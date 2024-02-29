Дмитрий Губерниев: «Согласно законам, Валиева виновата. Но мы знаем же, что это, мягко говоря, не так»

Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что Федеральный верховный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию по делу Камилы Валиевой.

— Есть ли смысл в апелляции? Если умоем руки, то вообще нам грош цена.

Но я хочу сказать, что степень защиты была в стиле защиты решето. Поэтому если мы будем так же предъявлять свои аргументы и контраргументы, то Камиле могут даже прибавить срок.

Стыд и срам! Люди, которые этим занимаются, должны выстроить эшелонированную оборону и, может, временами даже атаковать. Хватит ли у нас на это мозгов, я не уверен. Но пытаться надо.

— Кто виноват в такой плохой защите Валиевой?

— Извечный русский вопрос: «Кто виноват и что делать?» Вся тяжесть ситуации свалилась на Валиеву. Получается, что, согласно законам, она виновата. Но мы знаем же, что это, мягко говоря, не так, — сказал .