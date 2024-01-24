Участница проекта «Большие девочки» Усманилаева: «Если бы не методы Тутберидзе, большинство девочек так бы и ушли, не скинув ничего»
Амина Усманилаева, участница проекта «Большие девочки», поделилась мнением о методах Тутберидзе.
Этери Тутберидзе выступила ведущей шоу о похудении, которое выйдет в эфир 9 февраля на канале «Пятница».
— В общественном сознании сложилось мнение, что методы Тутберидзе — суровые и жесткие. Так ли на самом деле?
— Да, на самом деле так — глупо это отрицать. Но в спорте и в похудении другие методы не действуют. Каждая понимает, что ее привело к лишним килограммам — отсутствие силы воли, характера, желания, жалость к себе. Я ненавижу жалеющих себя людей, и Этери Георгиевна точно такая же.
Если бы не ее методы, большинство девочек так бы и ушли с проекта, не скинув ничего. Каждая из девочек на церемонии выгона боялась взгляда Этери Георгиевны. И я боялась. Если бы мы не боялись, ни к какому успеху нам бы прийти не удалось.
— Как вам работалось с Тутберидзе?
— Возможно, некоторые считают ее чересчур жесткой, чересчур бескомпромиссной, но эти ее качества мне только помогали на проекте. Я пришла на «Большие девочки» с установкой не жалеть себя и не жалеть свое тело.
Этери Георгиевна меня в этом полностью поддерживала и помогала оставаться верной цели, когда я думала, что перебарщиваю с нагрузкой и надо чуть затормозить.
Этери Георгиевна давала мне понять, что не надо себя жалеть и надо продолжать «газовать», — сказала Усманилаева.
Тутберидзе – ведущая шоу про похудение на «Пятнице»! Мы узнали все детали, в том числе у Этери
Фанаты кричали, что она всего лишь ведущая. Тогда откуда она знала в чем причина лишнего веса, она ни врач, ни психолог.
А что касается ушивания кожи... Сделать гастропластику - это условные 300 тысяч, не считая анализов. Сделать эстетическую пластику - не меньше миллиона, а то и дороже. Жить красиво нынче дорого(
С таким подходом она после шоу наберёт обратно всё килограммы с плюсом.