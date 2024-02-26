Рудковская о кровле на катке академии Плющенко: «После вчерашнего ледяного дождя и прибившегося снега погнулась ферма. Мы начали ремонт»

Теги Евгений Плющенко происшествия Яна Рудковская Академия Плющенко Фигурное катание

Яна Рудковская опровергла обрушение кровли на катке академии Евгения Плющенко.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что в новом ледовом дворце академии Плющенко в московском районе Тропарево обвалилась мембранная кровля.

«После вчерашнего ледяного дождя и прибившегося снега погнулась ферма. Мы начали ремонт. Для замены фермы демонтировали кровлю на участке пролета фермы. Для ускорения работ при большом объеме снега разрезали мембрану, чтобы снег весь упал на лед. Лед застелили, чтобы он не повредился.

Работы начали вечером в выходной день. Видеофиксация есть, что работы велись техническими службами. Ничего не вышло из строя. Одну балку и мембрану мы сами и разрезали. Видно, что альпинисты разрезали мембрану. Никто не пострадал. Мы всю ночь с Евгением и техническими службами были здесь.

Часть детей будут кататься в Горках‑10, для части будем снимать лед. Сроки зависят от экспертизы», – сказала Рудковская.

В новом ледовом дворце академии Плющенко в Москве обвалилась кровля

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60 комментариев
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надеюсь, ни один из портретов Плющенко не пострадал.
+55
-8
+47
Ответ Alex_Fedorov
надеюсь, ни один из портретов Плющенко не пострадал.
Они замироточили и остановили падение🙏
+40
-4
+36
... во как!
Плющенко оказывается на дворниках экономит.
А не проще было регулярно чистить крышу катка от снега?
Информацию о рекордных снегопадах этой зимой дают из каждого утюга.

Более того, прежде чем профиль обрушился, как минимум неделю изнутри можно было наблюдать явную трансформацию потолка.
Странное отношение Рудковских к безопасности детей и тренерского коллектива во время тренировок.

С другой стороны подобного рода событие должно быть проверено СК. Перед нами явное нарушение технических условий и применения материалов низкого качества.
Кто-то завысил нормы, положив разницу в карман, а принимающая комиссия подписала приёмку с закрытыми глазами.
+37
-9
+28
Яна, лучше расскажите как рассчитывался проект. Вы не в Африке каток строили.
А заодно расскажите как этот каток принимался и пускался в эксплуатацию.

У меня дом площадью около 2800 кв.м. Когда я заказывала проект, просила заложить плюс 50% запаса прочности.
Именно потому, что крыша плоская, а живем мы в стране, где нередки сильнейшие снегопады.
А еще - крышу нужно чистить после каждого сильного снегопада.
У вас на катке люди тренируется. Вы лично несете ответственность за их здоровье и жизнь.
Это счастливый случай, что обрушение произошло ночью.
+30
-10
+20
Очередной новояз, не обрушение кровли, а "погнулась ферма".
+20
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+17
Ждем фото Яны и Плюща в каске и со сварочным аппаратом. Прям просится к этой новости.
+21
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Главное, что на голову никому крыша не рухнула. Но тут явно либо проектировщики накосячили с обсчетом, либо владелец очень хотел сэкономить.
+18
-6
+12
Представил как Рудковская с Плющенко сами балку режут.
+15
-3
+12
Снегопада не было неделю, всю неделю при этом днём около нуля и небольшой плюс.
Ледяной дождь шёл не настолько интенсивный.

Короче забили просто на неделю с уборкой начинающего таять снега.

Молодцы, прям как типичные коммунальщики - "он же сам скоро растает, зачем убирать и вывозить"
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В этой новости прекрасно все)
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Ледяной дождь виноват. Ясно.
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Стоки никто не чистил и вот результат. Обслуживать надо такие крыши.
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Есть повод технадзору провести экспертизу выполненных строительных работ, качеству используемых материалов и эксплуатацию катка владельцами.
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Ферма.....мембрана... Стока умных слов, чтобы никто не заподозрил Яну в некомпетентности. СпециалиСКа во всём.
А отвечать-то найдется кому?
+8
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+6
Как всегда - виновных нет…
+9
-4
+5
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Они замироточили и остановили падение🙏
Увидев сие чудо, в закромах проснулись скелеты Полишинеля, встали и, как те Атланты, придержали крышу на каменных руках.
+7
-2
+5
Ну вы такие интересные , как тогда гелик покупать если тратиться на чистку кровли
+6
-2
+4
Ответ Лека-Лека
Это ж как строили. Бог шельму метит. Что касается брони - дом планировался под семью: наши родители, мы с мужем, наши дети и внуки. А теперь еще и правнуки. Так что я строила ДЛЯ СЕБЯ, а не для галочки.
Представляю,как вы праздники отмечаете. Обожаю посиделки с семьёй.Это же так классно,все вместе и никто никому не мешает.
+3
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+3
Ответ Лека-Лека
Яна, лучше расскажите как рассчитывался проект. Вы не в Африке каток строили. А заодно расскажите как этот каток принимался и пускался в эксплуатацию. У меня дом площадью около 2800 кв.м. Когда я заказывала проект, просила заложить плюс 50% запаса прочности. Именно потому, что крыша плоская, а живем мы в стране, где нередки сильнейшие снегопады. А еще - крышу нужно чистить после каждого сильного снегопада. У вас на катке люди тренируется. Вы лично несете ответственность за их здоровье и жизнь. Это счастливый случай, что обрушение произошло ночью.
В чат приглашаются прочнисты. Могу ошибаться, но перезаклад идёт в 1.8 раз, в критичных местах в 2.1 (ещё до ваших 50%, так что у вас "броня":))). Это ж сколько снега выпало, что всё погнулось.
+4
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+3
Ответ Лека-Лека
Яна, лучше расскажите как рассчитывался проект. Вы не в Африке каток строили. А заодно расскажите как этот каток принимался и пускался в эксплуатацию. У меня дом площадью около 2800 кв.м. Когда я заказывала проект, просила заложить плюс 50% запаса прочности. Именно потому, что крыша плоская, а живем мы в стране, где нередки сильнейшие снегопады. А еще - крышу нужно чистить после каждого сильного снегопада. У вас на катке люди тренируется. Вы лично несете ответственность за их здоровье и жизнь. Это счастливый случай, что обрушение произошло ночью.
Фигасе вы миллиардерша)) Так вы можете выкупить у Рудковской академию))
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Ответ Delirium
Главное, что на голову никому крыша не рухнула. Но тут явно либо проектировщики накосячили с обсчетом, либо владелец очень хотел сэкономить.
Хотелки владельца не помогут пройти Стройэкспертизу, не пишите того, о чем не знаете.
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Ответ Alex1104
Хотелки владельца не помогут пройти Стройэкспертизу, не пишите того, о чем не знаете.
А Вы знаете как проводится стройэкспертиза? Я знаю как даже на крупных стройках 16миллиметровая арматура заменяется на 12миллиметровую, как вместо цемента марки М-600 используется М-300, и т. д. Госстройнадзор за хорошую мзду подмахивает акты проверки и аудита.
+4
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Ответ Фут.Боль
Представил как Рудковская с Плющенко сами балку режут.
В брезентовых робах и в масках с болгарками в руках. А гномычи руководят процессом.
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Ответ Denis Travin
... во как! Плющенко оказывается на дворниках экономит. А не проще было регулярно чистить крышу катка от снега? Информацию о рекордных снегопадах этой зимой дают из каждого утюга. Более того, прежде чем профиль обрушился, как минимум неделю изнутри можно было наблюдать явную трансформацию потолка. Странное отношение Рудковских к безопасности детей и тренерского коллектива во время тренировок. С другой стороны подобного рода событие должно быть проверено СК. Перед нами явное нарушение технических условий и применения материалов низкого качества. Кто-то завысил нормы, положив разницу в карман, а принимающая комиссия подписала приёмку с закрытыми глазами.
Если здание было до 1500 м2 и до 2 этажей высотой то разрешение они получали по упрощенной схеме. Такие здания принимаются несколько проще, чем подпадающие под государственную или не государственную экспертизу. Тут скорее всего имело место строительство с нарушением проектных сечений и избыточное количество снега на кровле.
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Ответ Alex1104
Хотелки владельца не помогут пройти Стройэкспертизу, не пишите того, о чем не знаете.
Ну так если вы строитель, расскажите, кто же виноват, что у свежепостроенного катка крыша не выдерживает нагрузки?
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Хорошо бы много осторожно проверить это чудо сооружение. Хорошо, что дети не погибли.
+4
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Ответ Eric Ambersky
Ледяной дождь виноват. Ясно.
Чёт не видел вчера ледяного дождя. Недели полторы-две назад примерно вот реально был, дождь с крупой долго шли.
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Ответ Лека-Лека
Яна, лучше расскажите как рассчитывался проект. Вы не в Африке каток строили. А заодно расскажите как этот каток принимался и пускался в эксплуатацию. У меня дом площадью около 2800 кв.м. Когда я заказывала проект, просила заложить плюс 50% запаса прочности. Именно потому, что крыша плоская, а живем мы в стране, где нередки сильнейшие снегопады. А еще - крышу нужно чистить после каждого сильного снегопада. У вас на катке люди тренируется. Вы лично несете ответственность за их здоровье и жизнь. Это счастливый случай, что обрушение произошло ночью.
Дом 2800 квадратов? Алина, ты?
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Очень правдоподобно.
+4
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Они замироточили и остановили падение🙏
😂😂😂👍👍👍
+1
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