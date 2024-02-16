Дмитрий Алиев: «У нас от старта к старту одни и те же участники. Не хочу оскорблять ребят, но у меня нет драйва»

Теги сборная России мужское катание Дмитрий Алиев Р-Спорт Фигурное катание

Дмитрий Алиев оценил выступление в короткой программе на Спартакиаде.

«Впечатлений никаких особо нет, серый прокат получился. Стаканчик не наполнился. Где-то между разминкой и до проката я разлил с этого стакана все необходимые вещи, которые помогли бы отдать лучше. По программе доволен только тем, что было достаточно легко, несмотря на ошибки, старался отдавать в целом катание, которое должно присутствовать.

У нас от старта к старту одни и те же участники. Все хорошо, но только название старта меняется. Меня очень цепляло, когда в европейские годы с Хави (Фернандесом) соревновался… Здесь для меня все старты одинаковые. Они круто сделаны, не спорю, но я насколько привык к ребятам, что выходишь и думаешь… Не хочу оскорблять ребят, но у меня нет драйва, понимаете.
 
Этот сезон по настрою плавающий: то я загораюсь, то вообще ничего не хочу делать. Зачастую в последнее время я загораюсь, четыре недели у меня крупной работы было, к турниру я хорошо себя подвел, очень даже. Если по ходу сезона смотреть на предыдущие турниры, то здесь в плане физической подготовки было все лучше. Но всегда у меня присутствовал страх за это состояние, потому что здесь надо показать те самые наработки. Вероятно, на меня это немножко давит.

Еще, наверное, не стоит этому уделять внимание, но 6-й стартовый номер, который меня преследует в последнее время, очень подкашивает. Хотелось уже выйти на 3-4-м номере, совсем бы другая энергия была. Может, я в тактическом плане себя неправильно подвел. Обидно, конечно, когда так происходит, но, видимо, есть стабильные спортсмены, а есть – нет. Наверное, могу сказать, что я нестабильный спортсмен.

Я недавно общался со своим другом, в прошлом фигуристом достаточно титулованным, и я понял, что самый главный старт, который был в те годы — это чемпионат России. А здесь у нас практически каждый старт чемпионат России. Это круто, но я в этих условиях не чувствую правила, на меня не работают многие моменты. Но может быть, все изменится.

Хочу сказать, что Спартакиада сделана очень круто. Мне нравится, что от старта к старту колоссальный уровень держится именно в плане организации. Хочется для них это все показывать, а видите, как-то все…» – сказал чемпион Европы. 

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36 комментариев
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Дим, иди к юниорам, там поинтересней)
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И всё не так, и всё не то! Бедняжечка, опять в миноре!
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начинается... Дима, они тебя все обыгрывают!!! Даже если выйдем на международку, вряд ли ты туда попадешь в обход других ребят)) Все развиваются, совершенствуются, а Дима застрял на месте.
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Это была бы отличная речь...после пяти подряд выигранных домашних турниров ))
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Есть драйв, нет драйва - это все отговорки проигравших. Даже если бы Россию не отстранили от международных соревнований, с такими прокатами Дима бы туда не попал.
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Ответ Леди Брэкнелл
Да на самом деле он прав, наверняка у многих те же эмоции и мысли.
пусть сидят дома и освободят места для тех, кто хочет соревноваться
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Димуля, там в таблице выше тебя семь участников. Тут не драйв, а драйвище нужен, чтобы их обойти.
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Те фигуристы,которые не попали на Спартакиаду,хотя очень хотели с удовольствием поменялись бы с Алиевым местами
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То ли дело с условными риццо с КП 80+ соревноваться. Сразу драйв появится, на халяву заработать.
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Ну и претензии…
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А в мире каждый раз новые лица.
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Ишь какой. Ну не хочешь выступать на этих стартах, то дома сиди, по шоу иди катайся.
Дай место другим, кто хочет.
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Димон, я бы посмотрел как бы ты с этим мегахитом Любэ порвал бы всех на международках ))))
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Ответ Mira Val
Дим, иди к юниорам, там поинтересней)
Там точно не пожалеют
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Вместе с дружбаном Самариным в шоу. Пора уже , ребята , пора.....
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Дима видимо уже просто устал, конечно на международную арену хочется всем, но здесь прослеживается явное отсутствие желания в принципе соревноваться, которое нарастает
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так иди на пенсию, зачем же дело стало
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Что за сопли??? Соперники ему одинаковые надоели - ну так ты их обыграй всех сначала, а потом можно такое говорить, типа, в России уже уделал всех, равных мне ни на одном старте нет, скучно мне... но Дима, ты на международку не попадёшь, даже если её откроют. А попадут туда те, кто работает и растёт, а не ерундой страдает. Конкуренция у нас сейчас в МО просто зашкварная. И лидера как такового нет. Так что мотивация как раз огромная и есть, куда двигаться. А Дима просто чувствует, что не дотягивает уже, вот и мешать ему тапки стали.
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Дима ерунду сказал, злится надо на себя, а не на окружение!!!!
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Эх, Дима...Английский сплин иль русская хандра? Вот нет Пети, нет Пети) Вставай на лыжи, как в детстве, там новые лица, там Сан Саныч и компания)
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Может устроить "драйв по Федотовски" ?
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Блин, вот тот же Мозалев пытается стать лучше и бороться с лучшими. А Алиев оправдывает все потерей мотивации из-за одних и тех же лиц.
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Алиев освободи место тем, кто будет радоваться
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Ответ Ellen17
И всё не так, и всё не то! Бедняжечка, опять в миноре!
Устал от побед
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Для Алиева видимо слишком много стартов, устал) ну отдохни
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чемпионом Европы он был ровно год, с тех пор их уже 4 прошло.
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Ответ Mikhail Lopatin
А чего самое интересное вырезали отовсюду? :)
А чего именно вырезали?) где смотреть?
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Ответ lepestok
пусть сидят дома и освободят места для тех, кто хочет соревноваться
Я уверена, что он без наших с вами советов разберётся.
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Ответ Mira Val
Дим, иди к юниорам, там поинтересней)
К девочкам пускай идет. Эмоций будет полные штаны)))
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Да все так думают, из бывалых уж точно. Только не все говорят...
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