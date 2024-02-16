Этери Тутберидзе отсутствует на Спартакиаде в Магнитогорске

Теги сборная России Спартакиада Этери Тутберидзе Фигурное катание

Тренер Этери Тутберидзе не приехала в Магнитогорск на Спартакиаду.

На соревнованиях от группы Тутберидзе выступают Аделия Петросян, Дарья Садкова, Андрей Мозалев, Даниил Самсонов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Фигуристов сопровождают Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. 

Тутберидзе в текущем сезоне присутствовала только на этапах Гран-при России в Казани и в Москве, а также на чемпионате России в Челябинске – на турнирах, где выступала Камила Валиева.

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35 комментариев
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Так она на канале пятница сейчас, в телепроекте толстушки
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+15
Ответ Зоновский петух
Комментарий скрыт
Твой ник смущает
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Она тренер грузинской сборной, эти спортсмены у нее в приоритете.
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Чего уж греха таить. Я тоже отсутствую
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Ответ Ruslik39rus
Так она на канале пятница сейчас, в телепроекте толстушки
То, что съемки проекта уже давно прошли мы, разумеется, иметь в виду не будем.
+19
-7
+12
Ну это же не чемпионат мира или олимпиада, не Нью-Йорк, Токио или Лондон. Чего вы хотели-то?
+17
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+10
Ответ Алексѣй Пестовъ
По сравнению с новостью из ЯМАО это конечно так себе
Вы думаете, это она причастна?
+11
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Интересно, если ТШТ перестанет существовать, ЖО опять скатится в болото или начинающий будет новым флагманом?))При всём уважении к девочкам из других ТШ,любую из них могут засунуть под иностранку.
+12
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Ответ Зоновский петух
Комментарий скрыт
иди погорюй в другое место
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Даню Самсонова не указали...
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Как же она пропустила событие мирового, даже межгалактического уровня?)))
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Ответ Лакс
Ну это понятно - занята подготовкой "нового" старого члена ТТ к своему шоу.
Вряд, ли, скорее всего вынуждена остаться в Москве. Делаю такое предположение исходя из слов Сихуралидзе о том, что следует дождаться официальных заявлений по делу Камилы тех организаций, которые должны что-либо сказать. Вот с этими организациями Этери сейчас приходится много общаться.
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Ответ Ruslik39rus
Так она на канале пятница сейчас, в телепроекте толстушки
Отъедается на халяву 😏
+8
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Ответ Марина Иванова
Ага, грузинские катки ждут))
Да без ТШТ вся женская одиночка рухнет.Хотя большинство на этом сайте только об этом и мечтают.
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Ответ Dani666
Твой ник смущает
Сосед по нарам
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Ответ banchik1
То, что съемки проекта уже давно прошли мы, разумеется, иметь в виду не будем.
А смысл от такого проекта? Я не смотрел, но по концепциии, там девушки должны похудеть. Неужели там дело в том, что они за месяц должны 50 кило скинуть? Я уже лет 10 борюсь одновременно с больными ногами и лишним весом, и знаю, что резкое похудение вредно для здоровья. А тут получается, Этери сьемки сняла и сказала - худейте дальше?
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+1
Ответ Ирина Ларина
Вы думаете, это она причастна?
Конечно нет
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Ответ Алексѣй Пестовъ
По сравнению с новостью из ЯМАО это конечно так себе
А что случилось?
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Всякие бездарные шуты здесь упражняются в плоских домыслах. Непонятно почему суют нос в чужую жизнь.
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ЭГ,бойкотируйте соревнования,ставьте условия ФФКТ ,только на вас надежда!
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Ответ Ольга Долгова
Вряд, ли, скорее всего вынуждена остаться в Москве. Делаю такое предположение исходя из слов Сихуралидзе о том, что следует дождаться официальных заявлений по делу Камилы тех организаций, которые должны что-либо сказать. Вот с этими организациями Этери сейчас приходится много общаться.
Скорее просто нет желания мелькать на российских стартах, но уж на двух важных ЧР и на Спартакиаде могла бы появится хотя бы ради приличия, а тут откровенный полный игнор не смотря на тог что тут у нее приличное количество учеников. На ЧМ с Никой будет 100%, грузины у нее явно в приоритете.
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Вот это новость
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