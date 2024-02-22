Этери Тутберидзе: «Меня очень любят критиковать, много антифанатов. На всю критику мне до лампочки»

Этери Тутберидзе рассказала, что спокойно относится к критике.

Тренер заявила об этом в эфире шоу «Большие девочки» на телеканале «Пятница».

Тутберидзе в этом шоу является наставницей участниц, которые стремятся похудеть.

«Вы должны научиться не зависеть от общества. Не общество определяет, как вы должны выглядеть.

Очень много фанатов, антифанатов. Очень любят меня критиковать.

Я на это спокойно смотрю. У меня есть выражение: на всю критику...» (слово было «запикано», а внизу на экране появилась надпись «Мне до лампочки» – Sports.ru).

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