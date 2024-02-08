«Дисциплина определяет результат». Тутберидзе выложила пост с рекламой шоу «Большие девочки»
Этери Тутберидзе назвала время выхода шоу «Большие девочки» на канале «Пятница».
Тренер по фигурному катанию выступит в качестве ведущей проекта.
«Сегодня в 19:00 на телеканале «Пятница» выходит первый выпуск реалити «Большие девочки»!» – написала она в инстаграме.
«Дисциплина определяет результат», – сказала Тутберидзе в рекламном ролике, прикрепленном к посту.
Судя по последним событиям.. 😎
А ведь была некогда уважаемый тренер с большой буквы, а теперь реально себя просто менеджером выставляет, причем очень плохим
Видимо это путь в шоу-биз…
ну должны быть хоть какие то границы этики.
Слилась с суда, разбирательств, обвинила свою ученицу в халатности и спокойно рекламирует шоу.
Этери действительно живёт в своём - комфортном, стабильном - мире. У неё всё хорошо.
:/
почему сорвать? ее хотят снять с эфира? нет. Публика подогрета, нужно еще подкинуть хайпа.
"Мы с нашими спортсменами всегда" Ага
Ее действия в отношении всех ушедших и попавших в сложную ситуацию фигуристок и так говорят о многом.
И не нужно рассказывать, что она сделала их чемпионками. Каждая из девочек отработали каждую минуту ее драгоценного внимания.