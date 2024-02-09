ISU о пересмотре итогов командника Олимпиады-2022: «Решение основано на всесторонней оценке экспертов»

ISU объяснил перераспределение медалей на Олимпиаде-2022 по итогам дела Валиевой.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за допинг. После этого Международный союз конькобежцев (ISU) переместил сборную России с первого на третье место в командном турнире Олимпиады-2022.

«Решение совета ISU было основано на всесторонней оценке правовых экспертов. Эта оценка основана на применимых правилах и принципах, характерных для этих командных соревнований, и, следовательно, является единственным решением, соответствующим вердикту комиссии CAS.

В любой сложной и экстраординарной ситуации, как эта, перераспределение баллов может негативно повлиять на положение команд, не имеющих никакого отношения к инциденту. Поэтому мы должны соблюдать правила и принципы.

В связи с данным делом мы намерены в дальнейшем уточнить эти правила и принципы, чтобы обеспечить более эффективное рассмотрение подобных случаев в будущем», – говорится в заявлении ISU.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?