рады ее увидеть! Организаторы опозорились на всю страну!
+10
-1
+9
ждем видео номера!!
+10
-1
+9
Да, поунижали девушку от души конечно!
+7
0
+7
Ответ Sportsfan
Видно, что у Стаси крик души. Второй год ее прокатывают с этим шоу, допуская очень сомнительные номера при этом. Не думаю, что она потерялась бы на общем фоне. Очень некрасиво со стороны канала, действительно унизительно. Будем ждать видео программы хотя бы и без спецэффектов.
Да, Стася красиво смотрится на льду. Не думаю, что в откровенно плохой форме она бы вообще стала пытаться влезть в этот проект )
+7
0
+7
Ответ Marina Syrovova
Где обещанное видео
Лично Вам она ничего не обещала. Если так хотите увидеть видео, заплатите за аренду льда, который не дешево стоит, а то привыкли на халяву требовать.
+9
-2
+7
Очень искренняя Стася. Первый канал надо просто бойкотировать. Неужели нет выхода какого-то, вывести ФК на спортивные каналы? Пусть не Матч тв, какой-то другой.
+6
0
+6
Ответ Kathryna
Стася в хорошей форме, прыгает тройные прыжки. А в этом шоу можно было и вообще без прыжков обойтись.
Как некоторые куда более заслуженные фигуристки прыгают тройные прыжки, мы на этом шоу тоже видели. Еще и получают похвалу за то, что встали после падения, тоже.
+5
0
+5
Ответ Nowhere_Girl
Да, Стася красиво смотрится на льду. Не думаю, что в откровенно плохой форме она бы вообще стала пытаться влезть в этот проект )
Стася в хорошей форме, прыгает тройные прыжки. А в этом шоу можно было и вообще без прыжков обойтись.
+5
0
+5
Ответ Любитель_ФК
Так по телевизору в рекламе шоу "Русский вызов" показали и то хорошо. Для Стаси это даже здорово, а вы что не видели?
Я не смотрю ТВ.
На шоу была в Юбилейном.
Ну знаете, это немножко так не этично по отношению к спортсмену, мягко говоря)
+5
0
+5
Ответ Kareglazaya
В какой бы форме ни была Стася, но хуже всех она бы точно не выступила. Особенно если учесть, что на турнир пригласили тех же Петрову и Тихонова, который вообще не катят в силу возраста. Надеюсь, на следующий год большинство фигуристов вообще откажется участвовать в этом театре абсурда.
Покупать билеты уже точно многие не будут.
+4
0
+4
Странно все это
+4
0
+4
Ответ Любитель_ФК
Комментарий скрыт
Так её вообще не взяли в итоге, вы о чем?
+4
0
+4
Мое уважение Стаси Константиновой за ее позицию! Смелая девушка, не стала молчать. Со стороны организаторов все оказалось еще хуже чем мы думали, еще и деньги не заплатили. Первый канал в тот день показывал фрагмент с ее репитиции и она там красиво катала номер. Веселых номеров было мало и номер Стаси был необходим для шоу. Я согласен, что в плохой форме не может находится фигуристка прыгающая тройные. Видно, что цель была снять ее с турнира любой ценой. На следующий год этот турнир нужно игнорировать, зрителям в первую очередь.
+3
0
+3
Ответ Nowhere_Girl
А Горелкины куда подевались из списка участников, не знаете?
Горелкиных сняли в тот же вечер, что и Стасю. Потом вырезали из эфира несколько участников. Позор!
+2
0
+2
Ответ Kathryna
Да.
Да, нехило)))
+2
0
+2
Всем участникам должны были заплатить 250 тысяч за номер и реквизит?
+2
0
+2
Ответ Nowhere_Girl
Всем участникам должны были заплатить 250 тысяч за номер и реквизит?
Да.
+1
0
+1
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