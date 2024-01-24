Участница проекта «Большие девочки» Усманилаева: «Если бы не методы Тутберидзе, большинство девочек так бы и ушли, не скинув ничего»

Амина Усманилаева, участница проекта «Большие девочки», поделилась мнением о методах Тутберидзе.

Этери Тутберидзе выступила ведущей шоу о похудении, которое выйдет в эфир 9 февраля на канале «Пятница».

— В общественном сознании сложилось мнение, что методы Тутберидзе — суровые и жесткие. Так ли на самом деле?

— Да, на самом деле так — глупо это отрицать. Но в спорте и в похудении другие методы не действуют. Каждая понимает, что ее привело к лишним килограммам — отсутствие силы воли, характера, желания, жалость к себе. Я ненавижу жалеющих себя людей, и Этери Георгиевна точно такая же.

Если бы не ее методы, большинство девочек так бы и ушли с проекта, не скинув ничего. Каждая из девочек на церемонии выгона боялась взгляда Этери Георгиевны. И я боялась. Если бы мы не боялись, ни к какому успеху нам бы прийти не удалось.

— Как вам работалось с Тутберидзе?

— Возможно, некоторые считают ее чересчур жесткой, чересчур бескомпромиссной, но эти ее качества мне только помогали на проекте. Я пришла на «Большие девочки» с установкой не жалеть себя и не жалеть свое тело.

Этери Георгиевна меня в этом полностью поддерживала и помогала оставаться верной цели, когда я думала, что перебарщиваю с нагрузкой и надо чуть затормозить.

Этери Георгиевна давала мне понять, что не надо себя жалеть и надо продолжать «газовать», — сказала Усманилаева.

Тутберидзе – ведущая шоу про похудение на «Пятнице»! Мы узнали все детали, в том числе у Этери