Евгений Семененко набрал 304,40 балла на Спартакиаде – это рекордная сумма для внутренних стартов

Теги сборная России Спартакиада рекорды мужское катание Петр Гуменник Евгений Семененко Фигурное катание

Фигурист Евгений Семененко установил рекорд на Спартакиаде в Магнитогорске.

Семененко получил 304,40 балла за две программы – это рекордная сумма для внутренних стартов.

В ноябре 2023 года Петр Гуменник набрал 300,66 балла на этапе Гран-при России в Самаре.

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22 комментария
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А чего не 400 сразу?
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+28
Очень хороший прокат был сегодня, но не на 304 балла, слишком уж щедро…
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Остальным топам стоит поучиться как нужно плохо прыгать самые простые прыжки, катать плохую незапоминающуюся программу, в стремном костюме и при этом набирать за 300.
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Могли бы и мировой рекорд нарисовать. Чего стесняются то?
+19
-3
+16
Как задрали эти нарисованные рекорды !
+18
-4
+14
Семененко прекрасно откатался и действительно был лучшим на этом турнире. А на баллы на внутренних соревнованиях не стоит обращать внимания - они во всех странах завышаются.
+16
-4
+12
Евген хорош спору нет,ещё и в меде успевает учиться
+15
-8
+7
Ответ Kareglazaya
Семененко прекрасно откатался и действительно был лучшим на этом турнире. А на баллы на внутренних соревнованиях не стоит обращать внимания - они во всех странах завышаются.
Действительно,зачем обращать внимание на внутренние баллы
Да и зачем другим фигуристам выкатывать сложнейшие прокаты с флипами и лутцами,когда они все равно уйдут под превозмогателя с сальховами и тулупчиками
+10
-4
+6
Ответ Xxx_Fss
Евген хорош спору нет,ещё и в меде успевает учиться
Учится, тренируется, в шоу выступает, соревнования выигрывает. Просто молоток!
Наш пострел везде поспел))
+12
-6
+6
Мне очень нравится Женя и как фигурист, и как человек. Короткая программа прозвучала, произволка тоже была хороша.
НО!!!! Как же не нравится его просто неприличное грибование, когда за прыжки с помарочкой - почти + 3!
Понятно, что парень надёжный, а ещё и красивый стал, но меру же во всем надо соблюдать. Даже тренер понимает, когда стыдно, а когда нет.
+5
-1
+4
Обгоним и перегоним Америку по добыче угля и удоям !
+4
0
+4
Ответ Владимир Ры
А чего не 400 сразу?
На следующей спатакиаде. Каждый раз должен быть рекорд.
+4
0
+4
Женя молодец. И программы отличные. И катает стабильно весь сезон.
Удачи и дальше.
+6
-3
+3
С международными стартам не стоит сравнивать баллы, когда нашим спортсменам еще там выступать. Внутренние всегда накидывают. Но за стабильность, работу над второй оценкой, вездами надо поддерживать, тем более эта работа видна от старта к старту. Насыщенный и продуктивный сезон у Жени, все успевает. Здоровья и без травм, а там и 4 рит в привычку войдет.
+5
-2
+3
Это мировой рекорд я считаю!
+5
-4
+1
Семеня - молодец!
+2
-2
0
Но никто в мире-европе нашим не завидует, даже не в курсе, что какие-то соревнования проходят
0
0
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Евгений хорош был и сегодня, и вчера. Я вообще за него болею давно. Есть проблемы с клевками, но видно, что он старается, работает над этим, но видимо трудно изменить полностью то, к чему с детства привык. С презентацией у него все отлично. И очень импонирует как человек. Скромный, не самоуверенный, но уверенный в своих силах. Несмотря на нападки фанатичных поклонников «первого» не обращает на них внимание и правильно делает. А вот Петру, мне кажется, это мешает. Напоминает ситуацию трусоботов и Ани Щербаковой.
Поздравляю Женю с заслуженной очередной победой!
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Ответ Xxx_Fss
Евген хорош спору нет,ещё и в меде успевает учиться
Посмотрим, пойдет ли он в дальнейшем после окончания медицинского учреждения образования по стезе врача.)
+1
-1
0
Ответ Revery
Учится, тренируется, в шоу выступает, соревнования выигрывает. Просто молоток! Наш пострел везде поспел))
Сын маминой подруги)
Женя- молодец,поздравляю с победой!
+1
-1
0
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