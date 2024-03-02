«Кажется, пора подавать апелляцию!» Галлямов указал на ошибку хронометража в эстафете на Кубке Первого канала

Теги сборная России пары мужское катание Петр Гуменник Александр Галлямов Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Александр Галлямов указал на ошибку хронометража в эстафете на Кубке Первого канала.

Галлямов отметил, что Петр Гуменник во время выступления в командной эстафете пересек финишную черту раньше, чем было засчитано.

Из-за этого команда синих, за которую выступают Галлямов и Гуменник, уступила в конкурсе элементов команде белых. 

«‼️VAR‼️ Петя пересек флажок в 56,1, а время еще шло и засчитали 56,4. Кажется, пора подавать апелляцию!» – написал Галлямов

По итогам первого дня соревнований на Кубке Первого канала лидирует команда синих (63 очка), второй идет команда белых (55), команда красных – на третьем месте (53). 

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67 комментариев
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Это было не просто видно, это было вопиюще! Мы сидели напротив флажков, болели за Петю и синих и пытались обратить внимание ведущих, но бесполезно
+26
-6
+20
Мало пересечь, Траньков сказал дотронуться до участника. Надо повтор смотреть.
Можно ещё посмотреть тогда кто как фонарики делал, ёлочки....
+20
-2
+18
Я не болею за пару МГ, мне ближе БК, но кмк, в данном случае Галлямов прав и биться надо за каждый балл, хоть на 100 очков пусть опережают.
Те, кто пишут "надо было коснуться рукой участника команды" неправы, так как Петя был на последнем этапе и его результат должен фиксироваться по пересечению финишной черты. Это элементарное правило эстафет
в спорте.
+15
-3
+12
Ответ Oleandra
И так лидируют с таким отрывом.. злится, что БК проиграли впервые в сезоне?
Отрыв на самом деле небольшой, каждое очко по-прежнему важно.
+13
-3
+10
Там с этим "временем" вообще много вопросов, если честно. Шоу есть шоу...
+9
0
+9
Ответ Ольга Ив
Комментарий скрыт
Мы говорим про конкретный конкурс. Хоть 100 баллов преимущества, этот конкурс выиграли синие
+13
-4
+9
Включил капитана))))
+8
-2
+6
В шоу никогда честно не судят. Там действительно со временем лажа была, многие заметили.
+7
-1
+6
Что за жеребьёвка, если капитаны выбирают спортсменов?
+6
-1
+5
Ответ vmn
Даже если и так, КПК - это шоу, праздник, и начинать такого рода разборки как-то мелочно
Это для вас - шоу и праздник.. а у участников 20 миллионов на кону...
+5
-1
+4
Ответ Лутц-Ритт
Александр, хватит "юморить ".Нужно было добежать до игрока и коснуться его рукой
До какого игрока бежать завершающему?)) Петя последний был.
+4
0
+4
Ответ Ольга Ив
Мало пересечь, Траньков сказал дотронуться до участника. Надо повтор смотреть. Можно ещё посмотреть тогда кто как фонарики делал, ёлочки....
а там, по ходу как попало делали.
+6
-2
+4
Разве счёт зависел от флажка? Нужно было добежать до команды
+8
-4
+4
Ответ Александр Шульгин
Это все так и Аня показала это в моменте но никто естественно ничего пересматривать не стал это шоу. Зачем сейчас чере несколько часов это выставлять он не понимает что он только свою команду подставляет этим. Так как нервирует их, а никто пересматривать ничего не будет. И как шутка если это она то глупая. Кататся надо было сегодня лучше и Козловских побеждать. Пусть лучше готовится к завтрак му ещё в конкурсах участвовать. Ошибка Аня что она этого индюка выбрала на драфте.
Да никого он не подставил, и написал пост в ТГ не потому, что проиграл.
Даже в шоу судейство должно быть честным, раз в шоу прописаны правила.
+5
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+2
Ответ missis-Zima
До какого игрока бежать завершающему?)) Петя последний был.
Давайте всех пересмотрит тогда
+2
0
+2
Ответ Elenavasilevna
Включил капитана))))
Дурачка он включил, после драки кулаками не машут
+9
-8
+1
Ответ floret
В шоу никогда честно не судят. Там действительно со временем лажа была, многие заметили.
И когда пары элементы делали тоже со временем косяки были это понятно его что терь это подымать это глупо.
+1
0
+1
Ответ Olga.t
Я не болею за пару МГ, мне ближе БК, но кмк, в данном случае Галлямов прав и биться надо за каждый балл, хоть на 100 очков пусть опережают. Те, кто пишут "надо было коснуться рукой участника команды" неправы, так как Петя был на последнем этапе и его результат должен фиксироваться по пересечению финишной черты. Это элементарное правило эстафет в спорте.
Я вот пересмотрела ещё белых, и Кондратюк пересёк в 56.0 сюда не знаю как выставлять картинку, но написала Галлямову и скрин.
+4
-3
+1
Куда подавать определился, в САS или Спортлото ?...
+7
-6
+1
Шёл бы с командой к завтрашнему дню готовиться, кричалки придумывал бы
+4
-3
+1
Александр, хватит "юморить ".Нужно было добежать до игрока и коснуться его рукой
+6
-5
+1
Вот почерк Щербаковой. научила .
+1
0
+1
Одна уже про не трогай, не запахну, на шоу говорила. Нет её теперь. Саша, не тупи, пжлста.
+6
-5
+1
В швейцарский суд.
+3
-2
+1
Даже если и так, КПК - это шоу, праздник, и начинать такого рода разборки как-то мелочно
+7
-6
+1
А я вот сейчас пересмотрела, Кондратюк в 56.0 пересёк. Не знаю как сюда скрин вставить
+4
-4
0
Ответ Док Аксель
Куда подавать определился, в САS или Спортлото ?...
В Союз Печать
+2
-2
0
Ответ fedfan
Это вы мерзкий товарищ. Противно читать.
Не читайте
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Мама Лены решила нарушить обсуждение Кубка первого канала и выложила заявление о смене тренера с множеством претензий. Леночке мама вообще даст нормально хотя бы сезон докатать? И почему-то Буцаеву требования, она же вроде её ненавидит
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Что здесь происходит? ( мем) .
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