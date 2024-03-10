Рудковская о шоу-турнире: «Муравьеву вырезали из эфира Первого канала, показав только в интернете. Безобразие и унижение»

Яна Рудковская возмутилась тем, что номер Софьи Муравьевой не показали на ТВ.

9 марта фигуристка выступала на турнире шоу-программ «Русский вызов». Она получила 1 балл от жюри (итоговое девятое место).

«Софью Муравьеву, вице-чемпионку России и 2-кратную чемпионку России по прыжкам вырезали из эфира Первого канала турнира фигуристов «Русский вызов», показав только в интернете.

Она посвятила очень трогательный номер двукратному олимпийскому чемпиону Сергею Гринькову, который трагически погиб на льду в 1995 году. Его на тот момент жена Екатерина Гордеева – двукратная олимпийская чемпионка – дала благословение Софье на представление этой истории и записала видео.

Во всех народных чатах у поклонников Муравьева Соня в тройке фаворитов. То есть, если ее вырезали из эфира, трансляцию которого Первый канал начал через час, то судьи заведомо не могли ее отсудить. Потому что если бы она выиграла или ее высоко оценили, зрители бы даже не увидели этот номер!

И вообще, сам факт вырезания без предупреждения фигуристки, которая единственная из девочек топ-3 призеров чемпионата России действующих – просто вопиющий факт. .

Первый канал в лице главы дирекции спортивного вещания Черносвитовой Ольги заявили на это: «Мы Первый канал, делаем что хотим, платим за этот турнир, редакционное решение после просмотра репетиции – вырезать этот номер, нам он не понравился».

Кому не понравился ? Кто решил не включить? Почему он не мог быть оценен жюри? То есть им изначально сказали его не оценивать. Такое безобразие и унижение. Очень хочется, чтобы руководство Первого канала увидело это и отреагировало .

Также, по моим данным, по телевизору не показали выступления Игнатова, Кагановскую/ Некрасова, Худайбердиеву/ Базина, Мозалева. Сколько времени, сил и души фигуристы вложили в эти номера – и такое отношение. Вы считаете это порядочным ? У нас везде и так отмена нашим спортсменам! И еще в родной стране терпеть такие унижение … Слов нет…» – написала продюсер Рудковская в телеграм-канале.

Рудковская является совладельцем академии «Ангелы Плющенко», где тренируется Муравьева.