Дмитрий Губерниев: «Согласно законам, Валиева виновата. Но мы знаем же, что это, мягко говоря, не так»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев женское катание дисквалификации Камила Валиева Фигурное катание

Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что Федеральный верховный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию по делу Камилы Валиевой.

— Есть ли смысл в апелляции? Если умоем руки, то вообще нам грош цена.

Но я хочу сказать, что степень защиты Валиевой была в стиле защиты решето. Поэтому если мы будем так же предъявлять свои аргументы и контраргументы, то Камиле могут даже прибавить срок.

Стыд и срам! Люди, которые этим занимаются, должны выстроить эшелонированную оборону и, может, временами даже атаковать. Хватит ли у нас на это мозгов, я не уверен. Но пытаться надо.

— Кто виноват в такой плохой защите Валиевой?

— Извечный русский вопрос: «Кто виноват и что делать?» Вся тяжесть ситуации свалилась на Валиеву. Получается, что, согласно законам, она виновата. Но мы знаем же, что это, мягко говоря, не так, — сказал Губерниев.

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76 комментариев
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Кто это вы и что вы знаете? Факт грязной пробы есть, придумать ничего умнее клубничного десерта не вышло- виновна.
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+68
Дмитрий Губерниев вроде комментатор. Но мы знаем же, что это, мягко говоря, не так.
+57
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+51
Это все два года будут обсуждать?
+20
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+19
Ответ kiro_lo
Это все два года будут обсуждать?
Четыре.
+14
-1
+13
Ответ Hardy
Кто это вы и что вы знаете? Факт грязной пробы есть, придумать ничего умнее клубничного десерта не вышло- виновна.
он и говорит, что юридически она виновата, но по факту конкретно вины Валиевой нет. Или ребенок в 15 лет сам идет в аптеку и покупает себе допинг? Да еще и с такими перспективами.
Весь вопрос - к защите, об этом и говорит Губерниев.
+24
-11
+13
вот так и живем не по щаконам, а по понятиям
+12
-1
+11
Срок не добавят даже, если и там повторят про дедушку и пирожное. Тут скорее Губерниеву и Ко надо переживать, чтобы Валиеву не затащили на мероприятие, на котором ей нельзя находиться, тогда добавят.
+10
0
+10
Ответ Александр Кудрявцев
Валиева в 15 лет зашла в аптеку и купила ещё и без рецепта. И приняла рядом с аптекой. Так по вашему получается
Вообще легко. Попросите своего ребенка сходить в аптеку и купить что нибудь. Он сходит и купит. И ему продадут. А 15летние дети те еще скоты. Тем более спортсмены. Тем более с милыми мордашками. Тем более, когда понимают это.
+8
0
+8
Ответ Блинчик
"Вся тяжесть ситуации свалилась на Валиеву". Ну, пусть сдаст тех, кто довёл её до этой ситуации, делов-то! Но она молчит, значит или сдавать некого и виновата она сама, или же она покрывает своих сообщников.
"значит или сдавать некого и виновата она сама, или же она покрывает своих сообщников"
------
Или же она просто не знает историю рождения положительной пробы.
+8
-1
+7
"Вся тяжесть ситуации свалилась на Валиеву".
Ну, пусть сдаст тех, кто довёл её до этой ситуации, делов-то! Но она молчит, значит или сдавать некого и виновата она сама, или же она покрывает своих сообщников.
+11
-4
+7
Ответ mold-cel
Дмитрий Губерниев вроде комментатор. Но мы знаем же, что это, мягко говоря, не так.
Он конферансье единственного мирового лидера . А. Аршавин ( из избранного )
+6
-1
+5
А как? Она или виновата, или нет. Если Камила не виновата - то кто виноват?? Назови))
+5
-1
+4
Ответ Ильдар М
он и говорит, что юридически она виновата, но по факту конкретно вины Валиевой нет. Или ребенок в 15 лет сам идет в аптеку и покупает себе допинг? Да еще и с такими перспективами. Весь вопрос - к защите, об этом и говорит Губерниев.
Что тогда ребёнок делает во взрослом спорте?
+3
0
+3
Ответ Maxim Novicov
Добавят и что с того? Шансы выступать на высоком уровне и без того минимальны, а так можно из бюджета немало получать
И смысл тогда в апелляции, если ничего кроме денег не волнует?
+4
-1
+3
Правильно сказали не надо было что попало говорить.Надо было найти вариант,что микродопинг попал случайно с загрязнённой добавкой.Ляпнули про деда и получили.Это говорит о том ,что нет профессионалов.
+3
0
+3
Согласно закона-Валиева виновата. Всё. Она просто обязана извиниться перед остальными за то, что стала причиной лишения у них зм.
+6
-3
+3
Ну не придумывать же новую версию будут адвокаты в замен той , что была ,так что думаю всё останется так как было в отношение наказания Валиевой !
+3
0
+3
Кто мы то? А кому ты обращаешься во множественном числе?
+4
-2
+2
Ответ juliamart
9 перепроверок... это вообще нонсенс. Но местной западенской публике это ни о чём не говорит.
Самая первая проба положительная. Вы хоть почитайте мотировочную часть
+2
0
+2
Ответ Ильдар М
он и говорит, что юридически она виновата, но по факту конкретно вины Валиевой нет. Или ребенок в 15 лет сам идет в аптеку и покупает себе допинг? Да еще и с такими перспективами. Весь вопрос - к защите, об этом и говорит Губерниев.
Вот почему вы выставляете здорового пятнадцатилетнего лба каким-то неразумным несмышлёнышем? Всё прекрасно она в 15 лет знала и понимала. Сама пила или не сама - вопрос отдельный, но уж понимать точно понимала.
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Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
В допинг- делах нет презумпции невиновности . Доказывать надо невиновность самому спортсмену.
Задержку не помеченной пробы приоритетной Лаба объяснила пандемией , предупредительным письмом в РУСАДА
.Все приоритетные пробы они сделали в срок.
До сей поры на этот важный вопрос и нет ответа , кто виноват ОКР , РУСАДА . Как так не пометили пробу приоритетной , с открытым кейсом Спортсменку определили в сборную на ОИ , чья халатность .
А в пробе сразу обнаружили ТМЗ и потом ещё раз перепроверили . Вы просто невнимательно читали .
+6
-4
+2
"Поэтому если мы будем так же предъявлять свои аргументы и контраргументы, то Камиле могут даже прибавить срок."

это глупость и неправда: она уже получила максимальный срок, во-первых, а во-вторых, решение спортивного арбитража по существу пересмотрено не будет, оно может - в чистой теории - быть полностью отменено, но лишь в случае процессуальных нарушений
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Ответ kiro_lo
Это все два года будут обсуждать?
Желающих "поддержать" хватит на все пять. Тошниловка..
+4
-2
+2
Ответ Сергей Фетисов
Правильно сказали не надо было что попало говорить.Надо было найти вариант,что микродопинг попал случайно с загрязнённой добавкой.Ляпнули про деда и получили.Это говорит о том ,что нет профессионалов.
"Ляпнули про деда и получили.Это говорит о том ,что нет профессионалов."
------
Ну или наоборот: профессионально добились нужного результата. Не для Камилы, разумеется.
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"Деточкин виноват, но он не виноват..."
+5
-3
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Это так!
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Ответ AllaS
Как , ни так Дмитрий. Но ведь неспроста , так не защищали и сама не защищалась . Значит договорились. А все остальное блеф, Для нас . Невозможно поверить , что за два года не смогли ничего вразумительного придумать юристы.Уж буквально один на один остаются спортсмены в допинг - делах и за себя борются всеми способами. А здесь , что видим бесконечное количество плюшек, награды и возвышение два года, никакущую защиту, судя по мотивировочной части , а после дисквала , баннеры и слова лозунгосодержащие по списку и под козырёк, это для народа. А для Камилы продвижение в медиасреду и конечно оговорённые плюшки. Так видно все продумано и в действие .
А что она умеет в медиасреде? Лицом светить? На это спрос недолгий будет.
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Эт как кто объяснит?.
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Ответ Оригинальный Ник
Удивительно, до самого последнего слова — всё чушь © Проба помечена была, лаборатория знала, чья это проба, и проверила её сразу после новогоднего перерыва, а затем несколько раз пробу перепроверяли новопридуманным методом. А ковид, непометка и прочее — это ложь, которую спешно придумали два года назад и за которую шведы не понесли никакого наказания
Кто вам сказал, что помечена была? Ни один адвокат Камилы это не заявлял. Просто вброс. А их было 3 разных группы при защите : в Пекине, в ДАК, в CAS.
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Кто это "Мы"? И что именно вы знаете? И если знаете, то почему просто сотрясаете воздух?
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