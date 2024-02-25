Министр спорта ЛНР о шоу Навки в Луганске: «Пока это заморожено. В первую очередь играют роль вопросы безопасности»

Министр спорта ЛНР высказался о проведении шоу Татьяны Навки в Луганске.

В конце 2022 года компания олимпийской чемпионки в танцах на льду Навки выиграла грант на 14 миллионов рублей на проведение в Луганске мюзикла на льду «Руслан и Людмила». Как сообщает «Р-Спорт», шоу планировалось на 6 июня 2023-го, но пока не может состояться из-за сложной ситуации в регионе.

«Пока это заморожено. Рассматривали необходимость использования большого комплекса. У нас есть ледовая арена всего на 300 зрителей. Мы выезжали туда, смотрели. И на сегодняшний момент в первую очередь играют роль вопросы безопасности. Все-таки место мы бы нашли: рассматривали несколько вариантов, но не та сейчас ситуация, надо, наверное, повременить.

У нас существует официальный запрет на открытые, не зальные мероприятия и зальные с большим количеством участников. А здесь, конечно же, сбежался бы, наверное, весь Луганск.

Но есть вопросы безопасности, мы с силовиками дружим и с ними соглашаемся. В перспективе мы, конечно, будем готовы. Когда только чуть-чуть проскочила эта информация, нас закидали обращениями: где, когда, как купить билеты. Интерес очень большой, как только будет возможность, мы только «за», – рассказал министр спорта ЛНР Олег Шеренешев.