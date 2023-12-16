Рудковская о младшем сыне: «Арсению три года, мы уже поставили его на коньки. Очень надеюсь, что он примет участие в шоу на льду»
Рудковская надеется, что ее младший сын Арсений примет участие в ледовом шоу.
Яна Рудковская – жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, совладелица академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».
«Нашему сыну три года, мы его уже поставили на коньки. Я очень надеюсь, что он примет участие в шоу на льду», – сказала продюсер.
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