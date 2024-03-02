«Кажется, пора подавать апелляцию!» Галлямов указал на ошибку хронометража в эстафете на Кубке Первого канала
Александр Галлямов указал на ошибку хронометража в эстафете на Кубке Первого канала.
Галлямов отметил, что Петр Гуменник во время выступления в командной эстафете пересек финишную черту раньше, чем было засчитано.
Из-за этого команда синих, за которую выступают Галлямов и Гуменник, уступила в конкурсе элементов команде белых.
«‼️VAR‼️ Петя пересек флажок в 56,1, а время еще шло и засчитали 56,4. Кажется, пора подавать апелляцию!» – написал Галлямов.
По итогам первого дня соревнований на Кубке Первого канала лидирует команда синих (63 очка), второй идет команда белых (55), команда красных – на третьем месте (53).
Можно ещё посмотреть тогда кто как фонарики делал, ёлочки....
Те, кто пишут "надо было коснуться рукой участника команды" неправы, так как Петя был на последнем этапе и его результат должен фиксироваться по пересечению финишной черты. Это элементарное правило эстафет
в спорте.
Даже в шоу судейство должно быть честным, раз в шоу прописаны правила.