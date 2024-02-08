«Дисциплина определяет результат». Тутберидзе выложила пост с рекламой шоу «Большие девочки»

Этери Тутберидзе назвала время выхода шоу «Большие девочки» на канале «Пятница».

Тренер по фигурному катанию выступит в качестве ведущей проекта.

«Сегодня в 19:00 на телеканале «Пятница» выходит первый выпуск реалити «Большие девочки»!» – написала она в инстаграме.

«Дисциплина определяет результат», – сказала Тутберидзе в рекламном ролике, прикрепленном к посту.