Евгений Рукавицын: «Вчера все были не в восторге от фразы Алиева. Но была просьба не печатать – ее проигнорировали»
Тренер Дмитрия Алиева объяснил эмоциональные слова фигуриста на Спартакиаде.
Накануне Алиев стал восьмым в короткой программе, после чего заявил об отсутствии драйва на соревнованиях. Он использовал грубое выражение, которое попросил не публиковать.
«Среди вас очень много порядочных и рациональных людей. С большим уважением отношусь к вашей профессии, но позволю себе прокомментировать вчерашний день. Знаю, что Дима очень эмоциональный человек, откровенный, любящий. И я буду говорить откровенно – возможно, вчера все были не в восторге от фразы, которую он сказал. Но была просьба – не печатать. Ее проигнорировали.
Возможно, был момент, когда пришлось это сказать. В какой-то степени было разочарование. В том прокате виноваты только мы, точка. Но у нас нет проблем с мотивацией, я хочу это подтвердить. Я воспитываю ребят в ключе патриотизма.
Мы прожили вчера непростую ночь. Мне многое есть что сказать, но я стараюсь молчать... Так вот, вчера Дима позволил себе пооткровенничать про себя. Не про чемпионаты мира, Европы. На чемпионатах России, когда идет отбор на главные старты, стоит звон и треск от напряжения.
Спортсмены берут от этого напряжения частицу адреналина, усилителя. Это дает эффект разорвавшейся бомбы. Идет выплеск, и человек выдает сверхкатание. Дима вчера сказал, что ждал этого выплеска, но не дождался. Мы рады кататься здесь, счастливы. Мы даже не обсуждали варианты со сменой гражданства. Это смешно! Мы патриоты, катаемся за Россию и в России», – сказал тренер Евгений Рукавицын.
Ну понятно, что интереснее катать на ЧЕ
заклевали парня за безобидную фразу
Да вас по русски попросили не печатать ОДНУ фразу. А вы плевать хотели. Потом не удивляйтесь , что с вами не говорят и ничего не комментируют.
С другой стороны свои хуже врагов - следить за речью надо. Надеюсь Дмитрий усвоит урок и будет обходить вот таких представителей профессии стороной!
Другое дело, что уже не первый раз Дима проваливает КП и выдает шедевр в ПП, но в сумме становится четвёртый. И это печально.
Но Диме почему-то можно, а болельщикам нет))
- Передаю привет всем тем, кто отправлял меня соревноваться с юниорами.
Алиев взрослый мужчина, должен думать, что говорить. Не нужно в детство впадать, всему свое время. От взрослых мужчин люди ждут взрослого поведения.
Это не наброс, просто констатация фактов.
Сегодня Дима действительно молодец. Поздравляю с отличным прокатом.
Сейчас пора новую вводить: Вчера - с откровениями, сегодня - с извинениями.
а болельщики вдруг стали рассказывать, Диме, что он должен чувствовать, когда ему закончить со спортом и куда ему пойти за мотивацией
а он ничьего совета не спрашивал
Помните, как Загитову клевали за нейтральное вью у Трани? Вроде и хорошо и откровенно, но нет искры, нет изюминки, надо было больше драмы, про кредиты поговорить в конце концов!
Потому что спортсмены для них как продукт. Возможность заработка. Они их провоцируют, а потом довольные пишут хайповые заголовки.
Потом правда обижаются, что им не дают вью или отвечают базовыми фразами.
Кто-то из спортсменов поступает умнее и начинает дружить с журналистами, создавая им контент и, тем самым, зарабатывая себе хорошую репутацию. Про них уже плохое не напишут
а у нас нельзя, надо говорить заученными и правильными фразами
А то, что за взрослого мужика тренер вышел с журналистами разбираться - это вообще курам на смех.
Да, сказал фигню. Да, получил живительных лещей от федры и "фе" от болельщиков, которые годами (!!!) его поддерживают и закрывают глаза на бесконечную ромашистость, косяки и нытьё.
Зато сегодня вышел и нормально, без соплей откатал.
На этом бы всё и успокоилось, но нет, надо обидки в болельщиков и журналистов начать кидать. А то ишь ты, посмели неприятную правду сказать.
А Димке надо сначала проблемы в голове решить. Спартакиада ничем от ЧР не отличается, если ты сам стремишься соревноваться и побеждать. Если же ждёшь облизывания всеми и всегда, заканчивай с ФК и иди куда-нибудь в мужской гламур.