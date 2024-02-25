Министр спорта ЛНР о шоу Навки в Луганске: «Пока это заморожено. В первую очередь играют роль вопросы безопасности»

Теги Татьяна Навка ледовые шоу Фигурное катание

Министр спорта ЛНР высказался о проведении шоу Татьяны Навки в Луганске.

В конце 2022 года компания олимпийской чемпионки в танцах на льду Навки выиграла грант на 14 миллионов рублей на проведение в Луганске мюзикла на льду «Руслан и Людмила». Как сообщает «Р-Спорт», шоу планировалось на 6 июня 2023-го, но пока не может состояться из-за сложной ситуации в регионе.

«Пока это заморожено. Рассматривали необходимость использования большого комплекса. У нас есть ледовая арена всего на 300 зрителей. Мы выезжали туда, смотрели. И на сегодняшний момент в первую очередь играют роль вопросы безопасности. Все-таки место мы бы нашли: рассматривали несколько вариантов, но не та сейчас ситуация, надо, наверное, повременить.

У нас существует официальный запрет на открытые, не зальные мероприятия и зальные с большим количеством участников. А здесь, конечно же, сбежался бы, наверное, весь Луганск.

Но есть вопросы безопасности, мы с силовиками дружим и с ними соглашаемся. В перспективе мы, конечно, будем готовы. Когда только чуть-чуть проскочила эта информация, нас закидали обращениями: где, когда, как купить билеты. Интерес очень большой, как только будет возможность, мы только «за», – рассказал министр спорта ЛНР Олег Шеренешев.

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30 комментариев
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Странно куда подевались 14 лямов которые должны были пойти на шоу в Луганске . Если она уже просит 52 миллионов на другие шоу .
+34
-3
+31
Так ведь безопасно, хоть сейчас приезжай, живи, или что-то случилось?
+37
-12
+25
А когда ей выделяли деньги на шоу было безопаснее получается ? Иначе зачем давали ?..
+24
-2
+22
Ответ Лариса Стародубцева
Странно куда подевались 14 лямов которые должны были пойти на шоу в Луганске . Если она уже просит 52 миллионов на другие шоу .
Так деньги уже в безопасности😀
+17
-1
+16
А зачем тогда грант давали?
+14
-1
+13
Тем не менее, 14 лимонов Навка уже прикарманила.
+10
-1
+9
Деньги народные выделены, все готово, а они про безопасность какую-то. Нам шоу нужно провести и деньги попилить.
+9
-2
+7
Ответ burefan
Так деньги уже в безопасности😀
++++🎀
+5
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+5
Ответ GibsonFlyingV
Там Лукашенко такой инсайд выдал, что может Навка туда и не поедет вообще
Что за инсайд?
+5
0
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Там Лукашенко такой инсайд выдал, что может Навка туда и не поедет вообще
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-4
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А когда деньги давали не знали о сложной обстановке?
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Министр того, что не существует. Но зато целый министр.
+8
-6
+2
Навку терпят не могут почище чем киркорова и голубятню
+4
-2
+2
Ответ Владимири Йолкиннен
Ну, возможно по мирняку ДНР и ЛНР таки останутся в РФ
главное чтобы они в выборах президента РФ приняли участие, а дальше ..."с вами Бог"!
+3
-1
+2
Ничего, Дмитрий Навка выступит в Гааге. Там безопасно.
+3
-2
+1
Ответ Владимири Йолкиннен
Что за инсайд?
https://ria.ru/20240225/uregulirovanie-1929362958.html?ysclid=lt1t22d3wd972437809

Походу закругляются
+10
-9
+1
Зато денежки уже получены и распилены
+2
-1
+1
Ответ Владимири Йолкиннен
Буду рад, если так будет.
Комментарий удален модератором
Так все шоу и концерты проводились в ледовом дворце в Северодонецке,а не в Луганске,а он не восстановлен
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Ответ Владимири Йолкиннен
Ну, возможно по мирняку ДНР и ЛНР таки останутся в РФ
Лукашенко летом выдавал инсайд еще, что он видел стамбульский договор, где были указаны "пролонгация аренды Крыма и аренда Донбасса". Так что я думаю нет, через некоторое время
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Ответ GibsonFlyingV
https://ria.ru/20240225/uregulirovanie-1929362958.html?ysclid=lt1t22d3wd972437809 Походу закругляются
Дожимают...
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Предоплата получена, но не отработана. Всё пока на паузе кроме денег...
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Ответ Savardus
Как же так! Там не безопасно? Так вроде СВО начали чтобы сделать там безопасно. Нет? Обманули нас получается? Президент обманул? Никогда такого не было ведь!
Комментарий удален модератором
Ответ Железная Леди
Какое отношение имеет министр спорта к шоу? " Все смешалось в доме Обломских"
Это у вас Обломов соединился с Облонскими?
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