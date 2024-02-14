Антон Сихарулидзе: «Мы не растеряли никого из лидеров, никто не побежал в другие федерации. Жизнь в фигурном катании кипит, что меня радует»

Теги сборная России Государственная дума Антон Сихарулидзе ФФКР Политика Спорт-Экспресс Фигурное катание

Антон Сихарулидзе заявил, что Россия не потеряла лидеров из-за отстранения.

«Как вы понимаете, многие годы вся система подготовки в фигурном катании была нацелена на создание резерва и сборных для участия в международных соревнованиях, чтобы ребята смогли показать высокие результаты.

С 2022 года мы не участвуем в международных соревнованиях. Мы сели и начали думать, как обеспечить наших дорогих фигуристов достаточным количеством соревнований, которые бы вызывали интерес. Отсюда появилась идея создать систему Гран-при России, а также дополнить ее юниорскими этапами.

У нас получился достаточно плотный календарь для спортсменов. Но мы понимали, что этого недостаточно, чтобы жизнь наших ребят была такой же яркой, как до этого.

Отстранение подстегнуло нас активно думать о том, о чем мы часто говорили, но не доходили руки: «Спортивные соревнования – это круто, но есть много других форматов».

У нас появился внутри страны свой командный турнир. Мы создали чемпионат по прыжкам, он пошел очень здорово. Это абсолютно новый формат. Как только мы провели первый чемпионат, собрался совет ISU, который говорил, как хорошо бы проводить такие турниры.

Еще один формат – турнир шоу-программ. Это очень интересная тема, это было моей мечтой. Соревнование между действующими спортсменами и чемпионами прошлых лет. Турнир прошел здорово, много положительных отзывов! Как мне видится, такими интересными турнирами нам удалось поддержать интерес наших основных ребят.

Мы не растеряли никого из лидеров, никто не побежал в другие федерации. Жизнь в фигурном катании кипит, что меня радует», – сказал исполняющий обязанности главы ФФКР Сихарулидзе на заседании комитета по физической культуре и спорту в Госдуме. 

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75 комментариев
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Как будто отпустили бы их(
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+38
"никто не побежал в другие федерации." ---- Позвольте, а Самоделкина? А Морозов с партнёром? А Чиризано, который убежал, но финансовые трудности его заставили вернуться?
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У спорт. чиновников методичка общая что ли, у нас все отлично, межд. старты на фиг не нужны, забыл ещё ВВП поблагодарить.
+33
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+29
Мы хотим заслушать начальника транспортного цеха по делу Валиевой.
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Ну почему от него так шибает лицемерием.
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Побежали бы, но знают, что не отпустят
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После 2026, когда на ОИ никто не поедет от ФК в РФ ничего не останется. Странно, что он этого не понимает
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+13
Гран-Гри - это Кубок России, что Сихарулидзе создавал?
Всё остальное с элементами шоу.
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Все надеялись, что с приходом Сихарулидзе на пост, что-то поменяется, а по факту такой коньюктурщик как Писеев и вся эта *****братия
+17
-4
+13
По требованию ISU мы не позволяем нашим спортсменам выступать за другие страны. Мы также пожертвовали Валиевой, чтобы завоевать расположение.
+18
-6
+12
А как можно лидерам убежать, если Вы никого не отпускаете? Только для блатной Диши ковровую дорожку расстелили. Как же противно читать это лицемерие.
Очень жалко в этой ситуации Чиризано. Парень у классного тренера в Италии занимался, а его в итоге с переходом прокатили!
+14
-3
+11
Эта новосозданная система гран-при, она часом ли не кубок России, который до этого лет двадцать уже проводили?
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Даже если бы кто и захотел, никого бы из лидеров не отпустили.
Проще закончить, чем куда-то перейти, тем более сейчас.
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Антон,на чемпионате по прыжкам надо отделить малышей от взрослых в личном турнире,иначе одни дети будут в следующем году
+10
-1
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а Валиеву тоже не растеряли?
+13
-4
+9
Ответ N-fox
Ну почему от него так шибает лицемерием.
Потому что зарплата высокая
+9
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+8
Начинает казаться, что чиновников во всех сферах выбирают методом отрицательной селекции.

У вас 15-летняя допингистка в штабе с дедом-кондитером, глав.тренер с "грязным хвостом", крайне субъективное отношение к ряду спортсменов, стремительно деградирующие олимпийские чемпионы прошлых лет и бан на международке.

Так ли все окей?
+16
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+7
Ответ Лека-Лека
Не было бы железного занавеса и безбожного обдирательства, наверняка многие бы уже ушли. Сколько можно юродствовать и нас за дураков держать?
Да окститесь вы все! Куда они уйдут? От жирных харчей росфедры на самоокупаемость? И кому светит самоокупаться там, учитывая, что здесь им даже в шоу нельзя ует выступать. Кто может там иметь больше, чем здесь? Наши лидеры, может, и не против медалей МС, но чтобы не прибраться краудфандингом. Это те, кому здесь обеспечение федерации не светит, могут хотеть уехать, а лидеров так хорошо кормить нигде больше не будут. И они это отлично понимают.
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" Все засосало мещанское болото".
А кто-то ещё надеялся на него...
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Ответ Howard Norfolk
У спорт. чиновников методичка общая что ли, у нас все отлично, межд. старты на фиг не нужны, забыл ещё ВВП поблагодарить.
Поблагодарит в слрдующей статье, как ж без кормящей руки
+6
-1
+5
Жизнь кипит, но надолго ли хватит этого кипения? Будем с ISU продолжать односторонне дружить, пока они на нас плевать хотели, или уже начнем искать какие-то другие выходы? Ну не хотят они нас пускать в свою удобную песочницу, где сейчас без девочек ультрасишниц все прекрасно. Еще немного технику упростят - и вообще заживут. Мы-то им зачем? Нам бы было выгоднее разрешать четверные у девушек в короткой, 3А у юниорок в короткой, а не сокращать количество прыжков. Интересы у нас разные.
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+5
Ответ Lennuci
А куда лидерам ехать, даже если их "отпустят"? В другую страну в конец очереди да еще и за свой счет? Призовые тратить, как Володин, на оплату отопления? Все эти вопли о международных стартах, как якобы мотивации, на самом деле ни о чем. Они, безусловно, нужны. Но что без них жизнь не мила, не верю. Их и тут неплохо кормят. Что-то верится с трудом, что имея тут деньги от шоу, квартиры, машины, они ради МС готовы идти тарелки мыть в кафе, чтобы оплатить комнату, как делала Маша Талалайкина.
А с чего вдруг кто-нибудь из лидеров обязательно тарелки бы мыл?!
Тот же Чиризано вообще-то спокойно в Италии жил, средств ему хватало. Путешествовал по миру! А наши двуличные чиновники его нагло не отпустили!
И множество фигуристов вообще-то говорят, что ждут международные старты! Тот же Гуменник, например! Почему Вы вдруг за фигуристов- то решили???
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Если международных стартов долго не предвидится,то навстречу можно пойти не только ДС,зачем насильно удерживать?
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Ответ Viks
Если ФФКР и минспорта не договорятся с условной Киргизией и не сделают паспорта ведущим фигуристам, чтобы они попали на олимпиаду 2026, то грош цена этим псевдопатриотическим воплям чиновников про заботу о спортсменах.
," - cказал главный паспортист спортса.
+6
-1
+5
А куда лидерам ехать, даже если их "отпустят"? В другую страну в конец очереди да еще и за свой счет? Призовые тратить, как Володин, на оплату отопления? Все эти вопли о международных стартах, как якобы мотивации, на самом деле ни о чем.
Они, безусловно, нужны. Но что без них жизнь не мила, не верю. Их и тут неплохо кормят. Что-то верится с трудом, что имея тут деньги от шоу, квартиры, машины, они ради МС готовы идти тарелки мыть в кафе, чтобы оплатить комнату, как делала Маша Талалайкина.
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+4
Все кипит и пахнет. Никогда не было так хорошо как тут.
+4
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Все лидеры уже карьеры позавершали, а другую дисквалифицировали. Чего там у тебя кипит то ?
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Кому повезло в этой ситуации, так это юниорам. Базылюк в 12 лет заработала 5 млн... Думаю, у наших олимпийских чемпионок в их возрасте заработки были поскромнее. И в то же время у детей всё ещё впереди. Взрослым сложнее, им всяко нужны титулы в первую очередь, а время поджимает. Наверное, не у всех в планах кататься до 27 и более лет...
Лично мне рос. турниры очень нравятся, столько новых талантов раскрылось. И федра старается как может, это факт.
+5
-2
+3
Ответ Lennuci
А куда лидерам ехать, даже если их "отпустят"? В другую страну в конец очереди да еще и за свой счет? Призовые тратить, как Володин, на оплату отопления? Все эти вопли о международных стартах, как якобы мотивации, на самом деле ни о чем. Они, безусловно, нужны. Но что без них жизнь не мила, не верю. Их и тут неплохо кормят. Что-то верится с трудом, что имея тут деньги от шоу, квартиры, машины, они ради МС готовы идти тарелки мыть в кафе, чтобы оплатить комнату, как делала Маша Талалайкина.
ну это не ни о чем - это приятный бонус
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"Жизнь в фигурном катании кипит и бьёт ключом. По голове.
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