Евгений Рукавицын: «Вчера все были не в восторге от фразы Алиева. Но была просьба не печатать – ее проигнорировали»

Тренер Дмитрия Алиева объяснил эмоциональные слова фигуриста на Спартакиаде.

Накануне Алиев стал восьмым в короткой программе, после чего заявил об отсутствии драйва на соревнованиях. Он использовал грубое выражение, которое попросил не публиковать.

«Среди вас очень много порядочных и рациональных людей. С большим уважением отношусь к вашей профессии, но позволю себе прокомментировать вчерашний день. Знаю, что Дима очень эмоциональный человек, откровенный, любящий. И я буду говорить откровенно – возможно, вчера все были не в восторге от фразы, которую он сказал. Но была просьба – не печатать. Ее проигнорировали.

Возможно, был момент, когда пришлось это сказать. В какой-то степени было разочарование. В том прокате виноваты только мы, точка. Но у нас нет проблем с мотивацией, я хочу это подтвердить. Я воспитываю ребят в ключе патриотизма.

Мы прожили вчера непростую ночь. Мне многое есть что сказать, но я стараюсь молчать... Так вот, вчера Дима позволил себе пооткровенничать про себя. Не про чемпионаты мира, Европы. На чемпионатах России, когда идет отбор на главные старты, стоит звон и треск от напряжения.

Спортсмены берут от этого напряжения частицу адреналина, усилителя. Это дает эффект разорвавшейся бомбы. Идет выплеск, и человек выдает сверхкатание. Дима вчера сказал, что ждал этого выплеска, но не дождался. Мы рады кататься здесь, счастливы. Мы даже не обсуждали варианты со сменой гражданства. Это смешно! Мы патриоты, катаемся за Россию и в России», – сказал тренер Евгений Рукавицын.