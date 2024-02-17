Евгений Рукавицын: «Вчера все были не в восторге от фразы Алиева. Но была просьба не печатать – ее проигнорировали»

Теги сборная России Спартакиада мужское катание Евгений Рукавицын Дмитрий Алиев Фигурное катание

Тренер Дмитрия Алиева объяснил эмоциональные слова фигуриста на Спартакиаде.

Накануне Алиев стал восьмым в короткой программе, после чего заявил об отсутствии драйва на соревнованиях. Он использовал грубое выражение, которое попросил не публиковать.

«Среди вас очень много порядочных и рациональных людей. С большим уважением отношусь к вашей профессии, но позволю себе прокомментировать вчерашний день. Знаю, что Дима очень эмоциональный человек, откровенный, любящий. И я буду говорить откровенно – возможно, вчера все были не в восторге от фразы, которую он сказал. Но была просьба – не печатать. Ее проигнорировали.

Возможно, был момент, когда пришлось это сказать. В какой-то степени было разочарование. В том прокате виноваты только мы, точка. Но у нас нет проблем с мотивацией, я хочу это подтвердить. Я воспитываю ребят в ключе патриотизма.

Мы прожили вчера непростую ночь. Мне многое есть что сказать, но я стараюсь молчать... Так вот, вчера Дима позволил себе пооткровенничать про себя. Не про чемпионаты мира, Европы. На чемпионатах России, когда идет отбор на главные старты, стоит звон и треск от напряжения.

Спортсмены берут от этого напряжения частицу адреналина, усилителя. Это дает эффект разорвавшейся бомбы. Идет выплеск, и человек выдает сверхкатание. Дима вчера сказал, что ждал этого выплеска, но не дождался. Мы рады кататься здесь, счастливы. Мы даже не обсуждали варианты со сменой гражданства. Это смешно! Мы патриоты, катаемся за Россию и в России», – сказал тренер Евгений Рукавицын.

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49 комментариев
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Господи, уже нельзя сказать, что реально думаешь
Ну понятно, что интереснее катать на ЧЕ
заклевали парня за безобидную фразу
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+59
Дима сказал то, о чëм все думают - всё, что делает Федра хорошо, но хочется на ЧЕ и ЧМ.
+42
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+36
А потом журналисты будут ныть ОЙ СПОРТСМЕНЫ НЕ ХОТЯТ ОБЩАТЬСЯ
Да вас по русски попросили не печатать ОДНУ фразу. А вы плевать хотели. Потом не удивляйтесь , что с вами не говорят и ничего не комментируют.
С другой стороны свои хуже врагов - следить за речью надо. Надеюсь Дмитрий усвоит урок и будет обходить вот таких представителей профессии стороной!
+45
-20
+25
Дима на эмоциях высказался. Сразу раздувают историю. Разозлился парень, и выдал сегодня хороший прокат, молодец!
+25
-5
+20
Я удивлена тем, что Диме вчера напихали полную панамку за правду. Многие коментаторы здесь возмущаются , когда спортсмен отвечает общей фразой, типа "главное чистый прокат, а место не важно". А вот человек сказал то, что реально думает и налетели обиженки , дескать "Дима, ты никто, тебе н чего не светит, молчи ваще"🤦🤦🤦 также, как и пару дней назад Яблокову тут напихали
+28
-8
+20
Ответ Natalia Gladkia
Ну..вот даже болтун Траньков признал, что Миша Коляда был прав, когда избегал интервью, и правильно делал, обходя таких ..журналюг!
Бедного Коляду и без интервью с г*вном смешивали регулярно. А представь, если бы что то ляпнул
+21
-1
+20
Не надо оправдываться, все честно он вчера сказал
+16
-5
+11
Да всё честно вчера сказал Дима, у Рукавицына нет проблем с мотивацией, у Димы она есть, как и большинства других спортсменов, но кто-то может сказать об этом вслух, а кто-то ( большинство) нет.
Другое дело, что уже не первый раз Дима проваливает КП и выдает шедевр в ПП, но в сумме становится четвёртый. И это печально.
+8
0
+8
Не понимаю, почему на Алиева набросились. На международных стартах и иностранных фигуристов можно вживую посмотреть, плюс какую-то другую страну посетить, новые впечатления, и даже магазины там другие- это к тому, что вчера Диме предложили в Пятерочку идти смотреть на новые разные лица. А на внутренних стартах одни и те же соперники, и в каждом городе или Пятерочка, или Магнит. Конечно же, международные соревнования интереснее, престижнее если медаль взял, опыта больше можно набраться. А на внутренних соревнованиях одно и то же, одни и те же. Плюс тот, что призовые хорошие. Но деньгами ЧЕ или ЧМ все равно не заменить.
+13
-6
+7
Ответ Барсук Савелий
Я удивлена тем, что Диме вчера напихали полную панамку за правду. Многие коментаторы здесь возмущаются , когда спортсмен отвечает общей фразой, типа "главное чистый прокат, а место не важно". А вот человек сказал то, что реально думает и налетели обиженки , дескать "Дима, ты никто, тебе н чего не светит, молчи ваще"🤦🤦🤦 также, как и пару дней назад Яблокову тут напихали
Так а в чем проблема-то? Дима сказал свою правду, а болельщики - свою.
Но Диме почему-то можно, а болельщикам нет))
+10
-3
+7
и правильно сказал,чего набросились???
+10
-3
+7
А сегодня лучше что ли?
- Передаю привет всем тем, кто отправлял меня соревноваться с юниорами.

Алиев взрослый мужчина, должен думать, что говорить. Не нужно в детство впадать, всему свое время. От взрослых мужчин люди ждут взрослого поведения.
Это не наброс, просто констатация фактов.

Сегодня Дима действительно молодец. Поздравляю с отличным прокатом.
+12
-7
+5
Раньше была присказка : Утром - в газете, вечером - в куплете.
Сейчас пора новую вводить: Вчера - с откровениями, сегодня - с извинениями.
+6
-1
+5
Ответ Tanya Reed
Не понимаю, почему на Алиева набросились. На международных стартах и иностранных фигуристов можно вживую посмотреть, плюс какую-то другую страну посетить, новые впечатления, и даже магазины там другие- это к тому, что вчера Диме предложили в Пятерочку идти смотреть на новые разные лица. А на внутренних стартах одни и те же соперники, и в каждом городе или Пятерочка, или Магнит. Конечно же, международные соревнования интереснее, престижнее если медаль взял, опыта больше можно набраться. А на внутренних соревнованиях одно и то же, одни и те же. Плюс тот, что призовые хорошие. Но деньгами ЧЕ или ЧМ все равно не заменить.
И куда там Дима отбирался? Последний нормальный международный старт, где он участвовал, был 4 года назад. А годом позже он и на ЧМ отовраться не смог, зато потом ныл, что справился бы не хуже Семененко, затем и этапы гран-при проваливал. Туристом он хотел туда кататься что ли за счёт денег федры? Пусть сам себе оплачивает путешествия. А если не любишь кататься и принимать участия в соревнованиях - то тогда пошёл вон из спорта, откажись от денег федры, не занимай чужое место. Ну или виа-гРа ему в помощь. А вообще, в стране нехватка рабочей силы, поэтому пусть идёт в Пятёрочку работать, раз уж соревнования ему не вставляют
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Ответ buturlinomo
потому что Дима сказал про себя, что ему не хватает, описал свои эмоции а болельщики вдруг стали рассказывать, Диме, что он должен чувствовать, когда ему закончить со спортом и куда ему пойти за мотивацией а он ничьего совета не спрашивал
Ну то есть Диме можно про свои эмоции говорить, а болельщикам нет? Всё верно?))
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+2
Ответ Revery
Так а в чем проблема-то? Дима сказал свою правду, а болельщики - свою. Но Диме почему-то можно, а болельщикам нет))
потому что Дима сказал про себя, что ему не хватает, описал свои эмоции
а болельщики вдруг стали рассказывать, Диме, что он должен чувствовать, когда ему закончить со спортом и куда ему пойти за мотивацией
а он ничьего совета не спрашивал
+4
-2
+2
Ответ Барсук Савелий
Я удивлена тем, что Диме вчера напихали полную панамку за правду. Многие коментаторы здесь возмущаются , когда спортсмен отвечает общей фразой, типа "главное чистый прокат, а место не важно". А вот человек сказал то, что реально думает и налетели обиженки , дескать "Дима, ты никто, тебе н чего не светит, молчи ваще"🤦🤦🤦 также, как и пару дней назад Яблокову тут напихали
С такой правдой, если Дима так искренне думает, надо заканчивать со спортом. На уровень конкуренции сейчас в МО ФК в России грех жаловаться. Не тянешь - завершай карьеру, не занимай чужое место. И откровенничай, сколько влезет.
+9
-7
+2
В России укоренился хронический и панический страх правды.
+4
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+2
Какие мы нежные. Тут некоторые такой жёсткой критике за любой чих подвергаются. А тут я бы не сказала что уж очень яркая реакция на спорную(!) фразу Димы была. Вроде взрослый человек с устойчивой психикой должен быть.
+6
-4
+2
Журналистам нужно зрелище
Помните, как Загитову клевали за нейтральное вью у Трани? Вроде и хорошо и откровенно, но нет искры, нет изюминки, надо было больше драмы, про кредиты поговорить в конце концов!

Потому что спортсмены для них как продукт. Возможность заработка. Они их провоцируют, а потом довольные пишут хайповые заголовки.
Потом правда обижаются, что им не дают вью или отвечают базовыми фразами.

Кто-то из спортсменов поступает умнее и начинает дружить с журналистами, создавая им контент и, тем самым, зарабатывая себе хорошую репутацию. Про них уже плохое не напишут
+4
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+2
Фамилию журналиста почему не назвал?!
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Ответ Revery
Не запрещал, но обидку в кике кинул)) А то, что за взрослого мужика тренер вышел с журналистами разбираться - это вообще курам на смех.
видимо боялся, что еще что нибудь ляпнет
а у нас нельзя, надо говорить заученными и правильными фразами
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Ответ buturlinomo
а он запрещал разве? только вот ему запретили скучать по международке,
Не запрещал, но обидку в кике кинул))
А то, что за взрослого мужика тренер вышел с журналистами разбираться - это вообще курам на смех.
+3
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+1
Ответ Lale Ganbarova
Ну вообще-то Диме платят за его работу из налогов плательщиков. Да и для кого они катаются? Для мамы с папой? Нет ведь, для болельщиков. Поэтому, нечего ныть
Так Дима плохо, что-ли, свою работу делает? Да нет, на ЧР четвёртый, на Спартакиаде четвёртый. Его проблемы с мотивацией - это всего лишь эмоции, а дело своё он в этих двух сезонах без международки делает чуть ли не лучше, чем когда мотивация была. Обязательства перед болельщиками выполнены, а на свои эмоции и мнение Дима имеет полное право
+2
-1
+1
а, в чем он не прав? сколько можно в одной кастрюле вариться? не все за бабло катаются, хочется и драйва и соревнования...и, так в любом виде спорта...что тут делать вид в угоду политиканам, да чиновникам, что всех всё устраивает, включая спортсменов и, что мы и в своей "российской кастрюле" всю жизнь проживем (это при семьях, детях, бабле в проклятущей загранице...)
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Ну вот, начали раздувать проблему из ничего.
Да, сказал фигню. Да, получил живительных лещей от федры и "фе" от болельщиков, которые годами (!!!) его поддерживают и закрывают глаза на бесконечную ромашистость, косяки и нытьё.
Зато сегодня вышел и нормально, без соплей откатал.
На этом бы всё и успокоилось, но нет, надо обидки в болельщиков и журналистов начать кидать. А то ишь ты, посмели неприятную правду сказать.
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-5
+1
Ответ Ваня Аналитик
а, в чем он не прав? сколько можно в одной кастрюле вариться? не все за бабло катаются, хочется и драйва и соревнования...и, так в любом виде спорта...что тут делать вид в угоду политиканам, да чиновникам, что всех всё устраивает, включая спортсменов и, что мы и в своей "российской кастрюле" всю жизнь проживем (это при семьях, детях, бабле в проклятущей загранице...)
он не конкурентоспособный на международном уровне. зачем нам поддерживать его оторванные от реальности фантазии?
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Ответ Е...С
Тутберидзе вон молчит постоянно. Ребенок и все ее деньги в Америке. Российские соревнования и своих спортсменов игнорирует. Так она за такой "патриотизм" еще и ледовые дворцы получает. Учись, Дима.
Дима ни одну медаль на Олимпиаде не взял ни разу)))) вот тут ему бы поучиться у Тутберидзе) но не сможет
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Ответ Е...С
Тутберидзе вон молчит постоянно. Ребенок и все ее деньги в Америке. Российские соревнования и своих спортсменов игнорирует. Так она за такой "патриотизм" еще и ледовые дворцы получает. Учись, Дима.
Сравнили Жозефину Павловну с пальцем.
А Димке надо сначала проблемы в голове решить. Спартакиада ничем от ЧР не отличается, если ты сам стремишься соревноваться и побеждать. Если же ждёшь облизывания всеми и всегда, заканчивай с ФК и иди куда-нибудь в мужской гламур.
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Ответ buturlinomo
потому что Дима сказал про себя, что ему не хватает, описал свои эмоции а болельщики вдруг стали рассказывать, Диме, что он должен чувствовать, когда ему закончить со спортом и куда ему пойти за мотивацией а он ничьего совета не спрашивал
Диме не хватает чистых прокатов и сильного контента. вот этого не хватает. если бы выносил бы всех и каждого на каждом соревновании , никто бы ему ничего плохо на его слова не сказал. а так он и у нас середняк, пик формы был пару лет назад.
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