Мозалев о жюри на шоу-турнире: «Как-то разбавлять надо, чтобы были судьи и из фигурного катания, чтобы было более-менее честно»

Фигурист Андрей Мозалев предложил изменить судейство на турнире шоу-программ.

9 марта Мозалев представил номер по мотивам поэмы Сергея Есенина «Черный человек». За свое выступление он не получил баллов от жюри, в состав которого вошли деятели искусства: Сергей Безруков, Егор Дружинин, Виктория Исакова, Борис Эйфман, Ким Кимин, Алла Сигалова и Аида Гарифуллина.

«Остались очень хорошие впечатления, классные эмоции получил, не сравнимые ни с чем, вроде это шоу, а вроде и турнир, поэтому новые и странные ощущения от этого. Поддержка зала была очень хорошей, были полные трибуны.

Идея номера принадлежит Бетине Поповой, все она сделала. Для постановки номера достаточно мало времени было, потому что когда подавали заявку, только через какое-то время ее приняли, после этого начали ставить номер. По поводу судейства – мне кажется, как-то разбавлять надо, чтобы были судьи и из фигурного катания, чтобы было более-менее честно», – отметил Мозалев.

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