Участница проекта «Большие девочки» Усманилаева: «Если бы не методы Тутберидзе, большинство девочек так бы и ушли, не скинув ничего»

Теги телевидение светская хроника Этери Тутберидзе Фигурное катание

Амина Усманилаева, участница проекта «Большие девочки», поделилась мнением о методах Тутберидзе.

Этери Тутберидзе выступила ведущей шоу о похудении, которое выйдет в эфир 9 февраля на канале «Пятница». 

— В общественном сознании сложилось мнение, что методы Тутберидзе — суровые и жесткие. Так ли на самом деле?

— Да, на самом деле так — глупо это отрицать. Но в спорте и в похудении другие методы не действуют. Каждая понимает, что ее привело к лишним килограммам — отсутствие силы воли, характера, желания, жалость к себе. Я ненавижу жалеющих себя людей, и Этери Георгиевна точно такая же.

Если бы не ее методы, большинство девочек так бы и ушли с проекта, не скинув ничего. Каждая из девочек на церемонии выгона боялась взгляда Этери Георгиевны. И я боялась. Если бы мы не боялись, ни к какому успеху нам бы прийти не удалось.

— Как вам работалось с Тутберидзе?

— Возможно, некоторые считают ее чересчур жесткой, чересчур бескомпромиссной, но эти ее качества мне только помогали на проекте. Я пришла на «Большие девочки» с установкой не жалеть себя и не жалеть свое тело.

Этери Георгиевна меня в этом полностью поддерживала и помогала оставаться верной цели, когда я думала, что перебарщиваю с нагрузкой и надо чуть затормозить.

Этери Георгиевна давала мне понять, что не надо себя жалеть и надо продолжать «газовать», — сказала Усманилаева.

Тутберидзе – ведущая шоу про похудение на «Пятнице»! Мы узнали все детали, в том числе у Этери

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22 комментария
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лучше посчитайте, сколько потом наберете
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Сохранить сложнее, чем скинуть. Это через время нужно оценивать
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Ответ Sky Smoker
Действительно... Зачем себя жалеть человеку, который не умеет работать физически со своим пока ещё немаленьким телом, плохо ощущает габариты и способен на раз-два получить травму. А вдруг там врождённый порок сердца или старая травма условного колена? А человек, не жалея себя, рванёт покорять вершины и не справится? Я не призываю филонить, но чёт как-то очень жёстко. Хотя... каждому своё. Кому-то такое наставничество, безусловно, помогает добиться бо́льших результатов. Главное, чтобы после экстремального марафона всё скинутое с братьями-килограммами не вернулось обратно и здоровье не оказалось подорвано. К сожалению, я знаю, о чём говорю.
Наверняка все участницы сначала прошли полное медицинское обследование. И в процессе их тоже должны были контролировать медики. Продюсерам шоу проблемы не нужны.
+9
-4
+5
Ответ Sky Smoker
Действительно... Зачем себя жалеть человеку, который не умеет работать физически со своим пока ещё немаленьким телом, плохо ощущает габариты и способен на раз-два получить травму. А вдруг там врождённый порок сердца или старая травма условного колена? А человек, не жалея себя, рванёт покорять вершины и не справится? Я не призываю филонить, но чёт как-то очень жёстко. Хотя... каждому своё. Кому-то такое наставничество, безусловно, помогает добиться бо́льших результатов. Главное, чтобы после экстремального марафона всё скинутое с братьями-килограммами не вернулось обратно и здоровье не оказалось подорвано. К сожалению, я знаю, о чём говорю.
Так там ведь медики тоже были в проекте
+9
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Этери пригласили на роль кнута, запугивающего взглядом участников.))
Фанаты кричали, что она всего лишь ведущая. Тогда откуда она знала в чем причина лишнего веса, она ни врач, ни психолог.
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Вряд ли такая неуклюжая реклама заставит смотреть этот третьесортный проект.
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Ответ arisstopane
похоже круче этери только инфаркт! я, семь лет назад, после обширного инфаркта за 10 дней влёгкую 40 кг со 130 скинул)
С ума сойти!.. Тогда можно и панкреатит добавить. Но рекомендасьён так себе) Лучше традиционно похудеть)
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Ответ Sky Smoker
Судя по другим шоу, некоторым участникам, особенно у кого вес 130-140+, зачастую режут желудки. Я не спорю, это приятный способ быстро сбросить вес, но как-то мало вяжется с грамотным и самостоятельным похудением.
Режут уже после похудения и не только желудки, но и обвисшую кожу. Но операция без пп тоже не поможет, как пример сын Сафронова.
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Ответ Anna
Режут уже после похудения и не только желудки, но и обвисшую кожу. Но операция без пп тоже не поможет, как пример сын Сафронова.
А ему тоже операцию делали? 🤔 С такого веса точно самостоятельно похудеть не получится.
А что касается ушивания кожи... Сделать гастропластику - это условные 300 тысяч, не считая анализов. Сделать эстетическую пластику - не меньше миллиона, а то и дороже. Жить красиво нынче дорого(
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+2
"Церемония выгона", однако
+1
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+1
Ответ Sky Smoker
Действительно... Зачем себя жалеть человеку, который не умеет работать физически со своим пока ещё немаленьким телом, плохо ощущает габариты и способен на раз-два получить травму. А вдруг там врождённый порок сердца или старая травма условного колена? А человек, не жалея себя, рванёт покорять вершины и не справится? Я не призываю филонить, но чёт как-то очень жёстко. Хотя... каждому своё. Кому-то такое наставничество, безусловно, помогает добиться бо́льших результатов. Главное, чтобы после экстремального марафона всё скинутое с братьями-килограммами не вернулось обратно и здоровье не оказалось подорвано. К сожалению, я знаю, о чём говорю.
Их перед проектом должны были полностью обследовать. Откат, конечно, у многих будет, но есть те, кто реально меняет жизнь к лучшему, судя по участникам аналогичных шоу.
+4
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+1
Ответ N-fox
Наверняка все участницы сначала прошли полное медицинское обследование. И в процессе их тоже должны были контролировать медики. Продюсерам шоу проблемы не нужны.
Да не факт. Случаев разных: и проблем со здоровьем, и даже трагедий известно немало. Только все это вскрывается после шоу. Когда ни медиков, ни наставничества уже нет.
+3
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Может разумнее прислушиваться к своему телу.
С таким подходом она после шоу наберёт обратно всё килограммы с плюсом.
+3
-3
0
Вот она, тема следующих двух недель.
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0
Ответ Anna
Их перед проектом должны были полностью обследовать. Откат, конечно, у многих будет, но есть те, кто реально меняет жизнь к лучшему, судя по участникам аналогичных шоу.
Судя по другим шоу, некоторым участникам, особенно у кого вес 130-140+, зачастую режут желудки. Я не спорю, это приятный способ быстро сбросить вес, но как-то мало вяжется с грамотным и самостоятельным похудением.
+2
-2
0
Ответ Sky Smoker
А ему тоже операцию делали? 🤔 С такого веса точно самостоятельно похудеть не получится. А что касается ушивания кожи... Сделать гастропластику - это условные 300 тысяч, не считая анализов. Сделать эстетическую пластику - не меньше миллиона, а то и дороже. Жить красиво нынче дорого(
Делали, да
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Ответ Ezhevika33
Может разумнее прислушиваться к своему телу. С таким подходом она после шоу наберёт обратно всё килограммы с плюсом.
Ну, прислушаются, и наберут свои 200 кг, что ни одна инвалидная коляска не выдержит.
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