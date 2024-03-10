Рудковская о шоу-турнире: «Муравьеву вырезали из эфира Первого канала, показав только в интернете. Безобразие и унижение»

Теги телевидение сборная России Первый канал танцы на льду Екатерина Гордеева чемпионат России мужское катание женское катание Яна Рудковская Егор Базин Сергей Гриньков Максим Некрасов Макар Игнатов Елизавета Худайбердиева Андрей Мозалев Софья Муравьева Василиса Кагановская Открытый турнир по шоу-программам Ольга Черносвитова Фигурное катание

Яна Рудковская возмутилась тем, что номер Софьи Муравьевой не показали на ТВ.

9 марта фигуристка выступала на турнире шоу-программ «Русский вызов». Она получила 1 балл от жюри (итоговое девятое место).

«Софью Муравьеву, вице-чемпионку России и 2-кратную чемпионку России по прыжкам вырезали из эфира Первого канала турнира фигуристов «Русский вызов», показав только в интернете.

Она посвятила очень трогательный номер двукратному олимпийскому чемпиону Сергею Гринькову, который трагически погиб на льду в 1995 году. Его на тот момент жена Екатерина Гордеева – двукратная олимпийская чемпионка – дала благословение Софье на представление этой истории и записала видео.

Во всех народных чатах у поклонников Муравьева Соня в тройке фаворитов. То есть, если ее вырезали из эфира, трансляцию которого Первый канал начал через час, то судьи заведомо не могли ее отсудить. Потому что если бы она выиграла или ее высоко оценили, зрители бы даже не увидели этот номер!

И вообще, сам факт вырезания без предупреждения фигуристки, которая единственная из девочек топ-3 призеров чемпионата России действующих – просто вопиющий факт. .

Первый канал в лице главы дирекции спортивного вещания Черносвитовой Ольги заявили на это: «Мы Первый канал, делаем что хотим, платим за этот турнир, редакционное решение после просмотра репетиции – вырезать этот номер, нам он не понравился».

Кому не понравился ? Кто решил не включить? Почему он не мог быть оценен жюри? То есть им изначально сказали его не оценивать. Такое безобразие и унижение. Очень хочется, чтобы руководство Первого канала увидело это и отреагировало .

Также, по моим данным, по телевизору не показали выступления Игнатова, Кагановскую/ Некрасова, Худайбердиеву/ Базина, Мозалева. Сколько времени, сил и души фигуристы вложили в эти номера – и такое отношение. Вы считаете это порядочным ? У нас везде и так отмена нашим спортсменам! И еще в родной стране терпеть такие унижение … Слов нет…» – написала продюсер Рудковская в телеграм-канале.

Рудковская является совладельцем академии «Ангелы Плющенко», где тренируется Муравьева.

82 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Можно ненавидеть Яну, но тут она права. Семененко тоже не хотели показывать изначально, но потом все же вставили в трансляцию
+59
-17
+42
Номер Сони был хороший, послепрокатный спич лишний, мягко говоря.
То, что из трансляции вырезали несколько номеров очень непорядочно со стороны Первого канала, но абсолютно не ново, не в первый же раз...
+31
-6
+25
"2-кратную чемпионку России по прыжкам", Яна ты говори, да не заговаривайся.
Что некоторых вырезали, неприятно конечно, но это не в первый раз, Первый и из эфиров соревнований часто кого-то вырезает. Номер Муры конечно спекуляция жуткая, но турнир в принципе весь ангажированный, да и провальный.
Путь останется на совести Первого, Авера и Ко
+31
-7
+24
А Черносвитова добавить не хочет, что это деньги налогоплательщиков???
+26
-9
+17
Это действительно так? По ТВ не показали???
Нет, меня Первый канал не устаёт удивлять)
+19
-2
+17
Кореец ничего не понимал в интригах и дал Соне и очко и специальный приз.
+19
-2
+17
Я хотела Игнатова посмотреть, его вырезали. Думала, что я ошиблась, а вон оно че. Короче, дирекцию спортпрограмм на мыло.
+15
-1
+14
Безобразие. Первый канал - днище. Устроили междусобойчик с распилом гос.бабла и не стыда, ни совести у них.
+16
-3
+13
Ответ AAPolyansky
есть редакционная политика Первого канала, в силу которой Первый канал решил, что для эфира номер не подходит - в чем с Первым каналом трудно не согласиться (хотя в эфир попали не менее кринжовые номера). требовать что-то у Первого канала довольно странно: создайте свой канал и показывайте там Муравьеву 24/7, а в чужой монастырь со своим уставом не ходят
Вообще-то это турнир, а не междусобойчик в кабаке.
+17
-4
+13
Ответ Владимир Харько
Кореец ничего не понимал в интригах и дал Соне и очко и специальный приз.
У меня было ощущение, что он только её фамилию более-менее произносить научился🤣🤣🤣
+11
-1
+10
Первый канал портит фигурное катание, это спорт и это турнир, почему кого-то вырезают? Одобрили номера, значит показывайте всех.
+12
-3
+9
Организаторы и правда "отличились" в этом году. Еще хлеще, чем в прошлом.
+8
-1
+7
Боже в комментах под постом аудитория Яны нашла руку Тутберидзе, при том, что она вообще никаким образом не участвовала в постановках этого турнира 🤦‍♀️ нашли крайнюю, не Авербуха же и Ко обвинять
+13
-7
+6
Да они и в прошлом году вырезали номера, Кондратюка, вроде, ещё кого-то. Яне не пох сейчас? Молодец, что подняла эту тему, но толку не будет. Отмыли денюжку в очередной раз, с позорным "судейством" и базарным поведением судей - всё как всегда.
+7
-1
+6
В этом Рудковская права. Первый бессовестно использует своё "особенное" положение. Ну и скорее всего имеет нехилые барыши от доступа к контенту и сервису. И чихать на людей.
+6
-1
+5
Трудно не согласиться.
+8
-3
+5
Ответ Olga.t
Номер Сони был хороший, послепрокатный спич лишний, мягко говоря. То, что из трансляции вырезали несколько номеров очень непорядочно со стороны Первого канала, но абсолютно не ново, не в первый же раз...
Было лишним упоминание Яны, видимо как раз это и не понравилось Первому каналу, могли просто вырезать интервью
+9
-4
+5
Ответ Latika S
Мне кажется, просто было ограничение по времени. Вряд ли Муравьёву принципиально не показали
Конечно принципиально, единственную из одиночниц
+8
-3
+5
Двукратная чемпионка по прыжкам, скорее имеется в виду в команде, это, конечно, нужно указывать. Так получилось, что Соня единственная оказалась в командах, которые победили. На первом турнире в команде у Плющенко, на втором у Козловского.
+6
-1
+5
Ответ Титюля
Кто такая эта Рудковская? Что она делает в фигурном катании? Что это за звание такое «чемпион по прыжкам»?
Какая вам разница,кто Рудковская? Соня прекрасно исполнила номер и непонятно совершенно,зачем его вырезали.Как и другие номера.
+6
-2
+4
Нельзя объять необъятное, как говорил Козьма Прутков.
Надо набирать столько участников, сколько может уместиться в эфирное время. Кроме того, нельзя забывать, что львиное время этого шоу уделяется членам жюри.
+4
0
+4
Соня много чего сказала после номера,благодарила Рудковскую за идею,а они враги с Черносвитовой. Вот и вырезали Соню(
+6
-2
+4
Яна не самый приятный человек, но здесь не согласиться с ней невозможно. Очень некрасивая ситуация...
+5
-1
+4
Ответ Рита Стародубцева
Это действительно так? По ТВ не показали??? Нет, меня Первый канал не устаёт удивлять)
Да, не показали. Ни Соню, ни КН, ни еще других ребят. + решили сократить награждение и показать только награды за первые три места.

Видимо, чтобы люди не увидели, как ФФКР прогнулись перед Сигаловой и ее хотелками)
+3
0
+3
Все, кому это было интересно, смотрели в прямом эфире, на сайте или в ОККО и видели всех. Кому не интересно, так им вообще пофиг что там вырезали.
+4
-1
+3
Ответ Anna
Боже в комментах под постом аудитория Яны нашла руку Тутберидзе, при том, что она вообще никаким образом не участвовала в постановках этого турнира 🤦‍♀️ нашли крайнюю, не Авербуха же и Ко обвинять
Да, и Мозалёва из эфира тоже вырезала Тутберидзе.
+4
-1
+3
Ответ Karamazoff
А кого еще вырезали?
"Также, по моим данным, по телевизору не показали выступления Игнатова, Кагановскую/ Некрасова, Худайбердиеву/ Базина, Мозалева. Сколько времени, сил и души фигуристы вложили в эти номера – и такое отношение."
+4
-1
+3
Согласна с тем, что вырезать номера фигуристов из эфира - это безобразие просто. Сначала не допустили вообще Стасю и ЛГ, потом вырезали КН, Соню и других.

Зато всякие нудли оставили в эфире - было ощущение, что все под одну музыку катят просто по кругу.

Вот я лично смотрела по ТВ и очень ждала Кагановскую-Некрасова, а их тупо вырезали - отвратительно.
+3
0
+3
Ответ AAPolyansky
есть редакционная политика Первого канала, в силу которой Первый канал решил, что для эфира номер не подходит - в чем с Первым каналом трудно не согласиться (хотя в эфир попали не менее кринжовые номера). требовать что-то у Первого канала довольно странно: создайте свой канал и показывайте там Муравьеву 24/7, а в чужой монастырь со своим уставом не ходят
У Сони был номер, посвящённый выдающимся русским фигуристам, некоторые молодые болельщики ФК даже не знают о такой паре
+3
0
+3
Да, не хорошо получилось.
Даже не знаю, что сказать.
Софья я тебя Люблю❤️
+4
-1
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий