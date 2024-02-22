Этери Тутберидзе: «Меня очень любят критиковать, много антифанатов. На всю критику мне до лампочки»
Этери Тутберидзе рассказала, что спокойно относится к критике.
Тренер заявила об этом в эфире шоу «Большие девочки» на телеканале «Пятница».
Тутберидзе в этом шоу является наставницей участниц, которые стремятся похудеть.
«Вы должны научиться не зависеть от общества. Не общество определяет, как вы должны выглядеть.
Очень много фанатов, антифанатов. Очень любят меня критиковать.
Я на это спокойно смотрю. У меня есть выражение: на всю критику...» (слово было «запикано», а внизу на экране появилась надпись «Мне до лампочки» – Sports.ru).
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Спрашивается зачем так много говорить о том, что тебя якобы не беспокоит.
А вообще, умные люди не отмахиваются от "всей критики", она может быть и по делу.
В каждом деле важен результат.
И если он есть, а тебя продолжают критиковать, значит завидуют.
Все слова ей прописывали сценаристы) Это теле шоу