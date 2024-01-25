Участница шоу «Большие девочки» Усманилаева: «Тутберидзе ставила Липницкую в пример как человека, которому удалось побороть зависимости и решить проблемы с весом»
Участница шоу рассказала, в чем Этери Тутберидзе ставила в пример Юлию Липницкую.
9 февраля на канале «Пятница» выйдет шоу о похудении «Большие девочки». Заслуженный тренер России Тутберидзе выступит в качестве ведущей проекта.
– Какой совет от Тутберидзе запомнился больше всего? Кого она ставила в пример?
– Когда мы были в Ледовом дворце, она говорила о Липницкой – ставила в пример как человека, которому удалось побороть зависимости и решить проблемы со своим весом.
Я очень прислушивалась к тому, что говорила Этери Георгиевна, ведь этот человек столько олимпийских чемпионов воспитал, столько девочек приучил к дисциплине!
Нельзя пропускать мимо ушей слова такой персоны. Любое ее мимолетное высказывание считывалось как совет, – рассказала участница проекта «Большие девочки» Амина Усманилаева.
Липницкая – олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире по фигурному катанию. Она завершила карьеру в 2017 году, сообщив об анорексии.
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Шоу, конечно, сомнительное. Спекуляция на чужом горе. Хайп. Понаблюдать бы за участницами после этого «шоу». Сколько из них в течение 1-2 лет наберут обратно, да ещё лягут в больницу со срывом здоровья.
после 3х лет тренировок у урманова!
"Вес начал уходить еще перед февральским Кубком России в Саранске. Недавно я положила рядом фотографии, сделанные в конце прошлого года на показательных выступлениях чемпионата России, и те, что были сделаны накануне прокатов на шоу в Москве. У меня был шок. Мне казалось, что тогда, в декабре, я уже хорошо выгляжу, что дальше можно и не худеть уже. Но на самом деле между этими фотографиями минус ВОСЕМЬ килограммов."
К сожалению, в вопросах РПП я разбираюсь куда лучше, чем мне самой хотелось бы