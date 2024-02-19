Вышел выпуск тревел-шоу «Маршрут на двоих» с участием Валиевой. Фигуристка посетила Тулу

Теги сборная России видео женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Вышел выпуск тревел-шоу «Маршрут на двоих» с участием Камилы Валиевой.

Фигуристка исследовала достопримечательности Тулы по фотографиям 20-летней давности. Валиева побывала в пряничной, где вместе с подписчиком Арсеном они прошли мастер-класс по изготовлению пряника, посетила аттракционы в Центральном парке и покаталась на самокате по вечернему городу.

Также в выпуске шоу Камила записала с подписчиком совместный музыкальный трек в культурном кластере «Октава».

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