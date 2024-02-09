ISU о пересмотре итогов командника Олимпиады-2022: «Решение основано на всесторонней оценке экспертов»

Теги сборная России допинг ISU Олимпийская сборная России CAS Олимпиада-2022 Камила Валиева Фигурное катание

ISU объяснил перераспределение медалей на Олимпиаде-2022 по итогам дела Валиевой.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за допинг. После этого Международный союз конькобежцев (ISU) переместил сборную России с первого на третье место в командном турнире Олимпиады-2022.

«Решение совета ISU было основано на всесторонней оценке правовых экспертов. Эта оценка основана на применимых правилах и принципах, характерных для этих командных соревнований, и, следовательно, является единственным решением, соответствующим вердикту комиссии CAS.

В любой сложной и экстраординарной ситуации, как эта, перераспределение баллов может негативно повлиять на положение команд, не имеющих никакого отношения к инциденту. Поэтому мы должны соблюдать правила и принципы.

В связи с данным делом мы намерены в дальнейшем уточнить эти правила и принципы, чтобы обеспечить более эффективное рассмотрение подобных случаев в будущем», – говорится в заявлении ISU.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

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108 комментариев
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Ответ mbauer
То есть "мы бы русских с удовольствием скинули и с 3го, но не придумали как, и потому законы перепишем, но уже в другой раз". Я правильно перевёл или ошибся в чем-то?
Они могли бы запросто скинуть там и придумывать ничего не надо было.Просто перераспределить баллы в женской сетке соревнований после аннулирования результатов Валиевой.По сути сборную Россию просто пожалели
+59
-7
+52
Основная вина лежит на чиновниках федерации, которые, зная о зависшей пробе, не только не сделали ничего, чтобы ускорить процесс обработки, но и на голубом глазу поставили спортсменку с зависшей пробой на обе программы, имея в команде две равноценные замены. А все, что произошло потом - это уже следствие этого головотяпства. И федра будет делать все, чтобы избегать расследования и вопросов на тему того, кто принимал эти решения, потому что за такое нужно как минимум снимать с должности. Жалко чистых спортсменов - Марка, мишек и кацалапиков - которых федерация просто обокрала и кинула, а теперь вопит про врагов на Западе. Да с такими чиновниками никаких врагов не надо. Как говорил персонаж "Жмурок", это могут "на бильярдном столе яму с г... найти и в нем утонуть"
+31
-6
+25
Ответ Arabella Arici Marino
Была талантливая девочка, ей было 15 лет. В одной пробе за всю жизнь нашли минимальное количество сердечного лекарства. Больше никогда ничего не находили ни у неё ни у кого из всей группы. Ну анулируйте тот результат Чемпионата, на котором нашли. И всё. На ОИ она была чиста как и всегда прежде и после. Сейчас это талантливая девушка. О чём вообще идёт речь? Вы зачем ломаете жизнь человеку таланту? Дисквалифицировать на всю жизнь нужно юристов, которые в этом всем принимают участие. А людей, которые такой мерзостью зарабатывают- к высшей мере наказания. Единственное, что нужно было узнать за эти 3 года- как вещество к ней попало, откуда, откого? Этого не сделано. Просто дикари и психологические садисты там все. Ни один не может выступить чётко и ясно. Крутят эту тему и зарабатывают на ней деньги. Потому что Камила не из богатой семьи, поэтому с ней такое сотворили, такую ей придумали и дали роль. В этом вся причина- деньги и бизнес на всём.
То есть ради девочки должны менять правила ?Вы вообще как долго смотрите спортивные соревнования ?При обнаружении допинга аннулируются все последующие результаты соревнований и не важно где спортсмен попался на запрещенке.Хоть дома у себя.Допинг офицеры кстати и домой к спортсменам приходят за анализами
+40
-16
+24
В общем, бронзу канадцам не пересудят. Меган лопнет.
+28
-4
+24
Написано вычесть баллы Камилы, но не написано что кому-то прибавить)
+20
-3
+17
Ответ Amina Minkova
То есть ради девочки должны менять правила ?Вы вообще как долго смотрите спортивные соревнования ?При обнаружении допинга аннулируются все последующие результаты соревнований и не важно где спортсмен попался на запрещенке.Хоть дома у себя.Допинг офицеры кстати и домой к спортсменам приходят за анализами
Скажите это ямайской пловчихе на стеройдах, которой ничего не аннулировали и не отстранили. Правила такие правила, но, походу, не для всех.
+28
-14
+14
Ждём спич Меган после чашки утреннего кофия)
+18
-5
+13
Ответ Leo Bonart
Пожалели сборную России Смеяться после слова лопата
Смейтесь, но по факту так и есть. По сути, выбрали самый оптимальный вариант для России, потому что сохранение золота было нереальным сценарием, будем откровенны.
+13
-1
+12
Канадцы и на 4 место там с трудом накатали. Там для этого еще Грузию срезали максимально. Эта бронза будет выглядеть совсем как недоразумение, а если еще и с пробами Валиевой намухлевали, то вообще...
+20
-8
+12
ИСУ прямо спецы по абстрактности, наши чиновники нервно курят в сторонке. Нужно быстрее забирать бронзовые и помалкивать
+17
-5
+12
Ответ mbauer
То есть "мы бы русских с удовольствием скинули и с 3го, но не придумали как, и потому законы перепишем, но уже в другой раз". Я правильно перевёл или ошибся в чем-то?
нет не правильно. Скинуть с 3 места команду проще простого, пересчитать очки и добавить всем девочкам по 2 балла
+11
0
+11
Ответ Лилли
И чтобы найти-таки эту микродозу, трижды пересматривали результат различными способами.
Почему люди читаю ж*** а потом удивляются. Допинг у Валиевой нашли сразу, а перепроверяли что б исключить даже минимальный риск ошибки. А то потом бы вскрыли пробу Б а она б оказалась чистой и кто б по шапке получил. Кстати проба Б которая была в другой лаборатории тоже оказалась с допингом.. туда как по вашему, тоже шведская лаборатория смотались под шумок?
+13
-2
+11
То есть "мы бы русских с удовольствием скинули и с 3го, но не придумали как, и потому законы перепишем, но уже в другой раз". Я правильно перевёл или ошибся в чем-то?
+46
-36
+10
Ответ Amina Minkova
Имя пловчихи в студию
Ямайская пловчиха в 15-летнем возрасте сдает с разницей в два с половиной месяца два положительных допинг-теста. В первом у нее обнаруживают три запрещенных вещества, во втором – два. В ходе разбирательств она называет в качестве причины случайность или чье-то вредительство. Национальная независимая антидопинговая панель выносит в ее отношении вердикт – незначительная вина или халатность, аннулирует результаты соревнований, на которых были взяты две эти пробы, и наказывает предупреждением без какого-либо срока дисквалификации.
+12
-4
+8
Ответ Arabella Arici Marino
Была талантливая девочка, ей было 15 лет. В одной пробе за всю жизнь нашли минимальное количество сердечного лекарства. Больше никогда ничего не находили ни у неё ни у кого из всей группы. Ну анулируйте тот результат Чемпионата, на котором нашли. И всё. На ОИ она была чиста как и всегда прежде и после. Сейчас это талантливая девушка. О чём вообще идёт речь? Вы зачем ломаете жизнь человеку таланту? Дисквалифицировать на всю жизнь нужно юристов, которые в этом всем принимают участие. А людей, которые такой мерзостью зарабатывают- к высшей мере наказания. Единственное, что нужно было узнать за эти 3 года- как вещество к ней попало, откуда, откого? Этого не сделано. Просто дикари и психологические садисты там все. Ни один не может выступить чётко и ясно. Крутят эту тему и зарабатывают на ней деньги. Потому что Камила не из богатой семьи, поэтому с ней такое сотворили, такую ей придумали и дали роль. В этом вся причина- деньги и бизнес на всём.
Камилу Валиеву сдало ее окружение. Сдало как стеклотару. И других сдадут, рука не дрогнет.
+11
-3
+8
Это скорее ответ Канада. Будем подождать.
+9
-2
+7
Ответ Angry_bear
Пусть эти бронзовые медали заберут и засунут куда-нибудь себе поглубже. Наша команда победила и выиграла золото ОИ. Все остальное - манипуляции и инсинуации..
А почему вы решаете за команду?
+10
-3
+7
Ответ Arabella Arici Marino
Была талантливая девочка, ей было 15 лет. В одной пробе за всю жизнь нашли минимальное количество сердечного лекарства. Больше никогда ничего не находили ни у неё ни у кого из всей группы. Ну анулируйте тот результат Чемпионата, на котором нашли. И всё. На ОИ она была чиста как и всегда прежде и после. Сейчас это талантливая девушка. О чём вообще идёт речь? Вы зачем ломаете жизнь человеку таланту? Дисквалифицировать на всю жизнь нужно юристов, которые в этом всем принимают участие. А людей, которые такой мерзостью зарабатывают- к высшей мере наказания. Единственное, что нужно было узнать за эти 3 года- как вещество к ней попало, откуда, откого? Этого не сделано. Просто дикари и психологические садисты там все. Ни один не может выступить чётко и ясно. Крутят эту тему и зарабатывают на ней деньги. Потому что Камила не из богатой семьи, поэтому с ней такое сотворили, такую ей придумали и дали роль. В этом вся причина- деньги и бизнес на всём.
Какая, вы, сказочная😅
+16
-9
+7
Ответ Skyolker
Скажите это ямайской пловчихе на стеройдах, которой ничего не аннулировали и не отстранили. Правила такие правила, но, походу, не для всех.
Даже у ямайской пловчихи хватило ума не строить из себя жертву всемирного заговара а признать вину . Потому и отделалась лёгким испугом, что её результаты на чемпионате Карибских стран никому не интересны от слова -вовсе. Она на Олимпиаде чужую золотую медаль ни у кого не попятила что бы её к расстрелу приговорили . Здесь уровень разный.
+10
-3
+7
Ответ Arabella Arici Marino
Комментарий скрыт
В каком спрее содержится Триметазидин?
+9
-3
+6
Ответ Skyolker
Скажите это ямайской пловчихе на стеройдах, которой ничего не аннулировали и не отстранили. Правила такие правила, но, походу, не для всех.
Вы не понимаете это другое!
+13
-7
+6
Ответ Храбрая виолончелистка
Ждём спич Меган после чашки утреннего кофия)
Ее разорвёт
+8
-2
+6
Ответ mbauer
То есть "мы бы русских с удовольствием скинули и с 3го, но не придумали как, и потому законы перепишем, но уже в другой раз". Я правильно перевёл или ошибся в чем-то?
Сколько говорить: не принимайте допинг, и этих вопросов не возникнет
+6
0
+6
Ответ Skyolker
Верните золото, засранцы! Все прекрасно понимают, что с любой девочкой сборная России выиграла бы. А из-за того, что задержали пробу, у команды не было шансов на замену. Да и на ОИ Валиева была чиста.
Лол, что? Не было шансов на замену? А АДАМС не судьба было открыть и увидеть, что проба не проверена? Чинуши сами своей беспечностью профукали золото.
+6
0
+6
Ответ Katerina Sunny
Это скорее ответ на то, почему лишили золота, а не дали бронзу.
Почему лишили золота нас и бронзы - канадцев.
+10
-5
+5
Канадцы в трауре. Вообще спорт - это смех какой-то. Ни одни нормы там не прописаны, как следует. Все от фонаря.
+5
0
+5
Лаба новый метод придумала, ИСУ правила в очередной раз после ОИ перепишет. Чтоб они без нас там делали-то, болезные?
+13
-8
+5
Тю,ждём апелляцию Канады
И решения по медалям не ранее 2026 года
+8
-3
+5
Ответ Marya Y
В общем, бронзу канадцам не пересудят. Меган лопнет.
так и золото нашим.. Брызги будут по обе стороны океана
+5
-1
+4
Это скорее ответ на то, почему лишили золота, а не дали бронзу.
+8
-4
+4
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