WADA о допинг-тестах перед Олимпиадой-2024: «Из случая с Валиевой были извлечены уроки»

Теги сборная России допинг WADA женское катание Париж-2024 Камила Валиева Фигурное катание

WADA заявило, что из дела Камилы Валиевой были «извлечены уроки».

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выпустило пресс-релиз на тему тестирования в преддверии Олимпийских игр-2024 в Париже. В частности, агентство ответило на вопрос о сроках обработки допинг-проб.

«Недели и месяцы, предшествующие Играм, – это период повышенного риска касаемо потенциального допинга, поэтому важно иметь возможность вести тестирование в оптимальное время, которое может быть очень близким к началу Игр.

Антидопинговые организации должны обращаться к лабораториям, аккредитованным WADA, с просьбой определить приоритетность анализа срочных проб и согласовать сроки получения результатов. Если результаты еще ожидаются, то следует связаться с лабораториями и уточнить, когда они будут представлены.

Из случая 2022 года с фигуристкой Камилой Валиевой были извлечены уроки, и WADA недавно напомнила антидопинговым организациям об этом важном требовании, чтобы избежать повторения таких ситуаций», – заявили в WADA.

Сейчас Валиева отбывает 4-летнюю дисквалификацию за допинг. В декабре 2021-го она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин, о чем стало известно только в феврале на Олимпиаде-2022 в Пекине. Причиной стала задержка результатов теста от лаборатории в Стокгольме.

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31 комментарий
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Кидайте в меня тапками - этой структуре веры нет. Вообще.
Мир погряз в тотальном лицемерии и вранье.
ВАДА - один из апологетов всего этого дерьма.
+61
-14
+47
А с испанцами выводы тоже сделаны?
+32
-6
+26
Ответ Лакс
Так РУСАДА так и делало -связалось и требовало ускорить, и получило обещание предоставить до конца января. Переписка с лабой была предоставлена на Пекинских слушаниях. И при чем тут приоритетность если конкретно для пробы Валиевой лаба "придумывала новую методику" обработки результатов тестов после того как не получалось потвердить что проба положительная. Это все описано же в мотивировке.
при этом она никого не проинформировала, что проба на ее взгляд сомнительная - чем нанесла колоссальной ущерб и спортсменке, и сборной команде России
+21
-2
+19
Так РУСАДА так и делало -связалось и требовало ускорить, и получило обещание предоставить до конца января. Переписка с лабой была предоставлена на Пекинских слушаниях.
И при чем тут приоритетность если конкретно для пробы Валиевой лаба "придумывала новую методику" обработки результатов тестов после того как не получалось потвердить что проба положительная. Это все описано же в мотивировке.
+21
-4
+17
Такое впечатление, что ВАДА последние два года занималось исключительно Делом Валиевой!
При этом со стороны Агентства не было никакой реакции ни на отсутствие тестирования юниоров в Норвегии, ни на вскрытую недавно допинговую систему в Испании!
+20
-3
+17
Надо пересмотреть "приговор" Валиевой, очень жестко и несправедливо с ней обошлись.
+23
-10
+13
На одну 15летнюю девочку свалилось и нарушение стандартов ВАДА по тестированию, и нарушение требований АДК по конфиденциальности, и после другихнарушений в завершение еще и не признание её де-юре несовершеннолетней.
+15
-3
+12
таким образом МОК косвенно признал и свою вину, что допустил в Олимпийскую деревню спортсменку без результатов всех допинг проб, что привело к тому, что до сих пор спортсмены трех стран не получили медали, апелляции на решение ISU итд
+14
-4
+10
На всех соревнованиях чистая. На ЧР России в Питере - вдруг грязная проба. Ну-ну.
+14
-4
+10
Ответ sava k
Комментарий скрыт
Причем тут Захарова? Очень многие действия ВАДА весьма и весьма странные.
А уж некоторые решения - просто смех. Чистая политика. Ни непредвзятости, ни равенства.
+15
-5
+10
Если бы соблюдались все сроки проверки допинг.данных , Валиевой вообще не должно было быть на ОИ.
+16
-9
+7
Ответ AAPolyansky
при этом она никого не проинформировала, что проба на ее взгляд сомнительная - чем нанесла колоссальной ущерб и спортсменке, и сборной команде России
Более того, представители шведской лаборатории давали в суде заведомо ложные показания! Вначале они заявляли на заседании КАС в Пекине, что якобы все поголовно заболели ковидом. А когда суд признал это неуважительной причиной, шведы заявили, что проба Валиевой не была помечена приоритетной.
А в итоге шведские лаборанты целый месяц колдовали над вскрытой пробой Камилы, пытаясь обнаружить там допинг!
+7
0
+7
Ответ ДИОНИС
Такое впечатление, что ВАДА последние два года занималось исключительно Делом Валиевой! При этом со стороны Агентства не было никакой реакции ни на отсутствие тестирования юниоров в Норвегии, ни на вскрытую недавно допинговую систему в Испании!
Вот именно! Кстати прикол в том, что 15 летних юниоров (возраста Камилы) в Норвегии вообще не тестируют или тестируют с предупреждением родителей. Но там все в порядке, видимо. Не слышно никаких выводов и решения данной ситуации
+6
0
+6
Шведы дважды в переписке уведомляют РУСАДА, что все сделают еще до конца января.
В решение КАС опубликовано, что пробы поступили 29.12. С 30.12 по 10.01 - лаборатория не работала. Согласно файлу о проверке - первый анализ был сделан сразу же, 11 января. Показал ТМЗ.
На кого рассчитана очередная ложь ВАДА "русские не уведомили о срочности"?
Плюс тогда же в феврале 22 - трибунал крайне нелестно высказался о нарушениях сроках проверок, а ВАДА в суде вообще не заикалась о непроставленной срочности/не уведомили и т.д.
+6
0
+6
Ответ Howard Norfolk
Если бы соблюдались все сроки проверки допинг.данных , Валиевой вообще не должно было быть на ОИ.
Если бы шведской лабораторией строго соблюдались сроки проверки допинг-проб спортсменов и использовались только лицензированные методы проверок, то никакого скандала с Валиевой и не было бы! Камила спокойно выступила бы на Олимпиаде, а допинг-пробы с ЧР-2022 у неё считались бы чистыми!
+12
-6
+6
Ответ Alice.not.in.wonderland
Просто в очередной раз ткнули в то, что за пробой Валиевой должна была следить сама спортсменка и ее окружение. Просрали медали так бездумно.
А вала, как обычно ничего не должна никому🤨🤨🤨😖, только казнить и только русских в основном, для этого эта шарашка и была создана🤦‍♀️
+8
-2
+6
Так вы новую подлость придумаете, а все предусмотреть не возможно, когда шakaлы из-под-тишка только и ждут удобного случая напасть👌👹
+7
-2
+5
Ответ ДИОНИС
Если бы шведской лабораторией строго соблюдались сроки проверки допинг-проб спортсменов и использовались только лицензированные методы проверок, то никакого скандала с Валиевой и не было бы! Камила спокойно выступила бы на Олимпиаде, а допинг-пробы с ЧР-2022 у неё считались бы чистыми!
При этом РУСАДА не проинформировало федерацию о задержке и тем самым "поучаствовало" в провале командника.
Думаю что если бы тренер была в курсе, что происходит явно что-то необычное- не стала бы рисковать.
+5
0
+5
Даже из этого комментария понятно, что спортсмены заложники. И главное: допинг у Валиевой, а наказали остальных спортсменов. Почему? Потому что умышленно затянули с результатами анализов.

А вообще Валиева ступила, надо было сказать, что она лесбиянка и дальние предки воевали с русскими во время похода Хана Батыя на Русь. И ей ничего не было бы. Оправдали, как это было раньше неоднократно с канадцами и прочими представителями светлоликих наций.
+6
-3
+3
Ответ Adeen
Кидайте в меня тапками - этой структуре веры нет. Вообще. Мир погряз в тотальном лицемерии и вранье. ВАДА - один из апологетов всего этого дерьма.
👍👍👍
+8
-5
+3
Просто в очередной раз ткнули в то, что за пробой Валиевой должна была следить сама спортсменка и ее окружение. Просрали медали так бездумно.
+17
-14
+3
Запрещенка у Валиевой была обнаружена ОДИННАДЦАТОГО ЯНВАРЯ. Лаба могла бы об этом и сообщить РУСАДА, ФФКР и ОКР, но сообщила, скорее всего, только ВАДА, притом пользуясь не средствами обычной связи, чтобы не засветиться, а, например, дипсвязью. А дальше всё шло уже по разработанному сценарию.
+2
0
+2
Понять и простить.
+4
-2
+2
Ответ Екатерина Субботина
таким образом МОК косвенно признал и свою вину, что допустил в Олимпийскую деревню спортсменку без результатов всех допинг проб, что привело к тому, что до сих пор спортсмены трех стран не получили медали, апелляции на решение ISU итд
Главная вина лежит на специалистах ITA, допустивших до соревнований на Олимпиаде российскую спортсменку с непроверенной допинг-пробой, хотя они тщательно отслеживали даже количество тестов на ковид. А российские спортсмены должны были быть на особом контроле у ITA.
+1
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Кто такой Бах европейский п****** Валиева лучшее фигуристка мира
+8
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+1
urodi .
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Ответ Антон Романов
Даже из этого комментария понятно, что спортсмены заложники. И главное: допинг у Валиевой, а наказали остальных спортсменов. Почему? Потому что умышленно затянули с результатами анализов. А вообще Валиева ступила, надо было сказать, что она лесбиянка и дальние предки воевали с русскими во время похода Хана Батыя на Русь. И ей ничего не было бы. Оправдали, как это было раньше неоднократно с канадцами и прочими представителями светлоликих наций.
Ну неплохо бы уроки истории подучить. Волжские булгары, потомком которых является Валиева никакого отношения к монголам Бату не имели.
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