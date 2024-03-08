WADA о допинг-тестах перед Олимпиадой-2024: «Из случая с Валиевой были извлечены уроки»

WADA заявило, что из дела Камилы Валиевой были «извлечены уроки».

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выпустило пресс-релиз на тему тестирования в преддверии Олимпийских игр-2024 в Париже. В частности, агентство ответило на вопрос о сроках обработки допинг-проб.

«Недели и месяцы, предшествующие Играм, – это период повышенного риска касаемо потенциального допинга, поэтому важно иметь возможность вести тестирование в оптимальное время, которое может быть очень близким к началу Игр.

Антидопинговые организации должны обращаться к лабораториям, аккредитованным WADA, с просьбой определить приоритетность анализа срочных проб и согласовать сроки получения результатов. Если результаты еще ожидаются, то следует связаться с лабораториями и уточнить, когда они будут представлены.

Из случая 2022 года с фигуристкой Камилой Валиевой были извлечены уроки, и WADA недавно напомнила антидопинговым организациям об этом важном требовании, чтобы избежать повторения таких ситуаций», – заявили в WADA.

Сейчас Валиева отбывает 4-летнюю дисквалификацию за допинг. В декабре 2021-го она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин, о чем стало известно только в феврале на Олимпиаде-2022 в Пекине. Причиной стала задержка результатов теста от лаборатории в Стокгольме.

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