Рудковская о кровле на катке академии Плющенко: «После вчерашнего ледяного дождя и прибившегося снега погнулась ферма. Мы начали ремонт»
Яна Рудковская опровергла обрушение кровли на катке академии Евгения Плющенко.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что в новом ледовом дворце академии Плющенко в московском районе Тропарево обвалилась мембранная кровля.
«После вчерашнего ледяного дождя и прибившегося снега погнулась ферма. Мы начали ремонт. Для замены фермы демонтировали кровлю на участке пролета фермы. Для ускорения работ при большом объеме снега разрезали мембрану, чтобы снег весь упал на лед. Лед застелили, чтобы он не повредился.
Работы начали вечером в выходной день. Видеофиксация есть, что работы велись техническими службами. Ничего не вышло из строя. Одну балку и мембрану мы сами и разрезали. Видно, что альпинисты разрезали мембрану. Никто не пострадал. Мы всю ночь с Евгением и техническими службами были здесь.
Часть детей будут кататься в Горках‑10, для части будем снимать лед. Сроки зависят от экспертизы», – сказала Рудковская.
В новом ледовом дворце академии Плющенко в Москве обвалилась кровля
Плющенко оказывается на дворниках экономит.
А не проще было регулярно чистить крышу катка от снега?
Информацию о рекордных снегопадах этой зимой дают из каждого утюга.
Более того, прежде чем профиль обрушился, как минимум неделю изнутри можно было наблюдать явную трансформацию потолка.
Странное отношение Рудковских к безопасности детей и тренерского коллектива во время тренировок.
С другой стороны подобного рода событие должно быть проверено СК. Перед нами явное нарушение технических условий и применения материалов низкого качества.
Кто-то завысил нормы, положив разницу в карман, а принимающая комиссия подписала приёмку с закрытыми глазами.
А заодно расскажите как этот каток принимался и пускался в эксплуатацию.
У меня дом площадью около 2800 кв.м. Когда я заказывала проект, просила заложить плюс 50% запаса прочности.
Именно потому, что крыша плоская, а живем мы в стране, где нередки сильнейшие снегопады.
А еще - крышу нужно чистить после каждого сильного снегопада.
У вас на катке люди тренируется. Вы лично несете ответственность за их здоровье и жизнь.
Это счастливый случай, что обрушение произошло ночью.
Ледяной дождь шёл не настолько интенсивный.
Короче забили просто на неделю с уборкой начинающего таять снега.
Молодцы, прям как типичные коммунальщики - "он же сам скоро растает, зачем убирать и вывозить"
А отвечать-то найдется кому?