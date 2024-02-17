Евгений Семененко набрал 304,40 балла на Спартакиаде – это рекордная сумма для внутренних стартов

Фигурист Евгений Семененко установил рекорд на Спартакиаде в Магнитогорске.

получил 304,40 балла за две программы – это рекордная сумма для внутренних стартов.

В ноябре 2023 года набрал 300,66 балла на этапе Гран-при России в Самаре.