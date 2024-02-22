Этери Тутберидзе: «Меня очень любят критиковать, много антифанатов. На всю критику мне до лампочки»

Теги телевидение Этери Тутберидзе Фигурное катание

Этери Тутберидзе рассказала, что спокойно относится к критике.

Тренер заявила об этом в эфире шоу «Большие девочки» на телеканале «Пятница».

Тутберидзе в этом шоу является наставницей участниц, которые стремятся похудеть. 

«Вы должны научиться не зависеть от общества. Не общество определяет, как вы должны выглядеть.

Очень много фанатов, антифанатов. Очень любят меня критиковать. 

Я на это спокойно смотрю. У меня есть выражение: на всю критику...» (слово было «запикано», а внизу на экране появилась надпись «Мне до лампочки» – Sports.ru). 

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76 комментариев
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Этери постоянно повторяет что её не беспокоит критика.
Спрашивается зачем так много говорить о том, что тебя якобы не беспокоит.
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Ну здесь Этери Америку не открыла. Учитывая ее паталогический нарциссизм, было бы странно, если бы она относилась к критике как-то иначе.
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Настолько "до лампочки", что она держит личную армию ботов и домохозяек, чтобы они перекрикивали любую критику в интернете и сворой накидывались на всех неугодных, включая попавших в немилость учениц непогрешимой
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Гениальное выражение, просто Цицерон.
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А зря, не мешало бы к критике и прислушаться.
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ТО, что Этери не стесняется хамить и весьма высокомерна - не новость. Но хамство же и говорит о том, что ей не "до лампочки".

А вообще, умные люди не отмахиваются от "всей критики", она может быть и по делу.
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Ответ Большой Влад
Комментарий скрыт
Кто устанавливать будет? Валиевой похоже уже не до этого, у неё другие интересы.
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Оно и видно как ей на критику....Она это не в первый раз говорит,одним махом показывает и свою культуру и то как ей пофиг🤡
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О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Думаю, что Этери хорошо им владеет и знает много благозвучных и не очень синонимов к выражению о презрительном равнодушии, безразличии к кому-, чему-л. Из песни слов не выкинешь, можно только запикать.
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Такой красивый и изящный вид спорта,а сколько лампочек забитых,какое то темнейшее королевство
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Ответ Анна Беляева
Ну, если чихать на "критику" завистливого xeйтерья стало нарциссизмом, то им бы приболеть никому не лишнее.
Видеть в любой критике хейт и зависть - это как раз и есть удел нарциссов.
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А ещё группа сумасшедших фанов, которые активно организуют травлю неугодных Великому Тренеру.
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Ответ Большой Влад
Комментарий скрыт
Это ваши фантазии?
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Поэтому ты несколько дней чистила комментарии в Инстаграме)
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Моё Мнение есть за что критиковать
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Ответ Е...С
А зря, не мешало бы к критике и прислушаться.
Она тренер. Ее работа тренировать. Судя по последним олимпиадам и ЧМ она свою работу выполняет хорошо. К кому ей прислушиваться? К критикам со спортса? К Бестемьяновой, которая правил не знает? К Поповой, которая только языком машет и чужие постановки переставляет? Кто сейчас может указывать Тутберидзе как правильно выполнять свою работу? Когда именно она затащила женское фк на новый уровень?
+16
-13
+3
Смелая подруга. Жаль зассала за Валиеву ответить.
+12
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+2
https://www.youtube.com/watch?v=Kum5DqhzINw&t=6s
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Идеальных людей вообще нет.
В каждом деле важен результат.
И если он есть, а тебя продолжают критиковать, значит завидуют.
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И нам на тебя тоже пи ... пи ... пи ... (до лампочки)!
+16
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Нас - рать!
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Ответ EmperorNazer
Ну здесь Этери Америку не открыла. Учитывая ее паталогический нарциссизм, было бы странно, если бы она относилась к критике как-то иначе.
Как раз нарциссы, как правило, остро реагируют на критику, потому что им нужна постоянная валидация и восхваления. Тот факт, что Тутберидзе везде упоминает наличие хейтеров, как раз и указывает на то что ей не на... (Запикано)
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Ответ Лакс
Этери постоянно повторяет что её не беспокоит критика. Спрашивается зачем так много говорить о том, что тебя якобы не беспокоит.
Где она много говорит об этом? Только когда спрашивают в каждом интервью, а она в целом редко дает коментарии!
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Ответ Anna
Пусть мать Валиевой за нее ответит, если есть, что сказать
Тренер не относится в близкому окружению спортсменки? ну да ну да.Чуть что мать,удобно.
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Её так сильно не беспокоит критика, что она не забывает упомянуть о ней в каждом своём интервью))
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+1
Ответ Е...С
А зря, не мешало бы к критике и прислушаться.
Если прислушиваться к каждому чиху таких, как вы и ваше братство, останешься без самооценки и результатов. Так что - до лампочки.
+19
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+1
Ответ Лакс
Этери постоянно повторяет что её не беспокоит критика. Спрашивается зачем так много говорить о том, что тебя якобы не беспокоит.
потому что в шоу Большие девочки сегодня было испытание, нужно было справится с критикой окружающих
Все слова ей прописывали сценаристы) Это теле шоу
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-2
+1
Ответ RusVector
И нам на тебя тоже пи ... пи ... пи ... (до лампочки)!
Особенно тебе
+6
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Кому нахрен надо тебя критиковать?
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Ответ missis-Zima
Тренер не относится в близкому окружению спортсменки? ну да ну да.Чуть что мать,удобно.
Мать тот человек, без согласия которого ни одна таблетка не попадает в организм ее несовершеннолетней дочери, вот пусть и расскажет
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