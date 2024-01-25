Участница шоу «Большие девочки» Усманилаева: «Тутберидзе ставила Липницкую в пример как человека, которому удалось побороть зависимости и решить проблемы с весом»

Участница шоу рассказала, в чем Этери Тутберидзе ставила в пример Юлию Липницкую.

9 февраля на канале «Пятница» выйдет шоу о похудении «Большие девочки». Заслуженный тренер России Тутберидзе выступит в качестве ведущей проекта.

– Какой совет от Тутберидзе запомнился больше всего? Кого она ставила в пример?

– Когда мы были в Ледовом дворце, она говорила о Липницкой – ставила в пример как человека, которому удалось побороть зависимости и решить проблемы со своим весом.

Я очень прислушивалась к тому, что говорила Этери Георгиевна, ведь этот человек столько олимпийских чемпионов воспитал, столько девочек приучил к дисциплине!

Нельзя пропускать мимо ушей слова такой персоны. Любое ее мимолетное высказывание считывалось как совет, – рассказала участница проекта «Большие девочки» Амина Усманилаева.

Липницкая – олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире по фигурному катанию. Она завершила карьеру в 2017 году, сообщив об анорексии.

Тутберидзе – ведущая шоу про похудение на «Пятнице»! Мы узнали все детали, в том числе у Этери