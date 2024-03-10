Мозалев о жюри на шоу-турнире: «Как-то разбавлять надо, чтобы были судьи и из фигурного катания, чтобы было более-менее честно»

Теги сборная России мужское катание Бетина Попова Андрей Мозалев Фигурное катание

Фигурист Андрей Мозалев предложил изменить судейство на турнире шоу-программ.

9 марта Мозалев представил номер по мотивам поэмы Сергея Есенина «Черный человек». За свое выступление он не получил баллов от жюри, в состав которого вошли деятели искусства: Сергей Безруков, Егор Дружинин, Виктория Исакова, Борис Эйфман, Ким Кимин, Алла Сигалова и Аида Гарифуллина.

«Остались очень хорошие впечатления, классные эмоции получил, не сравнимые ни с чем, вроде это шоу, а вроде и турнир, поэтому новые и странные ощущения от этого. Поддержка зала была очень хорошей, были полные трибуны.

Идея номера принадлежит Бетине Поповой, все она сделала. Для постановки номера достаточно мало времени было, потому что когда подавали заявку, только через какое-то время ее приняли, после этого начали ставить номер. По поводу судейства – мне кажется, как-то разбавлять надо, чтобы были судьи и из фигурного катания, чтобы было более-менее честно», – отметил Мозалев.

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14 комментариев
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Этих судей не нужно разбавлять, их нужно просто убрать, тк они в ФК не разбираются, правила турнира не удосужились посмотреть и выбирали по личному принципу, те абсолютно предвзято.
+14
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Андрюша - глас народа.
+9
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+9
Жюри должно быть из мира ФК плюс голосование профильных СМИ.
Второй год какая-то профанация с судейством, до тошноты просто...
+7
-1
+6
Ответ miladoc1
Этих судей не нужно разбавлять, их нужно просто убрать, тк они в ФК не разбираются, правила турнира не удосужились посмотреть и выбирали по личному принципу, те абсолютно предвзято.
Вот именно, вспомнили, кто от чего плакал и судили по этому принципу.
+6
0
+6
Честно когда правила еще более размыты чем в танцах.....точнее их тут вообще нет ))).
+4
0
+4
Ответ Lennuci
Вот именно, вспомнили, кто от чего плакал и судили по этому принципу.
И это было не просто ужасно, а еще и жутко наиграно…
+4
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+4
Вот наконец-то! Что в фигурном катании понимает оперная певица?? Хореограф и балет-ещё ладно. Хорошо хоть не позвали оперную диву с неприличным именем, которая заседала в Ледниковом))
+3
0
+3
Вопрос к жюри напрашивается, нет, кричит бегущей строкой! По факту они оценивают, как могут, как люди, которые смотрят в полутьмах прокаты примерно раз в год. Им эти кораблики, ласточки и вращения и даже сальто не кажутся каким-то сверхусилием. Поэтому да, профессионалов должны оценивать профессионалы, а деятели искусств пусть раздают спецпризы на своё ( трижды хаха) усмотрение.
+3
0
+3
Второй год судейство в данном шоу вызывает вопросы. После 2023 года никаких выводов не сделали. На манеже все те же.
+2
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+2
Ответ RusVector
А что там Тутберидзе скажет или Глейхенгауз? Кто там постановщиком был? Почему черную рубаху дали парню, а не белую, как просил Безруков (или Безмозглов по мнению правдивого фигурного)?
Прочитать не пробовали? Вроде ясно написано, номер ставила Попова
+1
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+1
Согласна: очень не хватает объективного мнения о программах и исполнителях от спортсменов-профессионалов. Судьи на этом турнире судили не профессионально, а эмоционально. Ну, если, конечно, вообще судили, а не следовали заданному сценарию.
При таком странном судействе, думаю, денежных призов быть в принципе не должно, просто номинации, ну, и какой-то дукумент или презент, обозначающий победителя. По крайней мере, так будет честно и справедливо.
0
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Ответ RusVector
А что там Тутберидзе скажет или Глейхенгауз? Кто там постановщиком был? Почему черную рубаху дали парню, а не белую, как просил Безруков (или Безмозглов по мнению правдивого фигурного)?
Ну вы хоть чуть ниже заголовка читайте иногда. Там бывает, что и автора постановки называют..)))
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Ответ RusVector
А что там Тутберидзе скажет или Глейхенгауз? Кто там постановщиком был? Почему черную рубаху дали парню, а не белую, как просил Безруков (или Безмозглов по мнению правдивого фигурного)?
в интервью Андрей сказал кто был постановщиком программы. и это не ЭТ или ДГ.
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