Дмитрий Губерниев: «Согласно законам, Валиева виновата. Но мы знаем же, что это, мягко говоря, не так»
Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что Федеральный верховный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию по делу Камилы Валиевой.
— Есть ли смысл в апелляции? Если умоем руки, то вообще нам грош цена.
Но я хочу сказать, что степень защиты Валиевой была в стиле защиты решето. Поэтому если мы будем так же предъявлять свои аргументы и контраргументы, то Камиле могут даже прибавить срок.
Стыд и срам! Люди, которые этим занимаются, должны выстроить эшелонированную оборону и, может, временами даже атаковать. Хватит ли у нас на это мозгов, я не уверен. Но пытаться надо.
— Кто виноват в такой плохой защите Валиевой?
— Извечный русский вопрос: «Кто виноват и что делать?» Вся тяжесть ситуации свалилась на Валиеву. Получается, что, согласно законам, она виновата. Но мы знаем же, что это, мягко говоря, не так, — сказал Губерниев.
Весь вопрос - к защите, об этом и говорит Губерниев.
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Или же она просто не знает историю рождения положительной пробы.
Ну, пусть сдаст тех, кто довёл её до этой ситуации, делов-то! Но она молчит, значит или сдавать некого и виновата она сама, или же она покрывает своих сообщников.
Задержку не помеченной пробы приоритетной Лаба объяснила пандемией , предупредительным письмом в РУСАДА
.Все приоритетные пробы они сделали в срок.
До сей поры на этот важный вопрос и нет ответа , кто виноват ОКР , РУСАДА . Как так не пометили пробу приоритетной , с открытым кейсом Спортсменку определили в сборную на ОИ , чья халатность .
А в пробе сразу обнаружили ТМЗ и потом ещё раз перепроверили . Вы просто невнимательно читали .
это глупость и неправда: она уже получила максимальный срок, во-первых, а во-вторых, решение спортивного арбитража по существу пересмотрено не будет, оно может - в чистой теории - быть полностью отменено, но лишь в случае процессуальных нарушений
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Ну или наоборот: профессионально добились нужного результата. Не для Камилы, разумеется.