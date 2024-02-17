Евгений Семененко набрал 304,40 балла на Спартакиаде – это рекордная сумма для внутренних стартов
Фигурист Евгений Семененко установил рекорд на Спартакиаде в Магнитогорске.
Семененко получил 304,40 балла за две программы – это рекордная сумма для внутренних стартов.
В ноябре 2023 года Петр Гуменник набрал 300,66 балла на этапе Гран-при России в Самаре.
Да и зачем другим фигуристам выкатывать сложнейшие прокаты с флипами и лутцами,когда они все равно уйдут под превозмогателя с сальховами и тулупчиками
Наш пострел везде поспел))
НО!!!! Как же не нравится его просто неприличное грибование, когда за прыжки с помарочкой - почти + 3!
Понятно, что парень надёжный, а ещё и красивый стал, но меру же во всем надо соблюдать. Даже тренер понимает, когда стыдно, а когда нет.
Удачи и дальше.
Поздравляю Женю с заслуженной очередной победой!
Женя- молодец,поздравляю с победой!