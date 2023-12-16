Рудковская о младшем сыне: «Арсению три года, мы уже поставили его на коньки. Очень надеюсь, что он примет участие в шоу на льду»

Теги Евгений Плющенко Яна Рудковская Академия Плющенко Фигурное катание

Рудковская надеется, что ее младший сын Арсений примет участие в ледовом шоу.

Яна Рудковская – жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, совладелица академии фигурного катания «Ангелы Плющенко». 

«Нашему сыну три года, мы его уже поставили на коньки. Я очень надеюсь, что он примет участие в шоу на льду», – сказала продюсер. 

«Меня закидают камнями сердобольные мамочки, но я со своего курса не сверну!» Второго сына Плющенко и Рудковской поставили на коньки

10 комментариев
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Нужно ещё 5 и можно будет сделать шоу "Белоснежка и 7 Гномов (Гномычей)". В роли Белоснежки, естественно, Плющенко)
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Понимаю желание мамы : "«Нашему сыну три года, мы его поставили на коньки. Я очень надеюсь, что он примет участие в шоу на льду". Но я - болельщик фигурного катания. Для меня важны результаты фигуристов в любых соревнованиях, а не в шоу. Как сын этой мамы с ними справится?????
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Действительно, пора уже самому "зарабатывать", а не сидеть на маминой шее. А то лишние деньги семье перевести некуда. Да и квартиры на Патриках сами себя не купят.
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Надо, чтоб уже в три года денежки сын нес. Почерк Яны. Скоро все Патрики скупят.
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Ответ Anneta28
Там где вы учились, она уже преподавала.)))
Набираете в поиске "Сарказм". Читаете. Запоминаете.
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Ответ КВАД
Сначала надо аккаунты в интернете на него создать, а уж потом на коньки и по шоу катать. Всему вас учить надо.
Там где вы учились, она уже преподавала.)))
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Сначала надо аккаунты в интернете на него создать, а уж потом на коньки и по шоу катать. Всему вас учить надо.
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Зрители будут в восторге от ничего не умеющего ребёнка в шоу
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Ответ Anneta28
В стране сейчас тысячи трехлеток ставят на коньки. Но вас волнует именно этот сын, этой мамы.😂
Нет. Потому, что из этой тысячи - многие для начала говорят о спортивных достижениях. ( что они думают - за скобками). Не получится - будут потом решать. А эта мама сразу начала с шоу. Не сын её меня волнует. Он судя по всему будет очередным пиарщиком. А сколько же надо этой маме ещё денег для счастья ???? И так вроде всё "в шоколаде" и гораздо больше. Фигурное катание у этой мамы в голове - только в виде шоу????
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