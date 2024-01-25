Участница шоу «Большие девочки» Усманилаева: «Тутберидзе ставила Липницкую в пример как человека, которому удалось побороть зависимости и решить проблемы с весом»

Теги телевидение сборная России светская хроника женское катание Этери Тутберидзе Юлия Липницкая Фигурное катание

Участница шоу рассказала, в чем Этери Тутберидзе ставила в пример Юлию Липницкую.

9 февраля на канале «Пятница» выйдет шоу о похудении «Большие девочки». Заслуженный тренер России Тутберидзе выступит в качестве ведущей проекта.

– Какой совет от Тутберидзе запомнился больше всего? Кого она ставила в пример?

– Когда мы были в Ледовом дворце, она говорила о Липницкой – ставила в пример как человека, которому удалось побороть зависимости и решить проблемы со своим весом.

Я очень прислушивалась к тому, что говорила Этери Георгиевна, ведь этот человек столько олимпийских чемпионов воспитал, столько девочек приучил к дисциплине!

Нельзя пропускать мимо ушей слова такой персоны. Любое ее мимолетное высказывание считывалось как совет, – рассказала участница проекта «Большие девочки» Амина Усманилаева.

Липницкая – олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире по фигурному катанию. Она завершила карьеру в 2017 году, сообщив об анорексии.

Тутберидзе – ведущая шоу про похудение на «Пятнице»! Мы узнали все детали, в том числе у Этери

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34 комментария
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Вот Липницкую и её здоровье лучше бы не трогали.
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А сколько лет Юля потом лечилась и у нее деньги для этого были. Есть ли такие деньги у участниц шоу.
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Юля Липницкая абсолютно не медийная, закрытая девушка. Ни разу сама никакого ссора из избы не вынесла. У Тутберидзе абсолютно нет совести. В чем собственно уже и нет давно сомнений.
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А она им рассказала, что Липницкая, после нее, год потом лечилась от анорексии?
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А она уточнила, что Липницкая решала в итоге проблемы с весом «не в ту сторону»? У девушки была тяжелая анорексия, психологические проблемы.

Шоу, конечно, сомнительное. Спекуляция на чужом горе. Хайп. Понаблюдать бы за участницами после этого «шоу». Сколько из них в течение 1-2 лет наберут обратно, да ещё лягут в больницу со срывом здоровья.
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Мдааа... Цинизм ооо просто зашкаливает...
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И до Липницкой добрались... Она вылечилась уж точно не благодаря Этери
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Она завершила карьеру в 2017 году, сообщив об анорексии.
после 3х лет тренировок у урманова!
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Нашли СМИ находку для себя в лице этой дамы и теперь нам запустят очередную санта-барбару.
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Так себе решение было…
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Ответ Владимир Георгия
Глупая, -в ТШТ Липницкая успешно справлялась с лишним весом, а вот перешла к Урманову и получила анорексию.
Сидеть на сквизи не равно "успешно справлялась с весом". Сквизи вместо нормального питания - это и есть та самая проблема, которая в итоге вылилась в анорексию.
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Ответ Revery
Еще и Липницкую вспомнила. А про то, чем закончилось сидение на сквизи, тоже рассказала? Вообще ни стыда, ни совести.
==сидение на сквизи== Медаль Сочи и серебро ЧМ. Вес прибавился к осени 2014 и не особо уходил до ФКР-2016. Вы считаете, что если факт не нравится, его не было? Ясно.
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Ответ angryanonymous
У нее все хорошо с головой? Да, девочка, которая после ее методов оказалась на грани смерти с весом в 25 килограмм и нервной анорексией - это отличный пример
Анорексия Липницкая получила спустя год работы с Урмановым.
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Ответ angryanonymous
Комментарий удален модератором
Она от Тутберидзе уходила с лишним весом. Худеть она начала спустя год работы с Урмановым.
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Ответ Anneta28
А она им рассказала, что Липницкая, после нее, год потом лечилась от анорексии?
Липницкая от Тутберидзе ушла в 2015 , а с анорексией она боролась в 2017 после Урманова
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Бессовестная Тутберидзе!
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ну все) ... теперь все что скажет Этери по косточкам будут разбирать)... что она там сказала, в каком контексте никто не знает - но экспертов как всегда пруд-пруди... не волнуйтесь так народ - барышням из шоу анорексия никак не грозит)
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Только что прочитал статьи в инете об анорексии Липницкой, -анорексию она заработала у Урманова, после перехода из ТШТ. А хейтеры уже мусолят. Напомню, что хейтеры с перевода с англ. , это ненавистники.
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Ответ angryanonymous
Комментарий удален модератором
А Урманов мимо проходил? У него спортсменка несколько лет тренировалась и вес теряла именно у него. Но о чем это я, его ученицу недавно поймали на препарате для быстрого снижения веса.🤡
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Ответ Anneta28
А она им рассказала, что Липницкая, после нее, год потом лечилась от анорексии?
Вес начал сходить при Урманове, об этом конкретно Юля в интервью говорила, как лихо начал сходить вес перед ФКР.
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Ответ Мороженко
И до Липницкой добрались... Она вылечилась уж точно не благодаря Этери
А заболела благодаря Ей? После нескольких лет у Урманова? Как Так?
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Ответ Sonyas
Тутберидзе надо молиться, чтобы Юля не захотела рассказать о ее методах.
Пусть расскажет. И о методах работы с Урмановым, с которым анорексию она получила.
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Ответ Sonyas
Тутберидзе надо молиться, чтобы Юля не захотела рассказать о ее методах.
Пусть еще о методах Урманова расскажет
"Вес начал уходить еще перед февральским Кубком России в Саранске. Недавно я положила рядом фотографии, сделанные в конце прошлого года на показательных выступлениях чемпионата России, и те, что были сделаны накануне прокатов на шоу в Москве. У меня был шок. Мне казалось, что тогда, в декабре, я уже хорошо выгляжу, что дальше можно и не худеть уже. Но на самом деле между этими фотографиями минус ВОСЕМЬ килограммов."
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Ответ Наталья Карлова
ну все) ... теперь все что скажет Этери по косточкам будут разбирать)... что она там сказала, в каком контексте никто не знает - но экспертов как всегда пруд-пруди... не волнуйтесь так народ - барышням из шоу анорексия никак не грозит)
Тутберидзе надо молиться, чтобы Юля не захотела рассказать о ее методах.
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Ответ arisstopane
Она завершила карьеру в 2017 году, сообщив об анорексии. после 3х лет тренировок у урманова!
Комментарий удален модератором
Ответ Мороженко
В 15 лет справлялась?
В Сочи Юля выглядела дистрофиком? Вы фигурное катание с какого сезона смотрите?
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Ответ Владислава Крюкова
Сквизи это всего лишь спортпит. Ни к какой анорексии он привести не может. Много видели качков-анорексиков?
Он не может привести к анорексии, если принимать его вместе с пищей, а не вместо. А иначе - очень даже может и приводит.
К сожалению, в вопросах РПП я разбираюсь куда лучше, чем мне самой хотелось бы
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Ответ Revery
Сидеть на сквизи не равно "успешно справлялась с весом". Сквизи вместо нормального питания - это и есть та самая проблема, которая в итоге вылилась в анорексию.
Ошибка многих в том ,что они наивно думают , что СМИ им сообщают правду. На самом деле , Липницкая не сидела целый день на сквизи, питалась разнообразно.
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Ответ Revery
Сидеть на сквизи не равно "успешно справлялась с весом". Сквизи вместо нормального питания - это и есть та самая проблема, которая в итоге вылилась в анорексию.
Сквизи это всего лишь спортпит. Ни к какой анорексии он привести не может. Много видели качков-анорексиков?
+4
-4
0
У нее все хорошо с головой? Да, девочка, которая после ее методов оказалась на грани смерти с весом в 25 килограмм и нервной анорексией - это отличный пример
+6
-6
0
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