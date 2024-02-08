«Дисциплина определяет результат». Тутберидзе выложила пост с рекламой шоу «Большие девочки»

Теги телевидение Этери Тутберидзе Фигурное катание

Этери Тутберидзе назвала время выхода шоу «Большие девочки» на канале «Пятница».

Тренер по фигурному катанию выступит в качестве ведущей проекта.

«Сегодня в 19:00 на телеканале «Пятница» выходит первый выпуск реалити «Большие девочки»!» – написала она в инстаграме.

«Дисциплина определяет результат», – сказала Тутберидзе в рекламном ролике, прикрепленном к посту.

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34 комментария
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Ощущение, что Тутберидзе живёт в своём мире.
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Mega fat burner
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Точно дисциплина?😑
Судя по последним событиям.. 😎
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Ответ Katerina Sunny
Ощущение, что Тутберидзе живёт в своём мире.
у нее контракт! Она обязана выкладывать рекламные посты, чтобы не случилось
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Это уже наглость…
А ведь была некогда уважаемый тренер с большой буквы, а теперь реально себя просто менеджером выставляет, причем очень плохим
Видимо это путь в шоу-биз…
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Ответ Наталья Карлова
так и есть, она вообще просто ЖИВЕТ... у нее есть семья и ее личные амбиции... и ее мир и наш мир это вообще две разных истории... и это нормально...
то есть Камила это уже не ее мир?
ну должны быть хоть какие то границы этики.
Слилась с суда, разбирательств, обвинила свою ученицу в халатности и спокойно рекламирует шоу.
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Ответ Наталья Карлова
ну все) сейчас Этери размажут... она по мнению фанатов должна сейчас быть как минимум на коленях где-нить в церкви плакать и отмаливать грехи за загубленные жизни и карьеры своих спортсменов)... хотя куча ее воспитанников сейчас в Китае - зарабатывают денежки на своих спортивных достижениях...
Как минимум , не время так пиариться на толстых .Хотя деньги же не пахнут.
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Почему в суде выступал Глейхенгауз, а не главный тренер группы?
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Ответ Большой Влад
Mega fat burner
Тоже об этом подумала)
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Скажите, а я ПРАВИЛЬНО понял название "Большие девочки" ? Или может ждать разочарование...?
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Ответ Katerina Sunny
Ощущение, что Тутберидзе живёт в своём мире.
А что ей сделается? К Валиевой и "её" допинг-делу отношения она типа и не имеет, живёт себе припеваючи, летает иногда к доче, тренирует, шоу вон ведёт. Расследование по кейсу несовершеннолетнего разве что может заставить понервничать - но так и то затягивают спецом.
Этери действительно живёт в своём - комфортном, стабильном - мире. У неё всё хорошо.
:/
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Ответ nina1212
еще надо и выпуск шоу на Пятнице сорвать из за хейтеров, которым хочется пострадать? Там у нее обязательства перед работодателем, реклама будет выходить в строго отведенные дни
везде вам хейтеры видятся...
почему сорвать? ее хотят снять с эфира? нет. Публика подогрета, нужно еще подкинуть хайпа.
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Ответ Биркарт фон Грелленорт
Дисциплина? Или всё-таки триметазидин🤣
Анаболики
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Ответ Большой Влад
Mega fat burner
🤣
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Ответ Наталья Карлова
ну все) сейчас Этери размажут... она по мнению фанатов должна сейчас быть как минимум на коленях где-нить в церкви плакать и отмаливать грехи за загубленные жизни и карьеры своих спортсменов)... хотя куча ее воспитанников сейчас в Китае - зарабатывают денежки на своих спортивных достижениях...
Причём тут другие ученики не понятно, как одна из них оказалась в беде, её бросили и в суде показания не дали.
"Мы с нашими спортсменами всегда" Ага
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Ответ Наталья Карлова
а почему вы решили что Этери не помогает Камиле? может как нормальный человек она просто не афиширует те действия которые предпринимает?
Так кас написал
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Ответ Katerina Sunny
Ощущение, что Тутберидзе живёт в своём мире.
На коммерческой волне.
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Ответ Наталья Карлова
а почему вы решили что Этери не помогает Камиле? может как нормальный человек она просто не афиширует те действия которые предпринимает?
что из вышеперечисленного про помощь?
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Ответ nina1212
у нее контракт! Она обязана выкладывать рекламные посты, чтобы не случилось
С Базылюк контракт тоже? Выкладывать тот контент, который делала Валиева, после оглашения мотивировочной части
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Ответ buturlinomo
то есть Камила это уже не ее мир? ну должны быть хоть какие то границы этики. Слилась с суда, разбирательств, обвинила свою ученицу в халатности и спокойно рекламирует шоу.
Пропиталась в Америках духом волков с Уолл-стрит...
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Ответ Наталья Карлова
а почему она должна отчитываться перед вами за собственные действия? Этери молодец, живет насыщенной жизнью, успешная, вчера первые места за ее воспитанниками...
Никто отчитываться не просит перед публикой
Ее действия в отношении всех ушедших и попавших в сложную ситуацию фигуристок и так говорят о многом.
И не нужно рассказывать, что она сделала их чемпионками. Каждая из девочек отработали каждую минуту ее драгоценного внимания.
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Это позорно. Просто нет слов. Выяснилось, что ты никак не защищала свою воспитанницу, но вместо пояснений - реклама шоу. Понимаю, что по контракту есть обязательства, но ты хотя бы сторис выложи с крошечным комментарием!
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Самый от врат ительный чел.
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Ответ 4AIKA
Это уже наглость… А ведь была некогда уважаемый тренер с большой буквы, а теперь реально себя просто менеджером выставляет, причем очень плохим Видимо это путь в шоу-биз…
в чем наглость? Она снималась в этом шоу полгода назад, его сейчас закрыть надо? У вас есть понимание, что такое промо? Все обязательства прописываются в контракте, в том числе рекламные посты
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Ответ 4AIKA
Это уже наглость… А ведь была некогда уважаемый тренер с большой буквы, а теперь реально себя просто менеджером выставляет, причем очень плохим Видимо это путь в шоу-биз…
Возможно она скоро запоёт....
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#Работаемдальше
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