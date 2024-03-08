WADA о допинг-тестах перед Олимпиадой-2024: «Из случая с Валиевой были извлечены уроки»
WADA заявило, что из дела Камилы Валиевой были «извлечены уроки».
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выпустило пресс-релиз на тему тестирования в преддверии Олимпийских игр-2024 в Париже. В частности, агентство ответило на вопрос о сроках обработки допинг-проб.
«Недели и месяцы, предшествующие Играм, – это период повышенного риска касаемо потенциального допинга, поэтому важно иметь возможность вести тестирование в оптимальное время, которое может быть очень близким к началу Игр.
Антидопинговые организации должны обращаться к лабораториям, аккредитованным WADA, с просьбой определить приоритетность анализа срочных проб и согласовать сроки получения результатов. Если результаты еще ожидаются, то следует связаться с лабораториями и уточнить, когда они будут представлены.
Из случая 2022 года с фигуристкой Камилой Валиевой были извлечены уроки, и WADA недавно напомнила антидопинговым организациям об этом важном требовании, чтобы избежать повторения таких ситуаций», – заявили в WADA.
Сейчас Валиева отбывает 4-летнюю дисквалификацию за допинг. В декабре 2021-го она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин, о чем стало известно только в феврале на Олимпиаде-2022 в Пекине. Причиной стала задержка результатов теста от лаборатории в Стокгольме.
«Испугалась, что скажут тренеры. И сдалась». Исповедь Валиевой о срыве на Олимпиаде и допинге
Мир погряз в тотальном лицемерии и вранье.
ВАДА - один из апологетов всего этого дерьма.
И при чем тут приоритетность если конкретно для пробы Валиевой лаба "придумывала новую методику" обработки результатов тестов после того как не получалось потвердить что проба положительная. Это все описано же в мотивировке.
При этом со стороны Агентства не было никакой реакции ни на отсутствие тестирования юниоров в Норвегии, ни на вскрытую недавно допинговую систему в Испании!
А уж некоторые решения - просто смех. Чистая политика. Ни непредвзятости, ни равенства.
А в итоге шведские лаборанты целый месяц колдовали над вскрытой пробой Камилы, пытаясь обнаружить там допинг!
В решение КАС опубликовано, что пробы поступили 29.12. С 30.12 по 10.01 - лаборатория не работала. Согласно файлу о проверке - первый анализ был сделан сразу же, 11 января. Показал ТМЗ.
На кого рассчитана очередная ложь ВАДА "русские не уведомили о срочности"?
Плюс тогда же в феврале 22 - трибунал крайне нелестно высказался о нарушениях сроках проверок, а ВАДА в суде вообще не заикалась о непроставленной срочности/не уведомили и т.д.
Думаю что если бы тренер была в курсе, что происходит явно что-то необычное- не стала бы рисковать.
А вообще Валиева ступила, надо было сказать, что она лесбиянка и дальние предки воевали с русскими во время похода Хана Батыя на Русь. И ей ничего не было бы. Оправдали, как это было раньше неоднократно с канадцами и прочими представителями светлоликих наций.