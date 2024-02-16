Дмитрий Алиев: «У нас от старта к старту одни и те же участники. Не хочу оскорблять ребят, но у меня нет драйва»

Дмитрий Алиев оценил выступление в короткой программе на Спартакиаде.

«Впечатлений никаких особо нет, серый прокат получился. Стаканчик не наполнился. Где-то между разминкой и до проката я разлил с этого стакана все необходимые вещи, которые помогли бы отдать лучше. По программе доволен только тем, что было достаточно легко, несмотря на ошибки, старался отдавать в целом катание, которое должно присутствовать.

У нас от старта к старту одни и те же участники. Все хорошо, но только название старта меняется. Меня очень цепляло, когда в европейские годы с Хави (Фернандесом) соревновался… Здесь для меня все старты одинаковые. Они круто сделаны, не спорю, но я насколько привык к ребятам, что выходишь и думаешь… Не хочу оскорблять ребят, но у меня нет драйва, понимаете.



Этот сезон по настрою плавающий: то я загораюсь, то вообще ничего не хочу делать. Зачастую в последнее время я загораюсь, четыре недели у меня крупной работы было, к турниру я хорошо себя подвел, очень даже. Если по ходу сезона смотреть на предыдущие турниры, то здесь в плане физической подготовки было все лучше. Но всегда у меня присутствовал страх за это состояние, потому что здесь надо показать те самые наработки. Вероятно, на меня это немножко давит.

Еще, наверное, не стоит этому уделять внимание, но 6-й стартовый номер, который меня преследует в последнее время, очень подкашивает. Хотелось уже выйти на 3-4-м номере, совсем бы другая энергия была. Может, я в тактическом плане себя неправильно подвел. Обидно, конечно, когда так происходит, но, видимо, есть стабильные спортсмены, а есть – нет. Наверное, могу сказать, что я нестабильный спортсмен.

Я недавно общался со своим другом, в прошлом фигуристом достаточно титулованным, и я понял, что самый главный старт, который был в те годы — это чемпионат России. А здесь у нас практически каждый старт чемпионат России. Это круто, но я в этих условиях не чувствую правила, на меня не работают многие моменты. Но может быть, все изменится.

Хочу сказать, что Спартакиада сделана очень круто. Мне нравится, что от старта к старту колоссальный уровень держится именно в плане организации. Хочется для них это все показывать, а видите, как-то все…» – сказал чемпион Европы.